Las obras viales urgentes que avanzan lento en el Gran Concepción

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¡Hola, Biobío! Lo bueno: durante estos días los ciruelos volvieron a florecer. Lo malo: los tacos están más intensos que nunca y se están llevando valiosas horas de nuestras vidas. Justamente esta semana ponemos foco en la serie de proyectos de conectividad que son urgentes para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Gran Concepción, pero que están atrasados, abandonados o simplemente avanzan muy lento.

Entre ellos, dos alcaldes apuntan a la ampliación del Biotrén, que no solo debe aumentar su capacidad actual desde Coronel, sino que además debe llegar en los próximos años a la comuna de Penco.Los primeros estudios para esa ampliación comenzaron en 2018. Eso sí, esta semana hubo un avance importante en otro proyecto: el puente Amdel, que unirá Santa Juana y Hualqui, entró al Servicio de Evaluación Ambiental. Ese proyecto cumple ya 24 años.

Además en esta edición:

Ampliaron el plazo de investigación por el megaincendio. Revisamos algunas de las querellas de las víctimas, las cuales también apuntan a la responsabilidad institucional y de las forestales. “La población estaba rodeada de plantaciones sin cortafuegos adecuados“, dice una de estas querellas.

Revisamos algunas de las querellas de las víctimas, las cuales también apuntan a la responsabilidad institucional y de las forestales. La madre de Cristóbal Miranda, Caroline Olivares, lanzó la fundación que lleva el nombre de su hijo. “ Nos hemos acostumbrado a ver peleas grabadas por un teléfono, a que un insulto es normal, a que humillar a otros es entretenimiento“, advirtió.

advirtió. La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la querella por capítulos contra la jueza de Los Ángeles, Cherie Palomera. A la magistrada se le imputaban delitos de prevaricación judicial, ya que según el Ministerio Público habría favorecido en sus actuaciones a amigas que son abogadas de narcotraficantes.

A la magistrada se le imputaban delitos de prevaricación judicial, ya que según el Ministerio Público habría favorecido en sus actuaciones a amigas que son abogadas de narcotraficantes. Reagendaron la preparación del juicio oral por la arista “Mi Hogar Asuncionista” del Caso Convenios. Esta causa fue la que inició el “terremoto político” de las fundaciones en el Biobío.

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Ampliación del Biotrén, corredores e interconexiones de rutas: las obras viales urgentes que avanzan lento

No todos quedaron conformes con las explicaciones del ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, en torno al futuro del proyecto de los corredores del transporte público en la Ruta 160 y Ruta 150 –Autopista Concepción-Talcahuano. El ministro aseguró que se mantendrán intactos los plazos y los diseños de los corredores, aunque ahora el mismo ministerio se haría cargo del proyecto.

El nuevo plan deja varias dudas entre alcaldes y otros actores locales. Por ejemplo, recién a fin de mes se conocerá la carta Gantt del proyecto, debido a que la decisión de continuarlo se tomó a última hora y gracias a la “rebelión local”. Tampoco hay claridad sobre los montos que deberá invertir el Estado, sobre si hay capacidad técnica dentro del ministerio para hacerse cargo, o si una eventual demanda de la empresa española Azvi, que había ganado la concesión, podría entorpecer el proceso.

El alcalde de San Pedro de La Paz, Juan Pablo Spoerer, ejemplificó su desconfianza con un resumen de los retrasos en obras claves para la conectividad. “Todo funciona como una sola unidad: el puente industrial, la ruta Pie de Monte, el corredor del transporte público, los proyectos de pasos soterrados, la ampliación en la capacidad del Biotrén y la Costanera Sur de San Pedro de la Paz. Aunque algunos pareciera que están dentro de los plazos, porque aún no se licitan, la verdad es que todos están atrasados. Si estuvieran listos ayer, igual estarían todos atrasados”, sostuvo Spoerer.

El alcalde, además, afirmó que la situación vial es “insostenible”, ya que “hay 66 mil vehículos que pasan diariamente por la ruta 160 en dirección a Concepción y hacia Coronel por San Pedro de la Paz”, a lo que se suma el aumento demográfico proyectado en la comuna.

Por su parte, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, considera que el proyecto de la Ruta 160, que conecta con Concepción, es fundamental para disminuir los actuales tacos, que pueden alargarse hasta 50 minutos actualmente. A esto se suma el anhelado proyecto de ampliación del Biotrén hasta Penco y Lirquén, cuyos primeros estudios fueron anunciados en 2018. “Necesitamos estos proyectos para que los habitantes puedan estar más tiempo con sus familias“, explicó.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) concuerdan en que el Biotrén es de alta prioridad. Richard Zapata, presidente del Comité de Infraestructura Pública y Contratistas Generales de este gremio en Concepción, afirma que la demora en la extensión hacia Coronel significó durante años importantes costos económicos y una pérdida en calidad de vida para miles de personas. “Hoy esa línea registra una de las mayores demandas de pasajeros del país, lo que demuestra que su ampliación era una necesidad evidente. En esa misma línea creemos que es urgente impulsar una consolidación de la red metropolitana ferroviaria, que incluya la extensión del Biotrén hacia Penco”, manifestó.

