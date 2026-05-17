Invariabilidad: la piedra de tope de Mulet para votar a favor de Ley Miscelánea

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) manifestó su disposición a votar en general a favor de la Ley Miscelánea, con la condición de corregir el tema de la invariabilidad tributaria, informó este domingo El Mercurio.

Mulet además aseguró que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha ido abriendo a dialogar sobre algunos aspectos de la iniciativa, y planteó que si el gobierno le sigue dando poder a Franco Parisi, el líder del Partido de la Gente (PDG) se va a fortalecer.

“El proyecto de ley de reconstrucción es un proyecto capital para el gobierno, es muy complejo, con los tres ejes principales que tiene: la invariabilidad tributaria, bajar el impuesto a las empresas, y el crédito tributario pro empleo, que cuesta 1.450 millones de dólares al año”, planeó el diputado.

“Yo estoy dispuesto a votarlo en general a favor, siempre que corrijan la invariabilidad. Amarra a cinco gobiernos futuros y crea un nuevo régimen de invariabilidad amplísimo para cualquier tipo de proyecto de más de 50 millones de dólares, generando un sistema dual, un sistema con privilegio y otro sin privilegio. Yo no digo esto por obstruir, no soy contrario a la invariabilidad, estoy diciendo los problemas que tiene esta propuesta”.

Agregó que “lo he conversado con el ministro Quiroz y sus asesores. Hemos tenido dos reuniones con él junto al comité DC, del que formo parte como regionalista verde. Yo entiendo lo que quiere hacer el ministro y lo hemos conversado. Se ha ido abriendo el ministro. Él está detrás de 252 mil millones de dólares de inversión que están contabilizados por la corporación de bienes de capital en proyectos de más de 50 millones de dólares, y quiere gatillar esa inversión”.

“Y yo entiendo eso, pero no puede amarrar esto por 25 años. Creo que 10 años puede ser razonable, 12, pero no 25, y los límites que señalé. Eso va dar más seguridad a los inversionistas. Si usted lo tiene por ley simple, se lo pueden desarmar por ley simple”, advirtió.

Oposición obstruccionista

El diputado además advirtió sobre “inestabilidad” según actúe la oposición en el Congreso.

“Yo soy partidario que la Cámara se administre como se administra el Senado, y ese era mi planteamiento. Eso significa que si usted tiene la mitad y el otro la otra mitad, bueno, la mesa sea integrada, que las comisiones sean proporcionales de acuerdo al peso que ha partido. Esa era mi propuesta. Lo hablé con la DC, lo hablé con el PPD, lo hablé con el Partido Socialista”, dijo.

“La idea que primó en la actual oposición fue que ‘juntémonos con quien sea, a ver si le ganamos a la derecha que tiene 76′. Entonces, si nos juntamos con el Partido de la Gente que tiene 14, nosotros vamos a dar justito para ganarle’, y eso es inestabilidad pura”.

En ese sentido dijo compartir la postura de la Conferencia Episcopal, que señaló que bloquear por mera visión ideológica lo que podría favorecer al país puede transformarse en una forma de violencia moral.

“Atemperar la discusión política”

“Hoy día creo que es el momento de mostrar que si uno no aprende, si uno no entiende que se nos pasó la mano con (Sebastián) Piñera, que a los republicanos se les pasó la mano con (Gabriel) Boric, que a Boric se le pasó la mano con Piñera, si uno no entiende eso, que aquí el país ha crecido poco, que hay crispación política, inquietud, entonces creo que el Congreso particularmente debe asumir el rol de atemperar la discusión política y llegar a conclusiones respetando obviamente las mayorías y minorías”, dijo.

“Esas oposiciones cerradas que promueven el Frente Amplio, el PC, el Partido Socialista, creo que deben quedar atrás y primar otro tipo de oposición. Y eso es un esfuerzo. Hoy día es muy difícil porque algunas sesiones, especial en el Congreso, son como ver un programa ‘Sin filtro’. Yo estoy un rato y me salgo la verdad”.

Rol del PDG

Además apuntó al rol del PDG.

“Pamela Jiles está, le está dando articulación en la Cámara de Diputados a 13 parlamentarios ahora, que pueden ser fundamentales. Mire lo que está logrando”, destacó.

“Mi objetivo es que en Chile perdure la democracia, que haya gobiernos transformadores que respeten el medio ambiente, que descentralicen el poder y darles más poder a las regiones, lo que se debilitó con el Caso Convenios. Pero creo que si el gobierno le sigue dando poder de agencia a Parisi, él se va a fortalecer, y con las habilidades de Pamela Giles y Maltés que complementan más aún”.

“Nosotros, el regionalismo verde, lo tenemos que enfrentar especialmente desde una postura de centro izquierda con una mirada de desarrollo dirigida a la pequeña y mediana empresa”, concluyó.