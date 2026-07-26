Criteria: desaprobación de Kast sube al 54% tras manejo de la emergencia

La desaprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a aumentar y alcanzó el 54%, según la última edición de la encuesta Agenda Criteria, correspondiente al 26 de julio.

El sondeo mostró que la aprobación del Mandatario descendió un punto respecto de la medición anterior y se ubicó en 36%, mientras que un 10% de los consultados señaló no tener una opinión sobre la forma en que conduce el Gobierno.

Los resultados revierten parcialmente la tendencia observada la semana pasada, cuando la evaluación positiva había subido hasta el 37% y la desaprobación había retrocedido al 52%.

La encuesta también evidenció un deterioro en la percepción sobre el manejo de la emergencia por parte del Ejecutivo.

Un 43% consideró que la respuesta del Gobierno ha sido incorrecta, cinco puntos más que en la medición anterior. En contraste, quienes calificaron como correcta la gestión disminuyeron tres puntos y llegaron al 36%, mientras un 21% afirmó no tener una opinión.

En la medición del 19 de julio, la evaluación positiva superaba levemente a la negativa, con un 39% frente a un 38%. La nueva encuesta invirtió ese escenario y amplió la diferencia a siete puntos.

Respecto del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, un 37% estimó que tendrá un impacto más bien negativo para el país, mientras que un 36% opinó que será positivo.

Además, un 49% cree que la iniciativa está orientada a favorecer a las grandes empresas y a quienes tienen mayores ingresos.

En materia de aborto, el estudio mostró que un 53% considera que la interrupción del embarazo debería permitirse solo en algunas circunstancias, mientras que un 31% está de acuerdo con permitirla bajo cualquier circunstancia.

En tanto, un 9% sostuvo que el aborto no debería permitirse bajo ninguna circunstancia y un 7% prefirió no responder.

La encuesta también consultó sobre el proyecto “Escucha su corazón”, que propone incorporar como requisito para acceder a la interrupción del embarazo que la mujer o niña escuche previamente los latidos del embrión o feto cuando estos sean detectables.

El 54% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la iniciativa, mientras que un 21% expresó su apoyo y un 25% optó por una posición neutral.

El rechazo fue mayoritario en todos los sectores políticos. Entre quienes se identifican con la izquierda alcanzó el 88%, en el centro llegó al 60%, en la derecha fue de 40% y entre quienes no tienen identificación política se ubicó en 42%. En este último grupo, un 40% declaró no tener una postura definida.