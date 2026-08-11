Audios de seremi de Economía revelan presión para favorecer a republicanos en cargos públicos

Las aguas de la política regional no se han aquietado desde que El Mostrador reveló que en la Dirección Regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Arica y Parinacota se habría instruido privilegiar exclusivamente a militantes de Renovación Nacional (RN) y del Partido Republicano para cubrir cargos vacantes. Cuoteo político.

El primer remezón terminó con la salida del director regional subrogante del Sernac, Marcos Oviedo González (RN), quien fue desvinculado el miércoles pasado luego de conocerse un correo electrónico en el que detallaba este particular mecanismo de reclutamiento. Pero quedó abierta una pregunta políticamente más controvertida: qué ocurriría con la secretaria regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo, Romina Cifuentes González, militante y vicepresidenta nacional del Partido Republicano, cuyo nombre también aparecía en las comunicaciones vinculadas a la búsqueda de profesionales ligados a los partidos oficialistas.

Según fuentes conocedoras de la interna, su remoción llegó a estar sobre la mesa, pero habría sido frenada desde La Moneda para evitar un costo mayor a la colectividad. Cifuentes no solo integra la dirección nacional republicana en su calidad de vicepresidenta del partido: si fuera apartada del cargo, se convertiría en la tercera seremi del partido en dejar sus funciones en Arica y Parinacota. Hasta ahora, esa consideración parecía haber contenido la crisis.

Pero dos audios a los que accedió en exclusiva El Mostrador vuelven a complicar su permanencia y llevan el caso más allá del correo electrónico que originó el escándalo. En las grabaciones, Cifuentes conversa con una militante republicana que postulaba al cargo que finalmente quedó en manos de la trabajadora social Evelyn Milos Cáceres, militante de RN.

El caso de Milos abrió, además, una controversia paralela después de que este medio revelara que fue detenida en 2017 en la frontera con Perú cuando viajaba en un furgón conducido por su madre, en cuyo interior fueron encontrados 47 kilos de marihuana creepy. Su madre registra dos condenas por narcotráfico en Chile.

Las conversaciones, sostenidas en junio pasado, exponen algo más que el interés de la seremi por una postulante de su partido. En ellas, la propia autoridad relata una disputa por los cargos públicos entre republicanos y Renovación Nacional, describe sus gestiones ante el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado (ex RN), y asegura haber puesto contra las cuerdas al entonces director subrogante del Sernac para impedir que otro puesto quedara en manos de ese partido.

El episodio adquiere todavía más peso porque no aparece aislado. El 30 de julio había sido desvinculada la seremi de Salud, Karla Kepec Álvarez, después de que El Mostrador revelara un mensaje de WhatsApp enviado por la autoridad a un grupo de cerca de 300 militantes, en el que ofrecía dos cupos de tecnólogos médicos dirigidos a integrantes del Partido Republicano. Todo ocurrió, además, en medio de la campaña por las elecciones internas de la directiva regional de la colectividad.

“Se va si entra una RN”

En el primero de los audios, Cifuentes explica a su interlocutora cómo se desarrolló la disputa por el cargo que finalmente ocupó Evelyn Milos. En su relato, reconoce abiertamente la pugna con RN por los puestos disponibles y sostiene que llegó a advertir al entonces director regional subrogante del Sernac que su continuidad estaba en juego si contrataba a una militante de Renovación Nacional.

“Ya, entonces, el delegado acá es el que tiene el poder, porque es el delegado, ¿ya? Y lamentablemente es RN, entonces siempre va a tirar para su sector. Bueno, independiente de aquello, yo ese día igual hablé, hice sentir mi malestar, fui a hablar con él toda la cuestión y el viernes cité al director, le dije que la chica Milos no iba y él tenía tu currículum y el de otra RN. Y él me pidió que por favor entrara a la otra, porque él tiene favores, o sea, me dijo, el gallo está entre la espada y la pared”, señala la seremi en la grabación.

Luego describe cómo habría buscado presentar más de una candidata republicana para evitar que la decisión pareciera previamente resuelta:

“Yo le dije: pero cuando yo hablé con el delegado te conté esta cuestión que había pasado y el delegado me dijo que, o sea, me dijo como de lo que pasó contigo. Bueno, me pidieron que mandara otro currículum más, ¿ya? Entonces yo mandé, porque la otra vez también me había pedido la Marisela que mandara. Entonces ese día viernes yo le dije al director, mire director, no me va a entrar ninguna de las dos RN, pero yo le voy a mandar otro currículum también y usted llámela, entrevístela y usted va a decidir entre la Jasmín o la Marisela, como para que no se vea tan direccionado, ¿cachai? Porque él necesita igual tomar la decisión”.

Ese pasaje es uno de los más delicados de la conversación. La autoridad no solo habla de los nombres que debían ser considerados, sino que explica la necesidad de dejar un margen de decisión al director para que el proceso no apareciera “tan direccionado”.

