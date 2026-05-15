Ministra Steinert reconoce que no esperaba exigencia de un plan de seguridad: promete uno en días

A dos meses de haber asumido el Ministerio de Seguridad, la ministra Trinidad Steinert reconoció este viernes que no esperaba enfrentar exigencias políticas y parlamentarias para presentar un plan formal, estructurado y escrito en materia de seguridad pública.

Las declaraciones de la secretaria de Estado llegan luego de semanas de cuestionamientos desde la oposición —e incluso desde algunos sectores oficialistas— por la aparente ausencia de una hoja de ruta clara en una de las áreas prioritarias para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En entrevista con radio Agricultura, Steinert admitió que la presión por un documento formal la sorprendió durante sus primeras semanas al mando de la nueva cartera. “Hay aspectos que han sido más complejos que me llaman la atención”, afirmó.

Y luego agregó: “Como por ejemplo, esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto”.

La ministra explicó que inicialmente el Gobierno presentó un plan ante la Comisión de Seguridad del Senado, pero reconoció que este no cumplió con las expectativas parlamentarias. “Entonces tuvimos que volver a plantearlo luego en la Cámara de Diputados”, señaló.

Ante las críticas, Steinert anunció que el Ejecutivo optará por formalizar la estrategia mediante una resolución exenta. “En definitiva, ante la demanda de muchas autoridades, se va a dar cuenta de ello de manera formal (…) en los próximos días, por escrito, con formato y todo”, sostuvo.

Pese a reconocer las dificultades, la ministra intentó bajar el tono de la controversia y aseguró que se trata de un tema principalmente administrativo. “Es una cosa administrativa que no tiene mayor complejidad, pero hay que hacerlo”, afirmó.

Pidió consideraciones

Steinert también defendió la instalación del nuevo ministerio y pidió considerar que la cartera fue creada recientemente y aún enfrenta procesos de implementación institucional. “Llama la atención que otros gobiernos se demoraron mucho más; nosotros llevamos 60 días”, afirmó.

La ministra insistió en que el Gobierno sí cuenta con una estrategia de seguridad, aunque admitió que la formalización y presentación pública del plan ha sido más lenta de lo esperado. “Independiente de eso, sí tenemos un plan”, aseguró.

Durante la entrevista, Steinert también abordó las críticas a su desempeño político y al manejo comunicacional de la cartera. Consultada sobre los cuestionamientos, sostuvo que no los interpreta como ataques personales y vinculó las críticas al contexto de crisis de seguridad que enfrenta el país. “Chile tiene crisis de seguridad y no podemos taparnos los ojos frente a eso”, señaló.

La secretaria de Estado además reconoció que existe una tensión entre la urgencia ciudadana y los tiempos institucionales requeridos para implementar políticas públicas. “La ciudadanía espera resultados rápidos”, afirmó, aunque pidió paciencia frente al proceso de instalación de la nueva institucionalidad.

Steinert también criticó el ambiente que enfrentó durante su presentación en la Cámara de Diputados, donde parlamentarios cuestionaron duramente la exposición del Ejecutivo sobre seguridad.

La ministra sostuvo que la situación habría sido distinta si hubiese podido utilizar apoyo audiovisual. “Hubiese sido mucho mejor y más entendible con un PowerPoint”, afirmó.

Además, relató que algunos parlamentarios mostraron desinterés durante la sesión. “Se paraban, se ponían a ver el celular, salían, entraban”, señaló.

Incluso reconoció que algunos legisladores simplemente no prestaron atención a la exposición. “Algunos no (…) no estaban para nada atentos”, sostuvo.

Pese a las críticas, la ministra defendió los resultados obtenidos por el Gobierno en sus primeros dos meses en materia de seguridad y destacó operativos policiales realizados a nivel nacional. “En 60 días (…) tenemos más de 7.000 detenidos por delitos de flagrancia y también por personas que se encontraban prófugas de la justicia”, afirmó.