Tras acusaciones de intervencionismo, Partido Republicano elige a su directiva de Arica

¡Estamos trabajando para Ud.! Y aunque la frase está bien trillada, lo cierto es que la semana que terminó no paramos ni siquiera un ratito de reportear. La política regional nos ha tenido muy atentos y ocupados, y la edición que hoy les entregamos es fiel reflejo de ello.

En tiempo récord (no más de 72 horas), la PDI dio con el pistolero solitario que realizó disparos en las cercanías del edificio Ayllu, que impactaron en uno de sus ventanales. La policía actuó con rapidez ante un hecho que inquietó al delegado presidencial Cristian Sayes Maldonado, quien tiene dos departamentos en el lugar, donde además viven fiscales, jueces y otros profesionales.

Asimismo, la preocupación ha vuelto al MOP debido a un derrumbe que evidenció la vulnerabilidad de la Cuesta Chinchorro (ex-Camarones), en la Ruta 5. Hasta ahora, no se han conocido resultados preliminares de los estudios que el Gobierno anterior prometió para solucionar de raíz este problema, que mantiene inquietos a los vecinos de Cuya ante la posibilidad de que un nuevo rodado los deje aislados, como ocurrió en octubre de 2024.

Vamos ahora al resumen de la edición de esta semana antes de que se enfríen las noticias…

En la primerísima nota revelamos dos audios de la secretaria regional ministerial de Economía y vicepresidenta nacional del Partido Republicano, Romina Cifuentes González. En esas grabaciones quedan al descubierto las gestiones y presiones que hizo al renunciado director regional subrogante del Sernac para que reclutara militantes republicanos en ese servicio.

En otro ámbito, abordamos la reducción presupuestaria que dispuso el Gobierno para la salud primaria con un recorte de $ 1.370 millones, lo que obligó a eliminar la extensión horaria en seis Cesfam de la comuna.

Imperdible en esta edición es la nota sobre el desenlace que tuvo la elección de la mesa regional del Partido Republicano, que dio por vencedora, con 170 votos, a la Lista 1, autodenominada “de los servidores públicos”, que es encabezada por la concejala Jacqueline Boero Carvajal.

Cerramos con la invitación a asistir a la 24 versión del Festival del Choclo, que se realizará en Poconchile este fin de semana . El evento contempla un show con artistas nacionales y locales, y habrá un patio de comidas y distintos puestos con artesanías.

. El evento contempla un show con artistas nacionales y locales, y habrá un patio de comidas y distintos puestos con artesanías. Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Arica, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del panorama noticioso regional.

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Caso Sernac: audios implican a seremi de Economía en contrataciones exclusivas para republicanos

Las aguas en la política regional no se han aquietado, luego de que El Mostrador revelara que en la Dirección Regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de Arica y Parinacota se había establecido como instrucción la contratación exclusiva de militantes de Renovación Nacional (RN) y del Partido Republicano para los puestos vacantes.

Si bien el director regional subrogante del Sernac, Marcos Oviedo González (RN), fue desvinculado el miércoles pasado al conocerse un correo electrónico en el que detallaba este “particular” reclutamiento, quedó pendiente si esto mismo ocurriría con la secretaria regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo, Romina Cifuentes González (Partido Republicano), debido a que ella aparecía en un correo electrónico instruyendo el reclutamiento de profesionales ligados al partido de Gobierno.

Según fuentes conocedoras de la interna, su remoción fue paralizada por La Moneda para evitar una daño mayor a la colectividad, dado que la autoridad es vicepresidenta nacional del Partido Republicano y también porque si llegaba a ser desvinculada se transformaría en la tercera seremi de esta tienda política destituida en la región.

Sin embargo, la suerte de la seremi podría cambiar, dado que en círculos políticos de la derecha local circulan dos audios en los que Cifuentes sostiene una conversación con una militante republicana que postulaba al cargo que finalmente fue asignado a la militante RN, la trabajadora social Evelyn Milos Cáceres.

