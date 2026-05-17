Penalista brasileña advierte que chileno pasará varios meses en una cárcel común sobrepoblada

La abogada penalista brasileña Marina Mendonça señaló este domingo a El Mostrador que el chileno detenido por insultos racistas en Brasil podría estar varios meses en prisión preventiva.

El gerente comercial de la empresa pesquera Landes, Germán Naranjo Maldini, fue arrestado el viernes en el aeropuerto de Guarulhos tras protagonizar un episodio de insultos racistas y homofóbicos en un vuelo Latam, que fueron registrados en un video.

El incidente ocurrió el 10 de mayo, cuando Naranjo abordó el vuelo internacional y comenzó una discusión con miembros de la tripulación y con otro pasajero. Según registros audiovisuales difundidos posteriormente, el ejecutivo lanzó frases ofensivas contra el hombre, incluyendo referencias despectivas a su orientación sexual y al color de su piel.

El chileno “va a responder a un proceso criminal acá en Brasil, delante de un juez criminal”, y además podría enfrentar cargos por ofensa homofóbica, que también es considerada un delito en el país, adelantó Mendonça.

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Antecedentes reciente

En un caso similar, la abogada argentina Agostina Páez fue detenida el 14 de enero en Río de Janeiro, también acusada por gestos racistas, que fueron filmados.

Condenada a dos años de prisión en suspenso y la realización de tareas comunitarias, recién pudo volver a su país el 2 de abril, tras el pago de 18.000 dólares y pasar más de 70 días en la cárcel, ya que la ley habilita la posibilidad de cumplir el castigo en el país de origen.

Páez salió en libertad luego de que le otorgaran un habeas corpus en su favor, lo que permitió la remoción de la tobillera electrónica y la recuperación de su pasaporte.

Delito imprescriptible

Marina Mendonça, que se desempeña en Sao Paulo, afirmó respecto a Naranjo que “probablemente él va a enfrentar cargos por la comisión del delito de injuria racial acá, en Brasil”. Se trata de un delito imprescriptible y que tampoco admite fianza, advirtió.

“Acá en Brasil nosotros tenemos un tema de racismo estructural muy importante y por ese mismo motivo nuestro ordenamiento jurídico, nuestras leyes, cuidan para que ese tipo de conducta, de comportamiento, sea rechazado y castigado de manera rigurosa”, explicó.

Añadió que el delito de injuria racial tiene una pena de 2 años hasta 5 años, y que la Fiscalía, después de la investigación, si encuentra indicios de autoría, presenta cargos contra el autor del delito.

Marco legal

La legislación antirracista brasileña prevé penas de prisión para distintas conductas discriminatorias. La Constitución establece que “la práctica del racismo constituye un delito no excarcelable bajo fianza e imprescriptible” y que está sujeto a pena de reclusión, según el sitio chequeado.com.

Existe también la Ley 7.716/1989 (conocida como Ley de delitos raciales), que tipifica conductas discriminatorias por raza, color, etnia, religión o procedencia nacional.

Además, en enero de 2023 la Ley 14.532/2023 equiparó la “injuria racial” (insultar u ofender a alguien por motivos raciales) al delito de racismo, elevando la pena a 2 a 5 años de prisión, con multa.

Por eso la profesional brasileña destaca que la norma ha sufrido “algunas alteraciones más recientemente, para que (las sanciones a) ese delito sean más graves, más serios de lo que eran en el pasado”.

“Es un tema muy relevante a nosotros acá socialmente, y porque es un tema que necesita la respuesta del Estado contra la comisión de delitos de esa naturaleza”, explica.

De hecho, señala que varias personas han sido condenadas por este delito.

“Yo en mi oficina tengo casos de esa materia, con personas que fueron condenadas y tuvieron que cumplir sus sus penas”.

Situación de los extranjeros

En cuanto a la situación de los extranjeros, “acá es un poco distinto porque pueden ser procesados acá, pero después va a haber ahí una discusión de dónde cumple la pena y ahí vamos a tener que analizar las equivalencias con las leyes chilenas, porque él vive en Chile. Pero él puede ser procesado acá en Brasil, y después se discute dónde cumple la pena”.

En cuanto a los plazos, pueden pasar varios meses. Cuando una persona está detenida, la fiscalía tiene un plazo máximo de 30 días para presentar cargos.

“Si la elección de los jueces es mantener al chileno detenido acá en Brasil, para que responda acá en la cárcel, es un procedimiento que demora uno a seis meses. No puede ser mucho más que eso, o él va a tener las razones para salir del cárcel y responder en libertad”.

Condiciones de encarcelamiento

Según medios locales, Naranjo está detenido en la comisaría del aeropuerto de Guarulhos y sería trasladado a un centro de detención provisoria, exclusivamente dedicados a presos sin condena, para personas que se quedan ahí hasta el final del proceso.

“Son cárceles comunes, pero destinadas a la parte procesal. No son cárceles destinados a las personas que están cumpliendo pena, o sea, que están condenadas. Esa es la diferencia”, aclaró Mendonça.

La penalista además señaló que son prisiones sobrepobladas.

“La población carcelaria en Brasil es muy grande y las prisiones acá están todas muy llenas. Nuestro sistema es reconocido como una violación a los derechos humanos por la Corte Suprema acá, es un tema muy delicado acá en Brasil”. En ese sentido, expresó que es muy poco probable que Naranjo tenga una celda individual.

En cuanto a la defensa del acusado, en Brasil la Defensoría Pública provee un defensor a las personas que no pueden pagar un abogado, “pero si él quiere contratar un abogado particular y privado, él tiene el derecho” de hacerlo.

Impacto del caso en Brasil

Finalmente, al ser consultada sobre el impacto del caso en Brasil, señaló que ha sido “muy comentado en todos los diarios, por las personas con quien yo convivo, porque yo soy casada con un chileno, así que me llegaron muchos comentarios”.

“Está en las noticias acá también. Como dije antes, el tema del racismo es muy serio, la gente le pone mucha atención y es un tema muy relevante socialmente”, dijo.

“Ha habido otros casos también, que pasan en aviones, con las azafatas. Así que hay una situación que infelizmente pasa más de lo que uno esperaría o gustaría vivir”, concluyó.