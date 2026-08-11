De Boric a Kast: MOP vuelve a correr plazos para la doble vía a Valdivia

Hola, Valdivia. ¿Cómo les va? Los que tienen estufa a pellet y se les acabó ya sabemos. Esta semana volvieron los problemas de abastecimiento en Los Ríos, con stock escaso en varios puntos, justo cuando el frío cala como cuchillas. Si bien desde la Seremi de Energía descartan un quiebre de stock y aseguran que la situación no es tan crítica como la del año pasado, en varios puntos de venta la respuesta esta semana sigue siendo la misma: esperar a la próxima reposición.

Con eso, vamos con lo que preparamos para ustedes esta semana:

La licitación de la doble vía para los accesos norte y sur a Valdivia volvió a correr sus plazos: las ofertas se recibirán en diciembre y la fecha de adjudicación dejó de figurar en el cronograma oficial. El proyecto puede rastrearse al menos hasta 2015 y el MOP proyecta que todas las obras estén operativas recién en 2035.

La Municipalidad de Valdivia reclamó a la Delegación Presidencial porque la Mesa de Anegamientos no sesiona desde abril, pese a los sistemas frontales de este invierno. El municipio identifica obras pendientes en sectores como Norte Grande, Gaspar de Ahumada y Martínez de Rozas. La Delegación fue consultada por Aquí Los Ríos, pero hasta el cierre no había respondido.

El Hospital Regional y la Clínica Alemana de Valdivia fueron los únicos dos recintos del país con 100% de cumplimiento en la fiscalización de la Ley IVE de 2024. El informe de Miles Chile revisó 73 establecimientos y encontró que, a nivel nacional, menos de un tercio de los parámetros tenía evidencia de cumplimiento.

AmperEX, empresa creada en Valdivia por egresados de Ingeniería de la UACh, se adjudicó el fondo Semilla Expande 2026 de Corfo. La startup desarrolla infraestructura y un software para gestionar simultáneamente la carga de vehículos eléctricos, y ahora busca ampliar sus ventas y llegar a nuevos mercados.

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De una promesa a otra: MOP vuelve a correr los plazos de la doble vía a Valdivia

La licitación para transformar en doble vía los accesos norte y sur a Valdivia sumó un nuevo retraso. La Dirección General de Concesiones del MOP postergó en tres meses la recepción de las ofertas técnicas y económicas, ahora fijada para el 11 de diciembre, y movió la apertura económica al 15 de enero de 2027. La página oficial del proyecto ya no informa una fecha para adjudicar la concesión.

En diciembre pasado, el delegado presidencial Jorge Alvial presentó la publicación del llamado a licitación como un compromiso cumplido por el Gobierno. El MOP proyectaba entonces recibir las ofertas en septiembre de 2026 y adjudicar la concesión en el primer trimestre de 2027. Ocho meses después, la recepción de ofertas fue aplazada y la fecha de adjudicación dejó de figurar en el cronograma oficial.

El cambio de calendario apareció esta semana en la Comisión de Obras Públicas del Senado. El senador socialista Alfonso de Urresti pidió al MOP explicar el estado de las concesiones que han sufrido modificaciones y volvió sobre los accesos a Valdivia. En diciembre había celebrado la licitación como una obra necesaria para evitar accidentes fatales. Ahora advirtió: “Es algo que hemos esperado muchos, muchos años, y comienzan los temores por esta situación”.

La senadora de RN, María José Gatica, presidenta de la comisión, puso el foco en la Ruta 206 entre Paillaco y Valdivia. “En todas partes nos preguntan lo mismo: ¿qué pasa con la doble vía?”, dijo. Gatica pidió al MOP informar cómo avanza la licitación y si todavía es posible adjudicar la concesión. La comisión acordó citar a la Dirección General de Concesiones para revisar este y otros procesos.

La inquietud tiene antecedentes. Antes de que se publicara el llamado a licitación, el municipio de Paillaco había expuesto ante la misma comisión una cronología de más de una década de anuncios incumplidos sobre la doble vía. Cuando finalmente se publicó, en diciembre pasado, el alcalde Cristian Navarrete recibió la noticia con cautela: “La verdad es que no le creímos”, explicó.