Milos Cáceres salió a la palestra debido a que El Mostrador reveló que fue detenida en 2017 en la frontera peruana con 47 kilos de marihuana crippy cuando viajaba en un furgón que conducía su madre, quien registra dos condenas por narcotráfico en Chile. Milos, además, es pareja del consejero comunal de RN, el trabajador social Jalin Simunovic Menares, quien se encuentra suspendido desde el año pasado en la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) por una acusación por maltrato.

Aquí Arica accedió en exclusiva a las conversaciones que la seremi sostuvo con otra militante de su partido, quien en junio pasado disputaba el cupo con Milos. En ellas queda de manifiesto la disputa que mantuvo con el delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado (ex-RN), y con el renunciado director regional (s) del Sernac, a raíz de que las contrataciones en ese servicio no contemplaban a militantes republicanos.

Este caso evidenciaría un patrón común con el de la seremi de Salud, Karla Kepec Álvarez, quien fue desvinculada el 30 de julio, luego que la editora de este medio revelara un mensaje de WhatsApp enviado por la autoridad a un grupo de 300 militantes donde ofrecía dos cupos de tecnólogos médicos solo para militantes republicanos. Todo esto en medio de la campaña por las elecciones internas de la directiva regional de la colectividad.

“Se va si entra una RN”

En el primer audio, la autoridad explica a su interlocutora cómo se gestó el reclutamiento de Evelyn Milos. En ese pasaje, reconoce que existe una disputa con RN por los empleos públicos y que advirtió al entonces director regional del Sernac que, si no contrataba a una militante republicana, solicitaría su salida del cargo. La conversación se desarrolla de la siguiente manera:

“Ya, entonces, el delegado acá es el que tiene el poder, porque es el delegado, ¿ya? Y lamentablemente es RN, entonces siempre va a tirar para su sector. Bueno, independiente de aquello, yo ese día igual hablé, hice sentir mi malestar, fui a hablar con él toda la cuestión, y el viernes cité al director, le dije que la chica Milos no iba y él tenía tu currículum y el de otra RN. Y él me pidió que por favor entrara a la otra, porque él tiene favores, o sea, me dijo el gallo está entre la espalda y la pared” (audio seremi)

Luego la seremi indica que “yo le dije: pero cuando yo hablé con el delegado te conté esta cuestión que había pasado y el delegado me dijo que, o sea, me dijo como de lo que pasó contigo. Bueno, me pidieron que mandara otro currículum más, ¿ya? Entonces yo mandé, porque la otra vez también me había pedido la Marisela que mandara. Entonces ese día viernes yo le dije al director: ´Mire, director, no me va a entrar ninguna de las dos RN, pero yo le voy a mandar otro currículum también y usted llámela, entrevístela, y usted va a decidir entre la Jasmín o la Marisela, como para que no se vea tan direccionado’, ¿cachái?, porque él necesita igual tomar la decisión“.

En ese llamado, la autoridad recalca que le advirtió a Oviedo que su puesto estaba en juego si es que contrataba a una militante RN: “O sea, él necesita decir, porque si no va a ser como, ah yo puse, ¿me entiendes? Entonces él iba a llamar a la Marisela hoy día y yo le dije: ‘Cualquiera de las dos que a usted le guste, la contrata, cualquiera de las dos’, porque él quería sí o sí que contratara a la otra RN, y yo le dije que no, porque eso significaba entonces que era la contratación de ellas o él se iba. Bueno, y él dijo: ‘OK, ya’. Y yo le dije: ‘Que esto no se vuelva a repetir’, ¿cachái? Igual me tuve que poner chúcara, pero eso es lo último que ha sucedido”.

Otras contrataciones para militantes

En un segundo audio, la seremi de Economía revela a la militante republicana que postulaba al Sernac que existían otras opciones de reclutamiento en servicios dependientes de su cartera, como el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa). Al respecto, la autoridad señala en la conversación: “Mira, en Indespa es más fácil, porque Indespa está acá al lado mío, y no pertenece al servicio. Es distinto Indespa, porque no lo ubican mucho, ¿cachái? Yo me imagino que él va a empezar a ir llamando a la gente y todo. Ahora no lo sé, porque puede ser que la Marisela esté sobrecalificada para el cargo, ¿cachái? Entonces, también hay que ver, porque puede estar sobrecalificada” (audio seremi).

