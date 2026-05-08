Diputado Soto niega sabotaje a Ley Miscelánea: no serán “una oposición obstruccionista”

El jefe de bancada del PPD e Independientes, Raúl Soto, intentó desmarcarse este viernes de las acusaciones de “sabotaje legislativo” levantadas por el Gobierno en medio de la discusión de la denominada Ley Miscelánea.

Las declaraciones del parlamentario surgieron luego de la controversia generada por diputados opositores que transparentaron una estrategia para ingresar miles de indicaciones al proyecto impulsado por La Moneda.

“Quiero ser absolutamente claro que la bancada PPD e Independientes no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo”, afirmó Soto.

El diputado sostuvo que la intención de su sector es participar de la discusión legislativa con propuestas y modificaciones, pero sin paralizar la tramitación.

“Lo que hemos acordado colectivamente es esto: vamos a trabajar en propuestas de forma constructiva, para apoyar a la clase media, a los sectores vulnerables y a las Pymes”, señaló.

Soto insistió en que la postura de su bancada no apunta a bloquear el avance del proyecto. “Nuestro objetivo jamás será ser una oposición obstruccionista o que esté saboteando”, remarcó.

La polémica se instaló luego de que diputados como Jaime Araya (PPD), Consuelo Veloso (IND-FA) y Marcos Barraza (PC) adelantaran una ofensiva parlamentaria que podría superar las 2.500 indicaciones.

Araya incluso aseguró que el objetivo era transformar la tramitación en un “tsunami” legislativo para el Ejecutivo.

Las declaraciones generaron una dura reacción desde el Gobierno. El Presidente José Antonio Kast acusó directamente un intento de “boicot” contra la Ley de Reconstrucción Nacional. “Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.

A ello se sumó la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, quien denunció un supuesto “sabotaje legislativo” por parte de parlamentarios opositores.

Desde la oposición, sin embargo, sostienen que el Ejecutivo intentó concentrar en un solo proyecto reformas tributarias, económicas y sociales que debían discutirse separadamente.

También cuestionan la posibilidad planteada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y respaldada posteriormente por Kast, de avanzar mediante decretos si el proyecto enfrenta trabas en el Congreso.

En ese contexto, las declaraciones de Soto marcaron una diferencia respecto al tono utilizado por otros parlamentarios opositores, buscando instalar una postura menos confrontacional en medio del creciente choque político por la principal iniciativa económica del Gobierno.