Organizaciones comunitarias se consolidan como red de apoyo ante desafíos de seguridad y cuidados

En el marco del Mes del Dirigente Social, Fundación Junto al Barrio, organización especializada en desarrollo territorial y en la articulación entre comunidades, empresas y sector público, presentó los resultados de la Encuesta Comunidades 2026, aplicada a 298 dirigentes y dirigentas sociales de distintas regiones del país.

El estudio ofrece una radiografía del papel que actualmente desempeñan las organizaciones comunitarias y de los principales desafíos que enfrentan quienes lideran el trabajo territorial. Los resultados muestran que estas agrupaciones han asumido funciones que van más allá de las establecidas por ley, atendiendo necesidades vinculadas con seguridad, salud, cuidados y apoyo social que, en distintos casos, no son abordadas oportunamente por el Estado.

De la representación vecinal a una red de apoyo territorial

De acuerdo con la Ley N.º 19.418, las juntas de vecinos tienen entre sus objetivos representar a sus comunidades, promover la participación ciudadana, fomentar el desarrollo comunitario y canalizar las necesidades de los barrios ante las autoridades. Sin embargo, los resultados de la encuesta evidencian una transformación en el alcance de esta labor.

Además de representar a sus comunidades, las organizaciones comunitarias se han convertido en una red de protección social para sus territorios, respondiendo a problemáticas cada vez más diversas y complejas y consolidándose como una de las principales redes de apoyo para los vecinos.

El 84,2% de las organizaciones encuestadas desarrolla acciones relacionadas con seguridad, mientras que el 80,5% apoya a vecinos en trámites y acceso a servicios. A esto se suma que el 76,2% trabaja en espacios públicos y vivienda; el 74,8%responde a necesidades básicas y el 66,8% impulsa iniciativas vinculadas a salud.

Las labores también incluyen dimensiones de cuidado y acompañamiento. El 51,7% entrega apoyo emocional o cuidados directos, mientras que el 37,6% acompaña a familias durante procesos de duelo y funerales.

“Las organizaciones sociales y sus dirigentes son la infraestructura social que sostiene la vida de nuestros barrios. Si queremos comunidades más fuertes y resilientes, debemos reconocer su aporte, entregarles herramientas para seguir creciendo y generar las condiciones para que puedan desplegar todo su potencial”, explicó Nicolás Cruz, arquitecto fundador de Junto al Barrio.

Mujeres y dirigentes mayores sostienen el trabajo comunitario

La encuesta también revela desafíos importantes para la continuidad de esta labor. El 43,3% de la dirigencia comunitaria tiene 60 años o más, mientras que apenas el 1,7% corresponde a personas menores de 30 años, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el recambio generacional dentro de las organizaciones.

A esto se suma el protagonismo femenino: el 82% de quienes lideran organizaciones sociales son mujeres. Muchas de ellas deben compatibilizar el trabajo dirigencial con responsabilidades familiares, laborales y de cuidado.

La dedicación que exige esta labor también queda reflejada en las cifras. Casi la mitad de los dirigentes, un 48%, destina más de diez horas semanales a sus funciones, principalmente de manera voluntaria y sin remuneración.

Municipios como aliados y la burocracia como obstáculo

La relación con otras instituciones también presenta contrastes. El 78,5% de los dirigentes identifica al municipio como su principal aliado, pero al mismo tiempo un 32,9% señala la burocracia municipal o estatal como uno de los principales obstáculos para responder a las necesidades de sus comunidades.

En cuanto al vínculo con el sector privado, la evaluación es menos favorable: solo el 15,5% de los dirigentes reconoce a las empresas privadas como un actor relevante de apoyo para su trabajo territorial.

La Encuesta Comunidades 2026 fue aplicada durante julio a dirigentes y dirigentas de organizaciones territoriales y funcionales que han participado en proyectos de Fundación Junto al Barrio. Si bien sus resultados no son representativos a nivel nacional, constituyen una fuente de evidencia para comprender el papel que cumplen actualmente las organizaciones comunitarias y los desafíos que enfrentan para fortalecer el desarrollo de los territorios.