Luego vuelve a abordar las dificultades que está enfrentando la contratación de su carta en el Sernac, indicando: “De hecho, el director encontró que tú estabas sobrecalificada también. Pero a lo que voy yo, es que sí o sí tenía que mandar otro currículum, ¿ya? Entonces, dentro de la gente de mi confianza, que son ingenieros comerciales, son ustedes dos, ¿OK? Entonces, por eso que la mandé, yo no tengo otro ingeniero comercial de confianza. Y así, porque si no, si hubiera sido, por ejemplo, algo menor, yo te mando el de la Pilar Cuevas, ¿cachái? No sé, monitor al de la Cynthia, pero no era eso. Ahora, lo importante es que se elija una de las dos, porque si no eligen a ninguna de las dos, ya ahí perdimos todas las guerras posibles. O sea, yo hice el medio escándalo, yo me agarré, ¿cachái? No fue fácil”.

Asimismo, la autoridad insiste en la pugna que hay con RN y en la advertencia que le hizo al director del Sernac si no contrataba a un militante republicano. “No sé cómo van a recibir esa situación, pero yo tuve que poner los puntos sobre las íes, porque si no los ponía, me iban a pasar a llevar todo el tiempo. Entonces, ahora van a mostrar, porque más encima ese cupo lo pidió el delegado que se abriera, porque ellos sí o sí querían que ingresara esta tipa Evelyn Milos, sí o sí. Entonces, hay que primero ver a cuál de las dos llaman, ¿ya? Hoy día creo que va a entrevistar a la Marisela, pero él tiene esa opción, es ella o tú, no hay un tercero. O sea, tiene la tercera que es la otra RN, pero yo le dije que no. Y que eso significaba, si no que él se iba a ir, porque yo tenía que mostrar firmeza y no podía darle todo en bandeja, sino después qué iban a decir: ‘Ah, está tirá’ la cuestión'”, plantea en la conversación.

Contraloría encima

Apenas se conoció el reclutamiento selectivo en Sernac, la Contraloría General de la República (CGR) decidió intervenir anunciando el 5 de agosto un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades por posibles irregularidades y faltas a la probidad, pero además resolvió extender las indagatorias a “los demás servicios públicos pertinentes”.

Y aunque no los especificó con claridad, lo que ocurrió fue que el organismo fiscalizador optó por investigar también a todos los servicios dependientes del Ministerio de Economía. Fue por ello que pidió información de las contrataciones realizadas desde la asunción del nuevo Gobierno, bajo qué formato (contrata, honorarios y Código del Trabajo) se hicieron y si estas fueron ejecutadas directamente o por concurso público.

De esta manera, las instituciones que deberán reportar a la Contraloría son el Indespa, la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur).

En una revisión de los sitios de Transparencia de esos servicios, se advierte que desde marzo hasta junio en Sernapesca fueron reclutadas seis personas a contrata, la mayoría como certificadores de naves y con solo cuarto medio; y en el INE, otras 12 personas para un programa vía honorarios.

Rol del presidente regional RN

Aunque a la militancia RN el presidente regional de la colectividad, Patricio López Berríos, ha negado su intervención en la contratación de Evelyn Milos, existe un posteo enviado vía WhatsApp al renunciado director regional del Sernac (s), Marcos Oviedo González, en el que aprueba el criterio de propiciar la contratación de una mujer en la vacante disponible en ese servicio. En esa comunicación, el dirigente señala que Milos estaba cesante, cuestión que no era real, ya que hasta junio ella era funcionaria del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), entidad que fue cerrada por el Gobierno recién a partir de julio.

El puesto finalmente quedó en manos de Evelyn Milos, quien, pese a los cuestionamientos a su contratación, aún se mantiene en el Sernac. En paralelo, RN decidió someterla a un proceso en el Tribunal Supremo por no haber mencionado los antecedentes que vinculan a su madre con causas de narcotráfico y que generaron la caída del director del servicio. La trabajadora social había ingresado en abril a esa colectividad donde su pareja milita desde junio de 2024.

