Cumbre empresarial destaca el rol clave de la alianza público-privada en el desarrollo del país

La colaboración entre el sector público y privado, el impulso a la inversión y la sostenibilidad como motor de crecimiento fueron algunos de los principales temas abordados durante la Cumbre Empresarial Francia-Chile 2026, encuentro organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Chilena que reunió a autoridades, líderes empresariales y representantes de diversos sectores productivos.

La actividad contempló espacios de diálogo sobre transición energética, movilidad, logística, financiamiento e infraestructura, áreas identificadas como clave para habilitar un nuevo ciclo de crecimiento. En ese contexto, distintos expositores abordaron los desafíos que enfrenta Chile para acelerar la ejecución de proyectos, atraer inversión y fortalecer su competitividad en un escenario marcado por la incertidumbre climática y la transformación de los modelos productivos.

Uno de los temas principales fue el rol de la infraestructura como palanca del crecimiento económico y territorial, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de colaboración que permitan concretar proyectos de alto impacto para el país. El panel “Infraestructura: la relación público-privada que moviliza la inversión” reunió a representantes de diversas industrias para analizar el papel que cumple la colaboración entre ambos sectores en el desarrollo de infraestructura crítica para Chile, incluyendo sistemas sanitarios, aeropuertos y servicios esenciales para la ciudadanía.

Proyectos estratégicos para el país

Desde el saneamiento de las aguas servidas y la expansión aeroportuaria hasta la operación de servicios asociados a infraestructura pública, los panelistas destacaron que la colaboración entre el Estado y las empresas ha permitido desarrollar proyectos clave para el crecimiento del país, consolidándose como una herramienta relevante para enfrentar los desafíos del futuro.

Cristián Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, destacó el aporte de este modelo al desarrollo sanitario del país:

“El Estado invitó al sector privado a asumir un desafío: el saneamiento de las aguas servidas que no se trataban en nuestro país, y el sector privado cumplió con creces y en tiempo récord”.

Por su parte, Xavier Hurstel, director de Relaciones Económicas e Internacionales de Groupe ADP, enfatizó que la confianza es un elemento indispensable para el éxito de estas alianzas:

“Esto es un matrimonio: se necesita, antes que todo, confianza. Si un gobierno no confía en su socio privado, no debería impulsar una alianza público-privada; y si el privado no confía en el Estado, tampoco. La confianza requiere respeto mutuo y la capacidad de encontrar equilibrios”.

Respecto de los desafíos futuros, Schwerter explicó: “Estamos en un país sometido a uno de los mayores niveles de estrés hídrico del mundo. Para enfrentar esta vulnerabilidad climática, Aguas Andinas está impulsando varios proyectos, entre los cuales uno de los más relevantes es Retorno Maipo. Se trata de una iniciativa de reutilización de aguas servidas tratadas que apunta a la economía circular y a dar un doble uso al agua, permitiendo que la ciudad aproveche sus aguas residuales tratadas en su propio beneficio y asegurando el abastecimiento futuro de agua para 7,5 millones de habitantes”.

En esa línea, agregó que este tipo de soluciones reflejan cómo la colaboración público-privada puede contribuir a fortalecer la resiliencia hídrica de la ciudad y enfrentar los efectos del cambio climático.

Los expositores coincidieron en que los desafíos asociados a la incertidumbre climática, el crecimiento de las ciudades y las nuevas necesidades de infraestructura exigen una mayor coordinación entre el sector público y privado, así como marcos de colaboración capaces de mantenerse más allá de los ciclos políticos.