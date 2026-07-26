Partido Libertario se distancia de militante echado por polémico video contra niños autistas
“No compartimos ningún tipo de declaración que denigre a las personas, pues todos estamos dotados de derechos inalienables, anteriores al Estado”, señaló la entidad en una declaración.
La directiva del Partido Nacional Libertario (PNL) se distanció este domingo de Ítalo Omegna, un militante del partido que fue echado de un instituto tras protagonizar un polémico video contra niños autistas.
El Instituto Mises Cono Sur informó que “ha iniciado el proceso de desvinculación de Ítalo Omegna de sus funciones como Director de Vinculación”.
“En las últimas horas han trascendido noticias que asocian declaraciones de un militante de nuestro partido como si fueran declaraciones oﬁciales nuestras”, indicó el PNL.
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“El Partido Nacional Libertario rechaza categóricamente las imputaciones formuladas por terceros, que pretenden atribuir al partido opiniones o posiciones que jamás han sido sostenidas por nuestra institucionalidad”.
Agregó que “las declaraciones oﬁciales de nuestro partido siempre han sido expresadas por medio de su directiva nacional. Nuestro compromiso con la protección de la infancia es absoluto, no admite dobles interpretaciones y repudiamos cualquier tipo de expresión que vaya en contra de nuestros principios”.
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“Rechazamos cualquier intento de atribuir al partido declaraciones o posturas ajenas a nuestra línea institucional”.
Según la declaración, “nuestros principios son claros y nos orientan. No compartimos ningún tipo de declaración que denigre a las personas, pues todos estamos dotados de derechos inalienables, anteriores al Estado. Instamos asimismo a nuestros militantes a obrar en consecuencia, razón por la cual cualquier incongruencia en la defensa de nuestros principios, es susceptible de ser reclamada ante nuestras instancias disciplinarias, cuestión que, advertimos, ya han sido activadas en plenitud, conociendo de los hechos y adoptando las medidas y decisiones que en derecho correspondan”.
“Llamamos a actuar con responsabilidad y a no utilizar imputaciones falsas para obtener ventajas comunicacionales o políticas”, concluyó el comunicado.