En paralelo, se conoció que, sin mediar razones, el Sernac comunicó el viernes que dejó sin efecto un concurso público para reclutar un fiscalizador que había publicitado en la plataforma empleospublicos.cl

Esposa de concejal en Sernapesca

Otra de las contrataciones que ha llamado la atención es la realizada por la Dirección Regional del Sernapesca. El 15 de marzo, el servicio incorporó a Karen Pino Fuentes como certificadora. La contratación ha generado cuestionamientos debido a que Pino es cónyuge del concejal republicano Víctor Sepúlveda Ilabaca. Antes de incorporarse al servicio público, se desempeñaba como asistente en un colegio.

Si bien el edil descartó a Aquí Arica que el enrolamiento de su señora estuviese relacionado con su rol político, asegurando que provenía de un proceso transparente, Sernapesca admitió a este medio que la contratación de Karen Pino fue bajo una modalidad directa y no por concurso público.

“Dada las funciones que realizan los certificadores de desembarque, y la alta rotación de personal en estas tareas, Sernapesca establece un proceso de contratación que permite garantizar de manera inmediata la presencia institucional en terreno y el resguardo de la normativa pesquera en los puntos de desembarque habilitados en muelles y caletas de todo el país. Si bien el cargo de certificador de desembarque es asignado mediante contratación directa, para la transparencia del proceso, el Servicio constituye una comisión de revisión de antecedentes donde se analizan los requisitos del perfil y se propone una terna, a quienes se llama a entrevista, y de la cual decide finalmente el director regional”, indicó Sernapesca.

Además, el servicio confirmó que los antecedentes en torno a este reclutamiento “han sido puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República, aclarando que se ciñó al proceso descrito”.

Un detalle revelador es la amistad que une a la seremi Romina Cifuentes con el concejal Víctor Sepúlveda. Ambos, además, asisten a la misma iglesia cristiana en Arica.

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Recorte de $ 1.370 millones a salud municipal obliga a disminuir horarios sabatinos en Cesfam

Aunque durante su visita a Arica, en junio pasado, el Presidente José Antonio Kast relativizó el impacto del recorte presupuestario en salud pública, la medida adoptada por el Ejecutivo ya comenzó a tener sus primeros efectos en el sistema de salud municipal. En total, el Gobierno dispuso una disminución de $ 1.370 millones, equivalente a un 54,3%, en los recursos destinados al programa de Atención Primaria de Salud Universal (APSU).

La iniciativa fue implementada en 2024, durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y la administración del entonces alcalde Gerardo Espíndola (PL), y permitió ampliar la cobertura de la atención primaria al incorporar a beneficiarios de isapres y de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, tanto en las prestaciones como en los horarios de atención.

La directora de la Dirección de Salud Municipal (Disam), Claudia Villegas Cortés, confirmó que el Ministerio de Salud ordenó la rebaja del presupuesto inicial de $ 2.432 millones a solo $ 1.062 millones. Con menos de la mitad de los recursos que había comprometido el Gobierno saliente, a partir del 1 de agosto se practicó un ajuste en los horarios de los seis Centros de Salud Familiar (Cesfam), eliminando la extensión horaria que los sábados consideraba de 09.00 a 17.00 horas. Así, el horario de atención retornó a su modalidad antigua establecida por la Ley N°19.378, que considera los sábados de 09.00 a 13.00 horas. En el caso de las postas rurales y de los Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), la autoridad precisó que se mantendrá la extensión horaria.

Villegas dio a conocer los impactos del reajuste ante el Concejo Municipal el martes pasado. Según explicó, el recorte no afecta a todas las prestaciones que se realizaban previo a la política APSU y que son financiadas con el per cápita, es decir, el aporte que otorga el Ministerio de Salud por cada beneficiario inscrito en consultorios, postas rurales y Cesfam de cada comuna.

“El per cápita corresponde casi al 95% de nuestro presupuesto y hay otros $ 1.800 millones dispuestos este año desde el presupuesto municipal para cubrir áreas que no aborda el per cápita. Estos dos ítemes no se verán impactados. El recorte afectará a las prestaciones extras que hacíamos a través del programa Atención Primaria de Salud Universal”, precisó.

La directora de la Disam señaló que durante los dos años de ejecución del programa APSU se gastaron todos los recursos recibidos. Entre sus impactos positivos, destacó el aumento del número de personas inscritas y la realización de campañas sanitarias preventivas en la comuna.

