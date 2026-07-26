Primera dama “se independiza”: prepara su propio sitio web para hablar con los chilenos

La primera dama, María Pía Adriasola, prepara el lanzamiento de un sitio web con el que busca difundir su trabajo, compartir las iniciativas que impulsa y mantener un canal de comunicación directo con la ciudadanía.

Según The Clinic, la plataforma aún no ha sido presentada oficialmente, pero ya cuenta con videos promocionales grabados por la esposa del Presidente José Antonio Kast, en los que explica el objetivo del proyecto.

“Bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro”, señala Adriasola al inicio de una de las grabaciones.

“Quiero que este sitio web sea una ventana abierta a mi labor como primera dama. Aquí vamos a compartir iniciativas que estamos impulsando y también las historias de personas, comunidades, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que tenemos el honor de visitar y acompañar en los distintos lugares de Chile”, agrega.

La abogada explica además que el sitio permitirá dar mayor visibilidad a las actividades que desarrolla y ofrecerá una vía de contacto con quienes deseen escribirle.

“A través de este sitio web pueden escribirme y podemos contactarnos. Encontrémonos aquí, en este lugar”, afirma.

En un segundo video, Adriasola sostiene que la plataforma también estará orientada a destacar experiencias de distintas personas y organizaciones.

“Hay historias que se cuentan una vez, y hay historias que hay que seguir contando todos los días para que no se olviden. Hoy quiero invitarlos a un lugar donde estas historias tienen un hogar”, señala.

Al finalizar el registro, invita a la ciudadanía a utilizar el futuro sitio web. “Entre, conozca y escríbame, porque este es un espacio abierto para ustedes”, dice.

Pese a que los videos ya fueron grabados, el proyecto continúa en etapa de desarrollo y todavía no tiene una fecha definida para su lanzamiento.

Desde el entorno de la primera dama confirmaron que la iniciativa sigue en preparación, aunque evitaron precisar cuándo será presentada. En La Moneda, además, atribuyen el retraso al despliegue generado por la emergencia climatológica que ha mantenido al Gobierno concentrado en distintas regiones del país.

Quienes conocen el proyecto señalan que la plataforma no tendrá carácter institucional, considerando que durante el gobierno de Gabriel Boric fue eliminada la estructura asociada al cargo de primera dama y actualmente no existe una resolución que la restituya formalmente.

Durante la administración de José Antonio Kast, Adriasola ha mantenido una agenda propia de actividades sociales y ha participado con frecuencia en reuniones encabezadas por el Mandatario, incluyendo encuentros con dirigentes y parlamentarios del oficialismo en Cerro Castillo.

Su presencia también ha generado cuestionamientos en algunos episodios. Entre ellos, cuando sirvió comida en los casinos de La Moneda, hecho que motivó una presentación ante la Contraloría por parte de diputados de oposición, y cuando acompañó a ministras que dejaron el gabinete durante el cambio de gabinete de mayo.

Sobre este último episodio, la exvocera de Gobierno Mara Sedini afirmó recientemente: “Ese no era un momento para manitos y abracitos”.