La concesión contempla 14,83 millones de UF para intervenir 86,7 kilómetros de las rutas 202 y 206, entre Mariquina, Valdivia y Paillaco. Ambas serán ampliadas a doble calzada, con dos pistas por sentido. El MOP calcula que la obra beneficiará directamente a más de 212 mil habitantes y reducirá cerca de 16% los tiempos de viaje.

Los registros oficiales permiten rastrear la espera hasta enero de 2015, cuando el Senado recibió del Ministerio de Obras Públicas antecedentes sobre una propuesta regional para habilitar una doble vía en el eje Mariquina-Valdivia-Paillaco. Once años después, el proyecto sigue en licitación y el horizonte informado por el MOP para que todas las obras estén en servicio es 2035.

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Municipio de Valdivia reclama que Mesa de Anegamientos no sesiona desde abril

Tras cuatro sistemas frontales que convirtieron a julio en el mes más lluvioso en al menos 48 años en Valdivia, el municipio pidió al Gobierno avanzar en las obras estructurales pendientes para enfrentar los anegamientos que se repiten en distintos puntos de la ciudad.

La Mesa de Anegamientos que coordina la Delegación Presidencial Regional no ha sido convocada desde abril, según el municipio. La instancia reúne, entre otros organismos, a Obras Hidráulicas, Vialidad, Serviu, Minvu, Aguas Décima y el propio municipio, con el objetivo de coordinar las soluciones para los puntos críticos de la comuna.

Desde el municipio explican que sus labores preventivas comienzan en enero e incluyen la limpieza de alrededor de 3.000 sumideros y 25 kilómetros de cauces y canales, el despliegue de motobombas y otras medidas de emergencia durante las lluvias. En los sistemas frontales de julio llegaron a trabajar cerca de cien funcionarios municipales en terreno.

El municipio atribuye los anegamientos de varios puntos, entre ellos Norte Grande, Gaspar de Ahumada, Martínez de Rozas y Circunvalación Sur con Alberto Blest Gana, a deficiencias estructurales de las redes de aguas lluvias. Las redes primarias son responsabilidad de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP; las secundarias, del Serviu.

En Gaspar de Ahumada, el municipio reemplazó una tubería obstruida mientras espera una solución estructural de Serviu. En Norte Grande, intervino un canal con retiro de basura, escombros y ensanche del trazado, a la espera de obras definitivas.

En 2024, el municipio ya había solicitado a la Delegación una instancia intersectorial para abordar obras mayores de aguas lluvias. Desde entonces, episodios de precipitaciones han vuelto a concentrar anegamientos en varios de los mismos sectores.

Aquí Los Ríos consultó a la Delegación Presidencial Regional por la falta de convocatoria de la Mesa de Anegamientos desde abril y por las gestiones para destrabar las obras pendientes señaladas por el municipio. Hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.

Presentado por:

Un mensaje de la UACh

Investigadores UACh descubren receptor que protege la fuerza muscular durante el envejecimiento

Un equipo del Laboratorio de Estudios Neuromusculares (NeSt Lab) de la Universidad Austral de Chile identificó un importante rol del receptor p75 neurotrofina en la preservación de la conexión entre nervios y músculos durante el envejecimiento, un hallazgo que aporta nuevos conocimientos sobre los mecanismos que permiten mantener la fuerza muscular con el paso de los años.

La investigación, publicada en la revista científica npj Aging, perteneciente al grupo Nature Portfolio, fue liderada por el Dr. Juan Pablo Henríquez, director del Doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad Austral de Chile, junto a investigadores del NeSt Lab.

El estudio demuestra que, a diferencia de lo descrito en el sistema nervioso central —donde el receptor p75 ha sido considerado un potencial blanco terapéutico cuya inhibición podría favorecer la regeneración tras una lesión—, en la unión entre nervios y músculos cumple una función protectora. Los investigadores comprobaron que la ausencia de este receptor provoca un deterioro de la sinapsis neuromuscular, reduce la estabilidad de la comunicación entre neuronas y fibras musculares y disminuye significativamente la fuerza muscular durante el envejecimiento. Para el Dr. Juan Pablo Henríquez, los resultados evidencian la importancia de comprender el comportamiento de las moléculas según el tejido donde actúan. «Una molécula que podría ser un blanco terapéutico en el cerebro también puede ser esencial para preservar la conexión entre nervios y músculos durante el envejecimiento.

