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La bicicleta como aliada para la salud física y mental Opinión Créditos: El Mostrador.

La bicicleta como aliada para la salud física y mental

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María Elena Seguel López
Por : María Elena Seguel López Docente Entrenador Deportivo de la Universidad Andrés Bello.
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El Mostrador Fuente Preferida

La bicicleta hoy en día ya no es solo un medio de transporte, sino también una herramienta para mejorar la salud, compartir en comunidad y promover estilos de vida más activos y sustentables.

Desde el área del deporte y la actividad física, la bicicleta cumple un rol fundamental. Permite desarrollar capacidades físicas como la resistencia cardiovascular, la fuerza, la coordinación y ayuda también al desarrollo personal entregando independencia y desarrollando la confianza, siendo además una actividad accesible para distintas edades y niveles de condición física. Tanto para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, etc. Que se pueden beneficiar de su práctica, adaptándola según necesidades y objetivos.

Además de los beneficios físicos, aporta a la salud mental considerando que estamos en un contexto donde muchas personas viven con altos niveles de estrés, ansiedad y de sedentarismo, generar espacio para moverse y conectar con el entorno se vuelve cada vez más necesario. Salir a pedalear entrega un momento de desconexión de la rutina diaria, compartir con otros y mejorar la sensación de bienestar general.

Otro aspecto importante es el impacto que genera al medio ambiente, Ya que ayuda a disminuir la contaminación, reduce la congestión vehicular y fomenta una ciudad más amigable y sostenible. Por eso es fundamental seguir promoviendo espacios seguros con ciclovías, más educación vial y respeto entre quienes comparten las calles.

En el ámbito deportivo, el ciclismo y disciplinas como el triatlón han tenido un importante crecimiento durante los últimos años. Cada vez más personas se motivan a participar en actividades recreativas, competitivas y entrenamientos asociados al ciclismo entendiendo que el deporte también es una herramienta de formación, disciplina y superación personal.

Pequeños cambios en nuestros hábitos pueden generar grandes beneficios para nuestra salud y nuestra calidad de vida. Promover la actividad física no siempre requiere de grandes esfuerzos; muchas veces comienza con solo con decidir “salir a pedalear”

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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