Asimismo, explicó que los aportes del APSU permitieron contar con equipos completos de médicos, enfermeras, matronas y técnicos paramédicos en horarios adicionales; extender la atención de los Cesfam los sábados hasta las 17:00 horas; ampliar el funcionamiento de las postas de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes; y extender el horario de los Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF) de 17:00 a 20:00 horas, además de abrirlos los sábados.

Entre los logros, mencionó el aumento de la cobertura de vacunación, la atención de la población trabajadora para toma de exámenes y consultas los días sábados, y la incorporación del segmento juvenil sano a programas preventivos. Además, dijo que en el caso de Arica, sobre el 95% de los nuevos inscritos pertenece a Fonasa.

Salud responde

Ante las críticas formuladas por distintos actores políticos al recorte al Programa APS Universal, el Servicio de Salud Arica señaló que “contempló para 2026 adecuaciones presupuestarias y programáticas de carácter nacional, aplicables a todas las comunas que forman parte de la estrategia, por lo que no se trata de una medida específica dirigida a la comuna de Arica. Estos ajustes se concentraron principalmente en el componente de Inscripción Universal, correspondiente al financiamiento para la incorporación de personas no beneficiarias de FONASA, cuya forma de implementación fue modificada este año”.

La entidad precisó que “la estrategia de extensión horaria se mantiene vigente para todas las comunas APS Universal, conservando su financiamiento y meta programática, que exige a cada comuna disponer de una agenda equivalente a 10 horas adicionales por profesional respecto de la extensión horaria basal, pudiendo cada municipio distribuir su oferta asistencial de la manera que determine, no representando una condición impuesta por el Programa APS Universal”.

Confusam en alerta

La presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) en Arica, Gloria Lillo Rebolledo, lamentó la disminución del presupuesto en la Disam, señalando que “esto es producto de una política errada que partió el 2024 donde decidió extender el horario, donde se nos eligió como comuna piloto. El tema es que el dinero que se gasta en los beneficiarios del sistema que fueron capturados a partir de ese programa y no pertenecen a Fonasa, nunca logró ser restituido. Obviamente, en momentos en que se dice que no hay caja disponible, lo primero que hicieron fue aplicar un recorte a una política que dijimos estaba mal planteada. Creo que el Gobierno se equivocó al plantear un recorte en algo tan delicado como es la salud pública”.

La dirigente gremial indicó que este recorte se suma a otros $ 1.100 millones aplicados al Hospital de Arica, “situación que nos debe llevar a mucha preocupación sobre lo que está pasando en la salud municipal. El recorte, además, produjo un impacto en el empleo, ya que 100 personas de este programa fueron notificadas de que ya no continuaban en los turnos extras que se habilitaron. Logramos inscribir a unas 25 mil personas que no estaban inscritas en el sistema de salud primaria y con ello también se contrató más personal a honorarios que hoy ya no podrá seguir por este recorte. Esto porque el mayor volumen de los recursos se iba para pagar al personal contratado. A partir de ahora ya no se está inscribiendo a nadie más porque los recursos no están”.

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Elecciones de republicanos: ganó la Lista 1 de los “servidores públicos”

Por un margen estrecho de solo cinco votos y luego de intensos ataques cruzados con denuncias falsas, finalmente el sábado se definió la elección de la directiva regional en el Partido Republicano y de los cinco cabildos (consejeros) que gobernarán la colectividad en Arica y Parinacota.

El proceso se realizó de manera electrónica y los resultados fueron obtenidos a los pocos minutos del cierre de las votaciones a las 20.00 horas. A través de una transmisión online, la central de cómputos en Santiago informó sobre la apertura de la urna virtual. El balance final dio por ganadora a la Lista 1 “Firmes en la verdad. La Lista del cambio”, autodenominada “de los servidores públicos”, coronándose con 170 votos (50%). De esta manera, asumirá como presidenta regional la concejala Jacqueline Boero Carvajal y el concejal Víctor Sepúlveda Ilabaca como segundo vicepresidente por un período de cuatro años.

