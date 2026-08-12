En el marco del Día Internacional de la Juventud, un estudio internacional revela una fotografía desafiante sobre las expectativas de los jóvenes chilenos. Según el Estudio Mundial de Juventud 2026 realizado por Activa Research junto a WIN (Worldwide Independent Network of Market Research), el 68% de los chilenos entre 18 y 24 años se mudaría a otro país si tuviera la posibilidad.

El porcentaje convierte a Chile en el país de América Latina con mayor disposición juvenil a emigrar, en un contexto marcado además por una baja confianza en el acceso a la vivienda propia y una menor esperanza respecto del futuro del país.

El estudio consideró 45.000 entrevistas en 45 países, realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. En Chile se efectuaron 1.017 entrevistas, con una muestra ponderada según el Censo 2024.

Jóvenes chilenos sienten que tienen menos oportunidades que sus padres

Uno de los principales hallazgos del estudio es la brecha entre la percepción de los jóvenes y la de la población chilena en general respecto de las oportunidades disponibles.

Mientras 59% de la población total en Chile considera que tiene más oportunidades que sus padres, entre los jóvenes de 18 a 24 años esa proporción cae a 44%.

El resultado también está por debajo del promedio mundial para este grupo de edad, que alcanza el 47%, y del promedio latinoamericano, de 51%.

En contraste, 36% de los jóvenes chilenos cree tener menos oportunidades que sus padres, el doble de lo registrado en la población total chilena.

Esta diferencia de 15 puntos porcentuales entre adultos y jóvenes en la percepción de mayores oportunidades constituye, según el estudio, la mayor brecha generacional observada en América Latina.

A nivel internacional, Vietnam presenta el mayor optimismo: 86% de su población considera que tiene más oportunidades que sus padres. En el extremo contrario aparecen Francia, con 25%, y Japón, con 27%.

Solo 35% de los jóvenes chilenos cree que podrá comprar una vivienda

El acceso a la vivienda propia aparece como uno de los principales puntos de preocupación para la juventud chilena.

Solo 35% de los jóvenes entre 18 y 24 años cree que podrá pagar una casa propia en el futuro, mientras 44% considera que no podrá hacerlo y 15% no sabe.

La distancia con el promedio internacional es significativa: 56% de los jóvenes a nivel mundial confía en que podrá acceder a una vivienda propia, 21 puntos porcentuales más que sus pares chilenos.

Chile ocupa así el puesto 37 entre 45 países cuando se considera específicamente a los jóvenes de 18 a 24 años.

En la población chilena total, en tanto, 26% cree que podrá pagar una vivienda en el futuro, 48% señala que ya tiene una y 18% considera que no podrá adquirirla.

Entre los países analizados, Filipinas, Perú e India muestran los mayores niveles de confianza en el acceso futuro a la vivienda, con 62%, 67% y 70%, respectivamente.

La esperanza en el futuro también cae entre los jóvenes

Otro de los indicadores analizados fue la percepción sobre el futuro de Chile.

El 60% de la población chilena declara sentirse muy o algo esperanzada respecto del futuro del país. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, sin embargo, la cifra baja a 57%.

El promedio mundial para los jóvenes alcanza el 63%.

Chile ocupa el puesto 31 entre 45 países en esperanza juvenil respecto del futuro, mientras que en América Latina queda por debajo de países como Colombia, Perú, Ecuador y Argentina.

El estudio también destaca la existencia de una brecha generacional poco habitual: los jóvenes chilenos muestran menos esperanza que la población adulta.

La situación contrasta con países como Vietnam, donde 98% de los jóvenes declara sentirse esperanzado respecto del futuro, China, con 97%, y Costa de Marfil, con 96%.

El 68% de los jóvenes chilenos se iría del país

La disposición a emigrar constituye uno de los resultados más llamativos del estudio.

68% de los chilenos entre 18 y 24 años afirma que se mudaría a otro país. De ellos, 59% lo haría si pudiera hacerlo legalmente y 9% declara que se iría independientemente de las condiciones.

Solo 17% de los jóvenes chilenos afirma que no se mudaría a otro país, mientras 5% no sabe.

La cifra de Chile supera en 17 puntos porcentuales el promedio mundial de jóvenes dispuestos a emigrar, que llega al 51%.

Además, Chile presenta el nivel más alto de disposición a emigrar entre los jóvenes de América Latina, aunque algunos países muestran cifras cercanas: Ecuador registra 69%, Argentina 65%, Brasil 64%, Perú 62%, Colombia 55% y Venezuela 52%.

A nivel global, los jóvenes con menor intención de emigrar se encuentran en Japón, Dinamarca y China.

¿Qué revela el estudio sobre los jóvenes en Chile?

La combinación de los cuatro indicadores muestra una generación que enfrenta un escenario distinto al que perciben los adultos.

Los jóvenes chilenos tienen menor confianza en sus oportunidades que sus padres, enfrentan una baja expectativa de acceso a la vivienda propia, muestran menos esperanza sobre el futuro del país y presentan una elevada disposición a emigrar.

En la comparación internacional, los resultados son especialmente relevantes en vivienda y migración. Chile ocupa el puesto 37 entre 45 países en confianza juvenil para acceder a una vivienda propia y el puesto 11 en disposición de los jóvenes a emigrar.

Jóvenes chilenos de 18 a 24 años: principales cifras

Indicador Chile 18-24 años Promedio mundial 18-24 Cree tener más oportunidades que sus padres 44% 47% Cree que podrá comprar una vivienda 35% 56% Tiene esperanza en el futuro del país 57% 63% Se mudaría a otro país 68% 51%

Los resultados plantean desafíos tanto para las políticas públicas como para el mercado laboral, el acceso a la vivienda y las estrategias destinadas a retener talento joven en Chile.

Más allá de la intención concreta de emigrar, el dato puede interpretarse como una señal sobre las expectativas de movilidad social y las oportunidades que los jóvenes perciben dentro del país.

Estudio Mundial de Juventud 2026: ficha técnica

El Estudio Mundial de Juventud 2026 fue elaborado por Activa Research para WIN (Worldwide Independent Network of Market Research).

La investigación contempló 45.000 entrevistas en 45 países, con una muestra de 5.813 jóvenes de 18 a 24 años. El trabajo de campo internacional se realizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

En Chile se realizaron 1.017 entrevistas mediante panel online durante enero de 2026, con un margen de error de ±3,1% y ponderación de acuerdo con el Censo 2024.

La investigación utilizó metodologías CAWI, CATI, CAPI y F2F según las características de cada país.