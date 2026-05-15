Sueño mundialista 2026: ¿Qué países latinoamericanos tienen el camino pavimentado a la gloria?

A medida que el calendario nos acerca al 11 de junio de 2026, la fiebre por la Copa Mundial de la FIFA comienza a desbordar los estadios de México, Estados Unidos y Canadá. Por primera vez en la historia, 48 selecciones se disputarán el trofeo más codiciado del planeta, y el bloque latinoamericano llega con una mezcla de jerarquía histórica, procesos consolidados y la presión de ser “locales” en un continente que respira fútbol.

Pero, ¿quiénes tienen realmente posibilidades de levantar la copa el 19 de julio en Nueva Jersey? Entre la estadística fría de las cuotas de apuestas y el “fuego sagrado” de las eliminatorias, aquí analizamos a los candidatos de la región con más chances de llegar lejos.

El factor Messi sigue haciendo ruido…

No es una sorpresa que la Selección Argentina encabece cualquier lista de favoritos. Tras conquistar el mundo en Qatar 2022 y revalidar su dominio continental, el equipo dirigido por Lionel Scaloni ha mantenido una regularidad asombrosa.

Rendimiento reciente: Argentina cerró las Eliminatorias Sudamericanas como líder absoluto, demostrando una solidez defensiva y un recambio generacional (con figuras como Alexis Mac Allister y Enzo Fernández) que asegura competitividad a largo plazo.

¿Qué dicen las cuotas?: en las principales casas de apuestas deportivas de este 2026, la Albiceleste se mantiene en el Top 5 global. Con una cuota promedio de 9.50, comparte protagonismo con potencias como España, Francia e Inglaterra. Según modelos de predicción de datos, Argentina posee un 10% de probabilidad real de repetir el título, el porcentaje más alto para cualquier equipo no europeo.

Brasil es el eterno candidato en busca de redención

Brasil llega al 2026 en una posición inusual pero peligrosa. Tras un proceso de transición complejo y algunas dudas en la clasificatoria, la Canarinha nunca puede ser descartada. Con la consolidación de Vinícius Júnior como estrella mundial y la madurez de Rodrygo, el talento individual sobra para inclinar la balanza.

Cabe mencionar aquí que esta es la única selección con cinco estrellas y siempre es el rival a vencer. Sin embargo, su desafío es romper la “maldición” de los cuartos de final contra selecciones europeas que los ha perseguido en las últimas décadas. Es por eso que, al igual que Argentina, Brasil cotiza cerca de los 9.50. Curiosamente, la IA y los modelos matemáticos le otorgan un 6.5% de chances de éxito, algo menos que a sus vecinos platenses debido a su irregularidad reciente, pero sigue siendo el segundo favorito de la región.

¿Quiénes son los “caballos negros” de Sudamérica?

Si hablamos de equipos que pueden romper el tablero, debemos mirar a Colombia y Uruguay. Ambos países han finalizado las eliminatorias en los puestos de avanzada y llegan con entrenadores de jerarquía que han inyectado una nueva identidad táctica.

Bajo el mando de Marcelo Bielsa, la Celeste se ha transformado en una máquina de presionar que no da respiro. Con un Federico Valverde en su plenitud, las apuestas sitúan a Uruguay como un “contendiente externo” con cuotas de 51.00, lo que los hace una opción atractiva para llegar, al menos, a semifinales.

Por su parte, la Selección Colombia ha demostrado ser uno de los equipos más difíciles de batir en el último ciclo, logrando victorias clave ante potencias mundiales en amistosos y eliminatorias. Su probabilidad de éxito total se sitúa cerca del 2.2%, lo que la posiciona firmemente dentro del Top 10 de candidatos globales, superando incluso a selecciones europeas de renombre como Croacia o Italia.

La ventaja de la localía no se negocia

Para México, el Mundial 2026 no es solo un torneo, es una oportunidad histórica. Al ser uno de los anfitriones y disputar la inauguración en el mítico Estadio Azteca, el “Tri” cuenta con el factor campo a su favor, algo que históricamente ha impulsado a las selecciones latinoamericanas.

En la última actualización del Ranking FIFA, México ha logrado escalar posiciones hasta el puesto 15°, consolidándose como la fuerza dominante de la Concacaf por encima de Estados Unidos. Aunque las apuestas en un casino en línea de renombre, como Betmaster, son más cautelosas con una cuota de 66.00, los modelos de simulación indican que sus posibilidades de avanzar a fases finales se duplican si logran asegurar el liderato de su grupo en casa.

El objetivo es claro: romper la barrera psicológica de los octavos de final y capitalizar el aliento de millones de fanáticos.

Entonces… ¿se quedará la copa en América?

El Mundial 2026 será un torneo de resistencia y logística, dado el aumento a 48 equipos y las enormes distancias entre las sedes de Vancouver y Ciudad de México. Mientras que Argentina llega con la chapa de campeón y un sistema aceitado, Brasil apuesta a la explosión de sus individualidades en busca de la sexta corona. Sin embargo, el verdadero valor para los analistas reside en el empuje de Uruguay y Colombia, selecciones que han demostrado poder jugarle de igual a igual a cualquiera. La localía de México es el otro gran factor que podría alterar el orden establecido.

Lo que es seguro es que Latinoamérica llega más armada que nunca para intentar retener el trono que recuperó en 2022. Las cartas están sobre la mesa y el continente ya está listo para jugar.