Su contendora, la Lista “Unidad Republicana”, que era encabezada por Alan Céspedes Medina y tenía el apoyo de la diputada Stephanie Jéldrez Ortiz, obtuvo 165 sufragios (48,5%). Además, en estos comicios se registraron cinco votos en blanco (1,5%).

En cuanto a los cabildos (consejeros), la Lista 1 consiguió elegir a la secretaria regional ministerial de Gobierno, Pollyana Rivera Bigas (105 votos), Nicolás Ron Vargas (38 sufragios) y Eduardo Jara Díaz (37 preferencias); en tanto, la Lista 2 logró que María Véliz Muñoz y Cristián Barrenechea Rivera fueran electos con 59 y 42 sufragios, respectivamente.

Una vez conocidos los resultados, la diputada Jéldrez acudió con integrantes de la Lista 2 a felicitar a los ganadores. La nueva presidenta Jacqueline Boero en un breve discurso agradeció el apoyo de los militantes y “principalmente a Dios que nos va a acompañar en este proceso. Vamos a sacar este partido en Arica y Parinacota adelante”.

Intervencionismo

Las 24 horas previas a la elección fueron tan tensas como las últimas dos semanas que antecedieron a los comicios regionales. El viernes, el líder de la Lista 1, Alan Céspedes, difundió un comunicado mediante el cual denunció “intervencionismo electoral” por parte de la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera. Esto, luego que la vocera encabezara un punto de prensa en la zanja fronteriza en el límite con Perú, junto a autoridades de Carbineros, Ejército y la PDI, sin participación del delegado presidencial Cristian Sayes Maldonado ni del seremi de Seguridad, Pedro Álvarez Ortega (ver video).

En su denuncia pública, el candidato Céspedes afirmó: “Consideramos un abuso político y ético sacar provecho electoral de una exitosa política pública impulsada por nuestro Gobierno, como es el fortalecimiento del control fronterizo. Hace justo un mes, el propio delegado presidencial, Sr. Cristian Sayes, informó públicamente el término del hito del avance de las zanjas. Su ausencia hoy, así como la del seremi de Seguridad Pública, deja en evidencia el intento de la Sra. Pollyana Rivera de apropiarse de una política de Estado para fines personales y electorales”.

Al mismo tiempo, anunció que recurriría al Tribunal Supremo de su partido por considerar este acto como una práctica grave de intervencionismo electoral.

La pauta comunicacional de la seremi consideraba a medios de prensa en la frontera. Aquí Arica consultó a la seremi de Gobierno por qué repetía el mismo hito que ya había dado a conocer el propio delegado hace un mes y coincidentemente un día antes de la elección interna del Partido Republicano, instancia en que la seremi iba como candidata a cabildo. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Lo que sí trascendió desde esferas gubernamentales fue la decisión del delegado y del seremi de Seguridad de no asistir, para evitar el surgimiento de nuevos cuestionamientos a nivel político y de la Contraloría Regional de la República sobre el desempeño de las autoridades del Gabinete Regional.

Uso de sede vecinal

Un hecho que llamó la atención el mismo día de las elecciones republicanas, fue la decisión de la Lista 1 de instalar su comando y asistencia a los votantes en la sede de la Junta Vecinal N° 2 “Norte Grande”, ubicada en Libertad 2550, en la población Chile. A través de un posteo en el WhatsApp de adherentes se informó que en ese lugar serían atendidas todas las consultas sobre el proceso electoral. Es más, los integrantes de la nómina ganadora permanecieron celebrando en ese recinto cuando se conocieron los escrutinios finales. En ese mismo sitio también fueron felicitados por la diputada Stephanie Jéldrez pasadas las 21.00 horas.

La concejala comunista Dolores Cautivo Ahumada confirmó a este medio que interpondrá una denuncia por el uso indebido de una sede social para fines político partidistas. Su reclamo se fundamentaría en la prohibición expresa que establece la Ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, en cuyo artículo 3 señala que “las juntas de vecinos y las demás organizaciones comunitarias no podrán perseguir fines de lucro y deberán respetar la libertad religiosa y política de sus integrantes, quedando prohibida toda acción proselitista por parte de dichas organizaciones en tales materias“.

