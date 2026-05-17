Falleció padre del ex alcalde de Las Condes Joaquín Lavín

El padre del ex alcalde de Las Condes Joaquín Lavín ha fallecido, informó este domingo la Ilustre Municipalidad de Portezuelo, en la región de Ñuble, en sus redes sociales.

Joaquín Lavín Pradenas, ex alcalde designado durante la dictadura (1973-1975, 1986-1991) y ex concejal de la comuna (1996-2000) será velado desde las 14:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Portezuelo, según informaciones de la familia Lavín.

La familia Lavín se encuentra viviendo un difícil momento. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este sábado el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León, nieto del fallecido, en el marco de la investigación que se desarrolla en su contra por fraude al fisco y tráfico de influencias.

Misa y funeral

Este domingo a las 18:30 horas se oficiará una misa por el descanso de su alma. El día lunes, en horas de la mañana, sus restos serán trasladados a la ciudad de Santiago, donde será sepultado junto a su esposa, Carmen Infante Vial, en el Cementerio Católico.

La Municipalidad de Portezuelo, liderada por su alcalde Juan Carlos Ramírez Sepulveda y el Concejo municipal, manifestó “sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, acompañándolos en este difícil momento”.

Además, mediante Decreto Alcaldicio, se ha declarado Duelo Comunal por cuatro días, desde el sábado 16 al martes 19 de mayo, por el fallecimiento.