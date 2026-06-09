Ley 40 Horas: multas por exceso de jornada aumentan 41% tras entrada en vigencia

La reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales fue presentada como uno de los cambios más relevantes en materia laboral de los últimos años. Sin embargo, a poco más de dos años de la entrada en vigencia de la primera etapa de la normativa, los datos muestran que muchas empresas aún enfrentan dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias.

Un análisis elaborado por la División Control de Asistencia de Vigatec, basado en información de la Dirección del Trabajo (DT), detectó un aumento significativo en las infracciones relacionadas con excesos de jornada y control de asistencia, evidenciando los desafíos operativos que siguen presentes en distintos sectores productivos.

Las multas por exceso de jornada aumentaron 41%

De acuerdo con el estudio, las multas asociadas a incumplimientos por exceso de jornada crecieron un 41% al comparar los 24 meses previos y posteriores a la implementación de la Ley 40 Horas.

La tendencia también se observa en las sanciones vinculadas al control de asistencia, que registraron un incremento de 27% durante el mismo período, cifra similar al aumento total de multas cursadas por la Dirección del Trabajo.

Para Boris Muñoz, gerente de la División Control de Asistencia de Vigatec, el escenario refleja que el cumplimiento normativo exige hoy mayores niveles de respaldo y trazabilidad.

“Hoy es necesario cumplir y poder acreditar que se cumple. Cuando la trazabilidad de asistencia es débil, aumenta

significativamente el riesgo de sanciones, incluso en empresas que intentan ajustarse a la normativa”, indica.

Récord de infracciones durante el último trimestre

El análisis muestra que, en promedio, las infracciones aumentan en cerca de 90 casos por trimestre. Sin embargo, el último cuarto del año pasado marcó un máximo histórico, superando las 3.500 sanciones.

La cifra representa un incremento de aproximadamente 600 multas respecto al período inmediatamente anterior, consolidando una tendencia al alza en los procesos de fiscalización laboral.

Según el especialista, este fenómeno se observa principalmente en actividades que operan con sistemas de turnos, grandes dotaciones de personal y presencia en múltiples ubicaciones.

“Se trata de actividades en las que por lo general hay turnos, alta dotación y una operación distribuida. Una gestión deficiente puede transformarse rápidamente en un riesgo operacional y de cumplimiento”, advierte Muñoz.

Control de asistencia y jornadas: las principales causas de sanción

Los datos muestran que el 39% de las infracciones corresponde a incumplimientos relacionados con el control de asistencia, mientras que otro 19% está asociado a excesos de jornada laboral.

Las sanciones pueden alcanzar hasta las 180 UTM, dependiendo de la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa.

En términos acumulados, las fallas en los sistemas de registro de asistencia suman más de 20 mil multas, mientras que los incumplimientos por exceso de jornada superan los 7.200 casos.

Estas cifras reflejan que, además de cumplir con los límites de horas trabajadas establecidos por la legislación, las organizaciones deben ser capaces de acreditar adecuadamente los horarios y descansos de sus trabajadores.

Seguridad privada, transporte y retail lideran las irregularidades

El estudio también identificó los sectores económicos que concentran la mayor cantidad de sanciones.

Entre las 25 empresas con más infracciones registradas, el 28% corresponde a compañías de seguridad privada. Les siguen los sectores de transporte y retail, que representan un 20% cada uno.

Según el análisis, existe una empresa que acumula cerca de 250 infracciones, con multas que superan las 13 mil UTM. Otras tres compañías registran más de 150 sanciones cada una, totalizando más de 29 mil UTM.

Los nuevos desafíos de la gestión laboral

La entrada en vigencia de la Ley 40 Horas no solo implicó una reducción progresiva de la jornada laboral, sino también una transformación en la manera en que las empresas organizan sus operaciones diarias.

La planificación de turnos, la gestión de descansos y el control efectivo de la asistencia se han convertido en aspectos clave para evitar incumplimientos y sanciones.

“La reducción de jornada no solo cambió la cantidad de horas trabajadas; también aumentó la complejidad de administrar turnos, descansos y asistencia de manera correcta. Muchas organizaciones aún operan con estructuras diseñadas para una realidad laboral distinta”, explica Muñoz.

A medida que continúe avanzando la implementación gradual de la Ley 40 Horas, especialistas coinciden en que la adaptación tecnológica, la correcta gestión de los registros laborales y la planificación operativa serán factores determinantes para que las empresas logren cumplir con la normativa y reducir los riesgos asociados a futuras fiscalizaciones.