El perreo del PDG: la derecha baila incómoda al ritmo de Parisi

La derecha abrió una pelea por la cabina del dj. Esta semana, Johannes Kaiser aseguró que tiene “a todo el Gobierno bailando” la música del Partido Nacional Libertario. Evelyn Matthei le bajó el volumen: “Johannes querido, yo creo que el que está poniendo la música es el PDG”.

Los dos exageran para su propio beneficio, pero ninguno miente del todo: la música que pone el propio Gobierno de Kast, cuando suena, se escucha al lado de la que programa el PDG.

Un día antes de esa pelea, Republicanos ya había comprobado en carne propia de qué está hecho el PDG. El lunes, el Ejecutivo puso urgencia al proyecto estrella de Parisi —la devolución de IVA en medicamentos y pañales— para amarrar sus votos en la Ley Miscelánea. Horas después, los 14 diputados de la bancada PDG anunciaron que igual rechazarían artículos clave del proyecto.

El timonel republicano Arturo Squella no se guardó nada y disparó en X: “ la mora purga la mora “. No era la primera vez que el PDG jugaba así: en mayo ya se había bajado una vez de la idea de legislar la reforma, y Parisi había calificado como “mala noticia” el triunfo de Kast antes de que este asumiera.

“. No era la primera vez que el PDG jugaba así: en mayo ya se había bajado una vez de la idea de legislar la reforma, y Parisi había calificado como “mala noticia” el triunfo de Kast antes de que este asumiera. El patrón es simple y en el Congreso ya nadie se hace ilusiones con él: el PDG no negocia programa, sino que negocia precio, proyecto por proyecto.

Y aun así, nadie en el sector puede prescindir de él. El PDG terminó poniendo los votos decisivos para destrabar la Ley Miscelánea, quedó fuera de la comisión mixta y denunció “colusión entre la izquierda y la derecha”, la misma lógica de arbitraje que a él le ha dado poder. Cuando el oficialismo insinuó trato preferencial, la diputada Zandra Parisi no se anduvo con vueltas: negó cualquier compromiso y se autoproclamó parte de “el partido más importante de la oposición”, una frase que se sostiene más en sus votos que en un proyecto político propio.

Ni siquiera tiene la casa ordenada puertas adentro: arrastra observaciones del Servel a sus balances y tuvo que repetir sus elecciones internas antes de instalar la directiva actual. Y en la propia oposición tampoco le regalan nada: al interior del bloque, sin ningún interés en cuidarle las espaldas a la derecha, califican al PDG como un partido de corte populista que terminó arbitrando la política nacional por default, en un rol que —aseguran— debieron haber cumplido colectividades más estables como la DC o el PS.

Cálculo a largo plazo: en Republicanos temen que el protagonismo de Parisi y de Pamela Jiles les pase la cuenta en la sucesión de 2029, mientras el ministro Jorge Quiroz se pasea por la sala del comité PDG frente a las cámaras y el ministro Alvarado empuja alejarse de esa tienda. El sector no se pone de acuerdo ni en con quién quiere que lo vean bailando.

Kaiser, mientras tanto, se colgaba la medalla de autor y votaba en contra: su bancada rechazó un artículo del Plan Quiroz y respaldó la acusación constitucional contra Grau, justo cuando el Gobierno negociaba con el PDG. Y sigue litigando contra Parisi por injurias.

Este domingo el PDG cumple cinco años. Habrá asados regionales y Parisi se conectará por videollamada desde Europa, curado de espanto ante la pelea que dejó armada. La derecha discute de quién es la canción, la oposición desconfía del dj, y el que de verdad pone el ritmo —con la casa medio en orden y sin comprarse ningún proyecto propio— ya se fue de fiesta.