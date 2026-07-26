Gobierno desliza plan B para megarreforma: avanzará aunque se rechace compensación a municipios

El Gobierno aseguró que la denominada megarreforma continuará su tramitación y será promulgada aunque el Senado rechace la norma que compensa a los municipios por la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores.

Así lo afirmó este domingo el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, luego del traspié que sufrió la iniciativa en la Cámara Alta por falta de quórum para votar el informe de la comisión mixta.

El secretario de Estado sostuvo que prácticamente todo el proyecto ya fue aprobado y que la discusión pendiente sobre la compensación municipal no frenará la entrada en vigencia del resto de la reforma.

“Lo que está pendiente, que es la compensación a los municipios y es solo la votación en el Senado, no nos puede paralizar, porque el proyecto de reconstrucción y de desarrollo económico y social es demasiado importante para el país”, afirmó en entrevista con Mesa Central de Canal 13.

Consultado por la posibilidad de que el Senado rechace definitivamente esa norma cuando vuelva a votarse el próximo 4 de agosto, García Ruminot aseguró que el Ejecutivo ya analiza alternativas para insistir en la medida.

“Si esto se nos llegara a caer, hay otras posibilidades legislativas”, señaló, mencionando como una de las opciones incorporar esos recursos en la Ley de Presupuestos 2027.

El ministro reiteró que la prioridad del Gobierno es promulgar cuanto antes la megarreforma para comenzar a aplicar sus principales beneficios, especialmente aquellos vinculados con la reconstrucción y la reactivación del mercado inmobiliario.

“Queremos promulgarla cuanto antes porque queremos que pronto comiencen a venderse las viviendas que están en stock y que van a ser objeto de una exención del IVA”, explicó.

Respecto de la suspensión de la votación en el Senado, García Ruminot indicó que la ausencia del senador Enrique Van Rysselberghe, debido a un problema de salud, impidió reunir el quórum necesario.

Añadió que durante la semana también surgieron observaciones de algunos senadores sobre la compensación a los municipios y solicitudes para incorporar recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el sistema frontal en las regiones de Coquimbo y Atacama, negociaciones que no alcanzaron a cerrarse antes de la sesión.

Pese a ello, el titular de la Segpres manifestó su confianza en que la norma será aprobada cuando vuelva a discutirse y aseguró que los recursos comprometidos para la reconstrucción “van a estar”, independientemente del resultado de esa votación.

Caso exsubsecretario de Hacienda

En la misma entrevista, García Ruminot también abordó la situación del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien fue removido de su cargo tras obtener un resultado positivo en un examen de drogas.

El ministro sostuvo que el exsubsecretario insiste en que no es consumidor y recordó que el test realizado en abril había arrojado un resultado negativo.

“Es una persona muy querida, que cuenta con un enorme reconocimiento. Además, nos ha dicho con mucha convicción y seguridad ‘yo no soy consumidor de drogas, aquí hay un error en la última muestra'”, afirmó.

Asimismo, aseguró que si la contramuestra confirma que hubo un error en el examen, el Gobierno evalúa su regreso.

“Si la contramuestra es negativa, lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al Gobierno”, señaló.

No obstante, García Ruminot evitó asegurar que Rodríguez vuelva al mismo cargo que ocupaba antes de su salida.

“No podría yo señalar que va a volver a su mismo cargo, pero demostrándose que efectivamente él no es consumidor, la idea es que sea convocado al Gobierno”, concluyó.