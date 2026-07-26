Detienen al exseremi de Salud de Magallanes tras revelarse investigación judicial por delito sexual

El ex Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Magallanes Fabián Barrientos Andrade fue detenido en el curso de una investigación judicial por un delito sexual, informó radio Biobio.

Barrientos quedó a disposición de la Fiscalía para el respectivo control de detención, que se realizará este domingo en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Este sábado, el Ministerio de Salud (Minsal) había solicitado su renuncia por las acusaciones.

Desde el organismo estatal argumentaron que la desvinculación buscaba resguardar el adecuado funcionamiento de la entidad, además de asegurar que el proceso penal se desarrolle con independencia y transparencia.

El Minsal no entregó detalles de la causa penal, pero reafirmó su compromiso con “la probidad administrativa y la colaboración con los órganos de justicia”.

La conducción interina y la posterior designación del nuevo titular de la Seremi de Salud de Magallanes se desconoce.

Consternación

La delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías, expresó: “Como Gobierno estamos muy consternados por una denuncia que se recibió y que está en investigación en el Ministerio Público a causa de una investigación que se está siguiendo contra el exseremi Fabián Barrientos”.

Farías enfatizó que se tomó la decisión de solicitar su renuncia de forma inmediata debido a esa indagatoria.

“La denuncia son hechos de gravedad y por eso nosotros como Gobierno decidimos solicitar la renuncia inmediatamente”, añadió sin precisar el o los ilícitos que se le imputan a Barrientos, aunque sí ratificando que se encuentra detenido.

Sobre el momento en el que tomaron conocimiento sobre la investigación contra Barrientos, la autoridad de Gobierno respondió que fue “durante la tarde” de este sábado.

Sobre quién tomará la subrogancia del cargo, Farías informó que será Eduardo Castillo, quien está disponible para asumir esa responsabilidad.