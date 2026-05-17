La vejez invisible: campaña alerta sobre pobreza y soledad en Chile

Con una campaña difundida en todas sus plataformas digitales, Hogar de Cristo hace un llamado urgente a la ciudadanía a hacerse socio y apoyar a miles de personas mayores que enfrentan la vejez en condiciones de pobreza, soledad y abandono.

Con el mensaje “La vejez cambia cuando estás presente”, la institución busca sensibilizar sobre una realidad que crece silenciosamente en el país: el envejecimiento de la población y el aumento de adultos mayores que viven solos, sin redes de apoyo y con serias dificultades económicas.

La campaña, disponible en Aportes Hogar de Cristo, destaca que muchas personas mayores no solo carecen de recursos materiales, sino también de compañía, contención emocional y ayuda para enfrentar tareas cotidianas, trámites o problemas de salud.

“Sin alguien que te llame, que se preocupe por ti, que te ayude cuando más lo necesitas… para miles de adultos mayores en Chile, esa es su realidad”, señala la campaña impulsada por la fundación.

Actualmente, Hogar de Cristo acompaña a más de 3.200 personas mayores a través de servicios de atención domiciliaria presentes en 50 comunas del país. Equipos profesionales realizan visitas semanales para entregar apoyo social, orientación, acompañamiento afectivo y ayuda concreta en alimentación, salud y acceso a beneficios estatales.

Chile envejece

La iniciativa surge en un contexto de acelerado envejecimiento en Chile. Según datos del Censo 2024, las personas mayores de 65 años representan hoy el 14% de la población, más del doble que en 1992, cuando alcanzaban el 6,6%. Paralelamente, aumentan los hogares unipersonales y las situaciones de aislamiento social.

A esto se suma el impacto emocional de la soledad. Diversos estudios muestran que el aislamiento social afecta significativamente la salud mental y física de las personas mayores, incrementando riesgos de depresión, deterioro cognitivo y enfermedades.

Liliana Cortés, directora social nacional de Hogar de Cristo advierte: “La pobreza en la vejez no siempre es visible. Muchas personas mayores sobreviven con pensiones insuficientes, enfermedades crónicas y sin apoyo familiar, enfrentando sus últimos años en completa precariedad. Esa dura realidad la vemos todos los días”.

Quienes quieran colaborar pueden transformarse en socios mensuales a través del sitio oficial de la institución, aportando para fortalecer los servicios sociales que buscan que miles de personas mayores puedan envejecer acompañadas, cuidadas y con mayor dignidad.