Idea del Gobierno de reportar migrantes irregulares genera “preocupación” en ministra Chomali

La ministra de Salud, May Chomali, marcó distancia este viernes de una de las indicaciones impulsadas por el Gobierno en materia migratoria y reconoció que la propuesta genera preocupación dentro de su cartera.

La polémica surgió luego de que el Ejecutivo ingresara una indicación al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas, estableciendo que organismos públicos y privados deberán entregar antecedentes de migrantes irregulares a la autoridad migratoria.

La norma plantea que instituciones de salud, previsionales, educacionales y otros organismos estarán obligados a proporcionar información personal —como domicilio, teléfono o correo electrónico— respecto de extranjeros involucrados en procedimientos migratorios en curso.

Consultada sobre la iniciativa en conversación con Radio 13c, la ministra Chomali reconoció reparos desde el Ministerio de Salud. “Nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación”, afirmó.

La secretaria de Estado sostuvo que existen límites legales respecto del uso de información obtenida en el contexto de una atención médica. “No podemos desde el Ministerio de Salud informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria”, señaló.

En esa línea, defendió que dichos antecedentes están protegidos por la legislación vigente. “Eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente”, afirmó.

La ministra además advirtió que restringir el acceso a la atención médica o generar temor entre pacientes migrantes podría tener consecuencias sanitarias para toda la población. “No podemos desde Salud negar una atención de salud, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población”, sostuvo.

Chomali explicó que el tema ya había sido abordado al interior del Gobierno y aseguró que la discusión seguirá desarrollándose en instancias internas. “Vamos a revisarlo con ellos para ver cómo se alinea esto con otras políticas que hemos estado discutiendo dentro del propio Gobierno”, indicó.

La ministra insistió en que su cartera no puede actuar en contra de las normas sanitarias vigentes ni dejar sin atención a personas por su situación migratoria. “No podemos ir en contra de la ley (…) y tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante”, subrayó.

Durante la entrevista, la secretaria de Estado relató además una experiencia reciente en el norte del país para ejemplificar los riesgos sanitarios que podrían derivarse de restringir el acceso a la salud. “Estuve hace poco en Azapa y se estaba tratando un migrante con tuberculosis en una zona que tiene una alta tasa de tuberculosis”, contó.

Según relató, el paciente se encontraba en situación de abandono y su tratamiento permitía evitar potenciales contagios. “Yo estaba feliz de que lo estábamos tratando, porque si estaba en Chile, la probabilidad de contagiar a las personas con las cuales él trabajaba era tremendamente alta”, afirmó.

La ministra cerró defendiendo la postura sanitaria de la cartera frente a la discusión migratoria. “Es una escena que viví concretamente que me hizo ser mucho más clara en la postura que yo tengo y tenemos desde la cartera en relación a la atención de los migrantes”, concluyó.