Subsecretario Pavez descarta retiro de indicación sobre inmigrantes y asegura que no es delación

El subsecretario de Interior, Máximo Pavez, explicó este domingo en el programa Estado Nacional de Televisión Nacional el sentido de una indicación ingresada en el proyecto de Ley de Expulsiones para el reporte de migrantes irregulares por parte de instituciones como hospitales y colegios.

Pavez señaló en el programa de TVN que la Policía de Investigaciones ha advertido dificultades para concretar los procedimientos de expulsión debido a cómo opera actualmente el sistema. Explicó que estos procesos administrativos requieren etapas legales previas, como notificaciones formales a las personas involucradas, cuyos datos muchas veces se obtienen a través de denuncias, autodenuncias o trámites realizados en instituciones como Fonasa o Isapres. El ministro sostuvo además que los procedimientos del Estado suelen extenderse por largos períodos, lo que dificulta ejecutar las expulsiones antes de que las personas cambien de domicilio o desaparezcan del radar de las autoridades. Según indicó, una vez notificados del inicio de un proceso de expulsión, los afectados pueden presentar descargos y, cuando llega el momento de concretar la medida, muchas veces ya no es posible ubicarlos. Por ello, afirmó que el proyecto busca agilizar y facilitar las notificaciones de órdenes de expulsión.

Frente a la “preocupación” manifestada por la ministra de Salud, May Chomali, y ante la posibilidad de retirar la indicación, Pavez descartó esa alternativa. El ministro defendió la medida argumentando que forma parte de un proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados “prácticamente por unanimidad”.

“Esta indicación está en el contexto de un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad. El proyecto se titula ‘Mejorar procedimientos de expulsión’”, sostuvo. En esa línea, agregó que “la primera pregunta que tenemos que hacernos todos en el mundo político es si queremos o no queremos facilitar los trámites para expulsar a las personas. Eso es lo primero. Si queremos, tenemos que dotar de herramientas concretas”.

Pavez insistió además en que la iniciativa responde a una necesidad transversal en materia migratoria. “Es importante transmitirle al país que esta es una norma necesaria para materializar, no solamente un compromiso de campaña, algo que todos los candidatos dijeron que hay que ordenar nuestra casa en materia migratoria”, afirmó.

Sobre las dudas sobre si la indicación conlleva una obligación a delatar a inmigrantes, aclaró que “en ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar”.

A raíz de lo que generó la publicación de la norma, la autoridad reiteró que “lo que nosotros pedimos, es que, en ningún caso es como se dijo que aquí hay una obligación de reporte de migrantes que se replicó en prensa escrita, en televisión y en radio”.



“Jamás en la indicación ha habido una obligación distinta que cuando la autoridad migratoria para materializar un proceso específico respecto a una persona requiere un dato de contacto, un teléfono, un correo para entregarle una notificación, las personas pueden responder. Nosotros necesitamos, como dijo el Presidente de la República, para poder materializar procedimientos donde la gente se puede defender, donde la gente puede hacer alegaciones, saber dónde están”, agregó.

“La ministra de Salud ha levantado una preocupación que es legítima que nosotros compartimos y respecto de la cual adherimos, y la copia, la transcripción textual de la entrevista a la ministra de la ministra de Chomalí no se opone en nada lo que está proponiendo el Gobierno en este proyecto y a lo que dijo el presidente en Atacama”, expuso.