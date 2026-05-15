Refuerzan alianza para impulsar políticas de empleo en la Región Metropolitana

En un escenario laboral marcado por la rápida transformación tecnológica, la automatización, los cambios en las competencias requeridas por las empresas y la necesidad de reducir las brechas de empleabilidad, la generación de información actualizada y territorializada se ha vuelto clave para diseñar políticas públicas más efectivas.

En ese contexto, la articulación entre el mundo académico, las instituciones de formación y el Estado aparece como una herramienta estratégica para anticipar tendencias, fortalecer la capacitación de las personas y responder de manera más pertinente a las dinámicas del mercado laboral en la Región Metropolitana y el país.

En el marco del fortalecimiento de la articulación entre el mundo académico y las políticas públicas de empleo, el Observatorio Laboral de la Región Metropolitana, ejecutado por el IP Inacap en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo, recibió en la Sede Central de Inacap la visita de la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la RM, Natalie Leyton.

La instancia permitió presentar los principales productos que desarrolla el Observatorio durante el año -entre ellos, el Termómetro Laboral, estudios regionales y asistencias técnicas- así como generar un espacio de diálogo estratégico sobre el uso de información actualizada para la toma de decisiones en formación, empleabilidad y educación continua.

Durante la reunión, el rector de Inacap, Lucas Palacios, destacó el rol que cumple la evidencia en el diseño de políticas públicas y en la pertinencia de la formación Técnico-Profesional, “contar con datos precisos y oportunos es clave para que la formación responda de manera ágil a las dinámicas del mercado laboral y a las necesidades reales de las regiones”, señaló el rector.

Por su parte, la Seremi del Trabajo, Natalie Leyton, valoró el trabajo que desarrolla el Observatorio Laboral de la RM y relevó la importancia de una colaboración permanente entre el Estado y las instituciones de educación superior, “la articulación entre academia y gobierno es fundamental para mejorar la pertinencia de la oferta educativa y de los programas de empleabilidad, poniendo la evidencia al centro de las decisiones”, indicó la autoridad regional.

La jornada contempló también la presentación del equipo del Observatorio Laboral de la RM y la revisión de los estudios y asistencias técnicas previstas para 2026, incluyendo iniciativas con enfoque regional y metodologías mixtas, orientadas a apoyar una toma de decisiones más informada a nivel regional.

Este encuentro reafirma el compromiso del IP Inacap, del Observatorio Laboral de la Región Metropolitana y de la Subsecretaría del Trabajo por fortalecer una agenda colaborativa, basada en evidencia, que contribuya al desarrollo de las personas y a una mayor pertinencia de las políticas de empleo en la Región Metropolitana.