Más adelante, Cifuentes asegura que elevó todavía más la presión. Según su propio relato, le advirtió a Oviedo que, si insistía en contratar a otra militante de RN, su continuidad en el cargo quedaría comprometida:

“O sea, él necesita decir porque si no va a ser como, ah yo puse, ¿me entiendes? Entonces él iba a llamar a la Marisela hoy día y yo le dije cualquiera de las dos que a usted le guste, la contrata, cualquiera de las dos, porque él quería sí o sí que contratara a la otra RN y yo le dije que no, porque eso significaba entonces que era la contratación de ellas o él se iba. Bueno, y él dijo, ok, ya. Y yo le dije que esto no se vuelva a repetir, ¿cachai? Igual me tuve que poner chúcara, pero eso es lo último que ha sucedido”.

Otros cupos para militantes

El segundo audio amplía el problema. Allí la seremi ya no se refiere únicamente al Sernac, sino también a eventuales oportunidades de contratación en otros organismos relacionados con su cartera, entre ellos el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa).

“Mira, en Indespa es más fácil, porque Indespa está acá al lado mío, y no pertenece al servicio. Es distinto Indespa, porque no lo ubican mucho, ¿cachai? Yo me imagino que él va a empezar a ir llamando a la gente y todo. Ahora no lo sé, porque puede ser que la Marisela esté sobrecalificada para el cargo, ¿cachai? Entonces, también hay que ver, porque puede estar sobrecalificada”, dice la autoridad.

Luego vuelve al proceso del Sernac y explica por qué había enviado los currículums de dos militantes de su confianza:

“De hecho, el director encontró que tú estabas sobrecalificada también. Pero a lo que voy yo, es que sí o sí tenía que mandar otro currículum, ¿ya? Entonces, dentro de la gente de mi confianza, que son ingenieros comerciales, son ustedes dos, ¿ok? Entonces, por eso que la mandé, yo no tengo otro ingeniero comercial de confianza. Y así, porque si no, si hubiera sido, por ejemplo, algo menor, yo te mando el de la Pilar Cuevas, ¿cachai? No sé, monitor al de la Cynthia, pero no era eso”.

La conversación termina de transparentar la dimensión política que Cifuentes le atribuía a esa contratación. Para la seremi, perder el cupo ante RN equivalía a una derrota en la disputa interna del oficialismo:

“Ahora, lo importante es que se elija una de las dos, porque si no eligen a ninguna de las dos, ya ahí perdimos todas las guerras posibles. O sea, yo hice el medio escándalo, yo me agarré, ¿cachai? No fue fácil”.

Y nuevamente relata la advertencia formulada al director del Sernac:

“No sé cómo van a recibir esa situación, pero yo tuve que poner los puntos sobre las íes, porque si no los ponía, me iban a pasar a llevar todo el tiempo. Entonces, ahora van a mostrar, porque más encima ese cupo lo pidió el delegado que se abriera, porque ellos sí o sí querían que ingresara esta tipa Evelyn Milos, sí o sí. Entonces, hay que primero ver a cuál de las dos llaman, ¿ya? Hoy día creo que va a entrevistar a la Marisela, pero él tiene esa opción, es ella o tú, no hay un tercero. O sea, tiene la tercera que es la otra RN, pero yo le dije que no. Y que eso significaba, si no que él se iba a ir, porque yo tenía que mostrar firmeza y no podía darle todo en bandeja, sino después que iban a decir, ah, está tirá’ la cuestión”.

Contraloría amplía la lupa

La controversia ya está bajo la mirada de la Contraloría General de la República. Apenas se conocieron los antecedentes sobre el reclutamiento selectivo en el Sernac, el organismo fiscalizador anunció el 5 de agosto un sumario administrativo destinado a determinar eventuales responsabilidades por posibles irregularidades y faltas a la probidad. Pero la revisión no quedó circunscrita a ese servicio: Contraloría resolvió extender sus indagatorias a “los demás servicios públicos pertinentes”.

En los hechos, la fiscalización alcanzó a organismos dependientes o relacionados con el Ministerio de Economía. Contraloría solicitó antecedentes sobre las contrataciones realizadas desde la instalación del nuevo Gobierno, su modalidad –contrata, honorarios o Código del Trabajo– y si los ingresos se produjeron mediante contratación directa o concurso público.

Entre las instituciones que deberán entregar información se encuentran Indespa, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

Una primera revisión de los portales de Transparencia muestra que, entre marzo y junio, Sernapesca incorporó a seis personas a contrata –la mayoría como certificadores de naves y con enseñanza media como requisito educacional–, mientras que el INE contrató a otras 12 personas a honorarios para un programa. La tarea de Contraloría será determinar ahora si esos movimientos responden a procedimientos regulares o si la lógica que los audios dejan al descubierto en el Sernac se extendió también a otros servicios del Estado.