Sobre este caso, la edil apuntó a lo siguiente: “Me parece totalmente improcedente e inaceptable que se use un recinto municipal entregado en comodato a una junta vecinal para fines proselitistas de una campaña interna de un partido. Los partidos políticos reciben financiamiento del Servel y deben arrendar o mantener sus propios recintos. En lo particular estoy solicitando que Dideco, que es la unidad encargada de los comodatos de recintos municipales, recabe información acerca de qué institución o persona solicitó el recinto y por qué vía. Pediré que se investigue si existieron presiones o influencias de algún funcionario público o autoridad que puedan constituir una falta a la probidad y, por supuesto, también quién lo facilitó, transgrediendo abiertamente la Ley de Junta de Vecinos y el propio reglamento de comodatos”.

De hecho, el recinto de propiedad municipal cuenta con un comodato vigente aprobado el 24 de octubre de 2022 por el Concejo Municipal y que se extiende por cinco años para el uso de la junta vecinal que preside actualmente Ana Rojas Hinojosa. Ese convenio tiene como causal de término la destinación del inmueble a “un uso distinto al objeto para el cual fue autorizado en el

convenio de comodato”.

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Nueva versión del Festival del Choclo aterriza este fin de semana en Poconchile

Con una muestra gastronómica, venta de artesanías y una parrilla de artistas hará su estreno la versión número 24 del Festival del Choclo en el valle de Lluta. El evento organizado por la Municipalidad de Arica se efectuará entre el viernes y el domingo de esta semana en la localidad de Poconchile.

La programación artística incluye este viernes al grupo musical peruano Agua Bella y el ritmo tropical de Sonora Malecón. En tanto, el sábado 15 estará el humorista e imitador Stefan Kramer, además del espectáculo bailable de Kumbia Fusión, Y el domingo 16, el evento tendrá foco en las familias, con la presentación del Mago Harry Potito, Chechecola y artistas regionales como Racso Ojane Vilches, Cata Martínez, Grupo Frenesí y Los Trovadores Porteños.

En paralelo, el festival considerará un espacio para la gastronomía centrando su temática en platos elaborados con choclo lluteño. Así durante los tres días las emprendedoras de ese valle ofrecerán una amplia variedad de preparaciones elaboradas con este tradicional producto, entre ellas el clásico choclo con queso, empanadas con masa de choclo, churrascas, pastelería, pizzas, sopaipillas, juegos, picarones, queques y el innovador helado de choclo, una de las novedades de esta edición.

Sobre esta actividad, el alcalde expresó que “representa el esfuerzo y la identidad de nuestro valle. Queremos invitar a las familias ariqueñas y a quienes visitan nuestra comuna a disfrutar de tres días de música, gastronomía y tradiciones, apoyando además el trabajo de nuestras emprendedoras y productores locales”.

Con entrada liberada, el Festival del Choclo 2026 espera reunir a cientos de familias en torno a una celebración que rescata las tradiciones del valle de Lluta y pone en valor el trabajo de quienes cultivan esta maíz único en su género.

Para quienes no puedan asistir al evento, el municipio lo transmitirá en vivo a través del canal oficial de Youtube, permitiendo que vecinos y vecinas sigan cada uno de los espectáculos y actividades desde cualquier lugar.

¿SEREMI REPUBLICANO EN GOBIERNO DE BORIC? Sorpresa ha causado en el mundo político que el exsecretario regional ministerial de Hacienda, el abogado Alejandro Montalar Pereira, apareciera como militante del Partido Republicano y como adherente a la Lista 2 durante el acto de cierre de campaña de las elecciones de la directiva regional, realizado el jueves pasado. En el último padrón, que tiene abril como mes de corte, el profesional que militó en el Federación Regionalista Verde y Social (FRVS) hasta el año pasado, aparece afiliado junto a sus hijos desde el 18 de febrero. O sea, sin saberlo, el Presidente Gabriel Boric tuvo por algunas semanas a un seremi republicano dentro de sus filas. Las suspicacias rondan sobre su fichaje, considerando que está vacante la Seremi de Hacienda tras la intempestiva renuncia del ingeniero comercial Marcelo Vergara Albarracín, concretada el 17 de julio pasado.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.