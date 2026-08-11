Gobierno suma 40 autoridades fuera en cinco meses: sale seremi de Salud de Los Lagos por Ley Karin

El Gobierno de José Antonio Kast sumó una nueva salida de sus filas. Esta vez fue el turno de la secretaria regional ministerial de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, a quien el Ministerio de Salud solicitó la renuncia en medio de una serie de denuncias laborales en su contra.

Con la salida de Brintrup, la administración acumula 40 autoridades que han dejado sus cargos durante sus primeros cinco meses: dos ministras, cinco subsecretarios y 33 seremis, según el sitio “Renuncias Kast” de Danilo Herrera.

La cartera encabezada por May Chomali confirmó este martes la decisión mediante un comunicado. “El ministerio le agradece los servicios prestados durante estos meses e informará oportunamente la designación del seremi subrogante”, señaló.

La salida de Brintrup ocurre mientras enfrenta diversas denuncias vinculadas a la Ley Karin, además de acciones judiciales presentadas por funcionarios. Sobre estos antecedentes se encuentran en desarrollo procesos investigativos.

Antes de dejar el cargo, la ahora exseremi había abordado públicamente los cuestionamientos y defendido la necesidad de esperar el resultado de las indagatorias.

“Acá hay una investigación que se tiene que hacer de manera exhaustiva por parte del Ministerio de Salud y que se comprueben los hechos”, sostuvo.

La permanencia de Brintrup había sido cuestionada también por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), desde donde habían emplazado al Ejecutivo a adoptar una decisión respecto de la autoridad regional.

El dirigente regional de la organización, Christian San Martín, había señalado que “por menos situaciones han renunciado o han sacado autoridades, así que creemos importante que acá debiera ocurrir lo mismo”.

Brintrup es enfermera, posee un Magíster en Educación en Ciencias de la Salud y un máster en Gestión de Proyectos, además de experiencia en docencia universitaria y gestión pública.

La militante de la UDI se desempeñó anteriormente como enfermera clínica, jefa de Salud Rural en la Municipalidad de Puerto Montt y concejal de Llanquihue.

Su salida vuelve a poner el foco sobre la rotación de autoridades regionales durante los primeros meses de la administración Kast, con 33 seremis que han dejado sus respectivos cargos desde el inicio del Gobierno.