Esto nos recuerda que, en biología, el contexto lo cambia todo», señaló el investigador. El hallazgo refuerza la necesidad de desarrollar futuras estrategias terapéuticas que consideren estas diferencias biológicas, con el objetivo de proteger el sistema nervioso sin afectar la función neuromuscular.

El artículo científico, titulado «p75 neurotrophin receptor preserves neuromuscular synapse stability and muscle strength during aging», fue publicado recientemente en npj Aging, una de las revistas internacionales especializadas en investigación sobre envejecimiento del grupo editorial Nature Portfolio.

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Una buena: Hospital Regional y Clínica Alemana logran 100% en fiscalización IVE

El Hospital Regional de Valdivia y la Clínica Alemana de Valdivia fueron los únicos dos establecimientos de salud del país que alcanzaron el 100% de cumplimiento en la fiscalización de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) realizada en 2024, según el Octavo Informe sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de Miles Chile, publicado en julio de este año.

El estudio analizó antecedentes de 73 establecimientos públicos y privados fiscalizados por las seremis de Salud. Para ello, Miles Chile solicitó vía Transparencia las actas y pautas de inspección correspondientes a 2024 y sistematizó los resultados utilizando el Manual de Fiscalización de la Ley IVE, que evalúa aspectos como la organización de la red asistencial, el consentimiento informado, la constitución de causales y los protocolos de derivación.

A nivel nacional, la mayoría de los parámetros fiscalizados quedó sin información suficiente para determinar si la normativa se cumplía, y menos de un tercio fue consignado como cumplido.

Los Ríos aparece entre las regiones con menor proporción de registros incompletos, junto con Antofagasta, Aysén y Coquimbo. El informe vincula esas diferencias regionales tanto al desempeño de los establecimientos como a las prácticas de fiscalización y registro de cada Seremi.

Al margen de la fiscalización, la región cuenta con cifras propias sobre el acceso a la ley. Entre 2019 y junio de 2024, 136 mujeres y niñas de Los Ríos se acogieron a alguna de las tres causales, según cifras presentadas en septiembre de 2024 por las Seremis de Salud y de la Mujer y la Equidad de Género. El 83% decidió interrumpir su embarazo, una proporción similar en los casos de violación. La entonces seremi de Salud, Cristina Ojeda, reconoció en esa instancia que la región tenía “un grupo importante de médicos que son objetores de conciencia”, principalmente en la causal de violación, la que, dijo, más afecta a niñas y adolescentes.

De los 73 establecimientos fiscalizados a nivel nacional, menos de un tercio declaró contar con el reglamento de objeción de conciencia, y solo unos pocos tenían protocolos de derivación para garantizar la continuidad de la atención cuando un profesional objeta.

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Empresa creada por egresados UACh gana fondo Corfo para electromovilidad

AmperEX, empresa creada en Valdivia por egresados de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, se adjudicó el fondo Semilla Expande 2026 de Corfo para avanzar en el crecimiento comercial de sus soluciones para electromovilidad y gestión energética.

La startup es dirigida por los ingenieros Daniela Celis, Christian Santibáñez y Carlos Ojeda, y desarrolla infraestructura para cargar vehículos eléctricos, además de un software propio que permite administrar la potencia disponible entre varios puntos de carga al mismo tiempo.

El proyecto comenzó a tomar forma en la UACh. En 2025, antes de constituirse como empresa, el equipo se adjudicó un Semilla Inicia Sostenible para validar técnica y comercialmente un software de gestión de energía para estaciones de carga, con un piloto proyectado en el Campus Miraflores; la empresa se constituyó formalmente en abril de ese año.

Un año después, AmperEX se adjudicó Semilla Expande, fondo dirigido a empresas que ya validaron comercialmente sus productos y buscan aumentar sus ventas. La convocatoria 2026 de Fomento Los Ríos entrega hasta $25 millones en una primera etapa y otros $20 millones a los proyectos que avanzan a una segunda fase.

Actualmente, la empresa ofrece desde el diseño e instalación de infraestructura de carga hasta sistemas de gestión energética para empresas e instituciones, con especial foco en flotas de vehículos eléctricos. Su software distribuye la potencia entre distintos puntos de carga para evitar sobrecargas de la instalación y administrar el consumo energético de manera centralizada.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.