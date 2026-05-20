Impulsando la empleabilidad en Talcahuano con un curso gratuito de operación de grúa horquilla

El pasado 4 de mayo, Molycop Chile dio inicio al curso de Operación de Grúa Horquilla con licencia habilitante, una instancia de formación gratuita desarrollada en colaboración con la Municipalidad de Talcahuano y la OTEC Asimet. El programa está dirigido a personas beneficiarias de la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL) de Talcahuano, quienes accederán a una certificación reconocida que amplía de forma concreta sus posibilidades de inserción laboral.

Más que un curso, la iniciativa apunta a un objetivo de fondo: que los participantes desarrollen competencias técnicas especializadas que mejoren su perfil ocupacional y les abran la puerta a empleos calificados y mejor remunerados. En una zona donde la actividad industrial y portuaria demanda operadores certificados, contar con una licencia habilitante puede marcar la diferencia entre buscar trabajo y conseguirlo.

La alianza pone en valor un punto que muchas veces pasa inadvertido: el papel que la empresa privada puede jugar en el desarrollo de los territorios donde opera. Cuando una compañía pone su conocimiento técnico, su red de contactos y sus recursos al servicio de la formación de las personas, el beneficio trasciende sus propias operaciones y se traduce en capital humano para toda la región. Es una forma de entender la presencia empresarial no solo como actividad productiva, sino como un compromiso con el entorno y con quienes lo habitan.

Para Molycop Chile, este tipo de programas forma parte de su manera de operar. La compañía vincula su quehacer con el desarrollo sostenible, la empleabilidad y el fortalecimiento del capital humano, impulsando capacitaciones que generan un impacto positivo y medible en las comunidades donde mantiene presencia operativa.

Con el inicio de este curso, Molycop Chile, la Municipalidad de Talcahuano y la OTEC Asimet reafirman que la colaboración entre el sector público, el sector privado y los organismos de capacitación es una vía efectiva para fortalecer el desarrollo económico y social a nivel local y regional.