A estas obras, la CChC suma como de alta prioridad la conexión entre Copiulemu, Hualqui y el Puerto de Coronel, proyecto que lleva siete años de desarrollo y que aún se encuentra en etapa de factibilidad; además, la Ruta Interportuaria, el Puente Industrial y una nueva conexión con el sector de Población Gaete, en Talcahuano.

En el mismo observatorio de la CChC se puede revisar los años en carpeta que llevan otros proyectos de la zona. Por ejemplo, la ampliación de la capacidad del Biotrén a Coronel ya lleva siete años; la ruta Pie de Monte entre San Pedro y Coronel, ocho años (aunque entró a licitación); y el proyecto de puente entre Santa Juana y Talcamávida, 24 años (aunque esta semana ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental).El puente Amdel tiene una inversión por sobre los US$100 millones y medirá 1,2 kilómetros.

A todo esto se le suma el abandono de las obras del Eje Colón y Puente Perales, que está generando más congestión entre Concepción y Talcahuano. Desde el Minvu explicaron que el proyecto debe ingresar a revaluación en el Ministerio de Desarrollo Social, proceso que es indispensable para actualizar los montos que se requieren para continuar las obras. Según el Minvu, se espera que esa etapa acabe a más tardar en septiembre.

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Las querellas de víctimas del megaincendio que apuntan a la responsabilidad del Estado y las forestales

A fines de julio, la Fiscalía solicitó aumentar el plazo de investigación por la causa del megaincendio que en enero de este año destruyó miles de viviendas en Lirquén, Penco y Punta de Parra, además de dejar 19 personas fallecidas. Actualmente, la investigación tiene un solo formalizado. Se trata de Claudio Luna Muñoz, cuidador de un fundo que el día del incendio prendió fuego en una cocina en mal estado. De aquella cocina habrían volado las pavesas, según la Fiscalía, que terminaron generando el megaincendio. El Juzgado de Garantía extendió el plazo de investigación hasta febrero de 2027. Además, se le rebajó la medida cautelar al imputado, por lo que quedó solamente con firma mensual (hasta la semana pasada tenía arresto domiciliario nocturno).

Pero este caso, además, cuenta con una serie de querellantes que apuntan a la responsabilidad tanto de los organismos del Estado, como de las mismas empresas forestales, en las causas y la gestión de la tragedia.

Una de las principales querellas reúne a familiares directos de 11 víctimas fatales del incendio en Lirquén. La acción penal, representada por los abogados Jorge Montecinos y José Luis Diez, y que fue revisada por Aquí Biobío, sostiene que el nivel de tragedia no es solo “consecuencia de la conducta inicial que dio origen a los focos de incendio, sino que también se vinculan causalmente con una serie de omisiones relevantes e infracciones a deberes objetivos de cuidado, atribuibles a quienes se encontraban jurídicamente obligados a adoptar medidas de prevención, coordinación, alerta y respuesta frente a la emergencia”.

El escrito detalla una serie de omisiones de los organismos públicos, según los querellantes, entre las que se cuentan ausencia de medidas preventivas reforzadas ante condiciones meteorológicas de riesgo extremo y respecto de infraestructura crítica y combustible forestal, y ausencia en la activación eficaz de los mecanismos de alerta temprana. La querella sostiene, por ejemplo, que las primeras alertas fueron para zonas rurales específicas, “sin que existiera una advertencia integral respecto del riesgo real que enfrentaban amplias zonas pobladas de la comuna”.

Cuando las alertas incluyeron las poblaciones de Penco y Lirquén, dice el escrito, el incendio ya había llegado a las viviendas. Para llegar a esta conclusión, los abogados solicitaron, por transparencia, el listado de mensajes SAE enviados durante los días 17 y 18 de enero.

En el caso de las plantaciones forestales, la querella señala que “no se implementaron de manera eficaz medidas de gestión de combustible forestal, como la ejecución de talas preventivas, limpieza de material combustible en zonas de interfaz y establecimiento de cortafuegos efectivos”.

Por su parte, otra de las querellas, presentada por el abogado Ricardo Durán, a nombre de la hija de una de las fallecidas en Ríos de Chile, señala que la población estaba rodeada de plantaciones forestales que carecían de cortafuegos adecuados, por lo que solicita que se identifiquen a las empresas dueñas de las plantaciones circundantes y se faciliten sus planes de manejo.

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Madre de Cristóbal Miranda llama a no normalizar violencia en redes durante el lanzamiento de fundación

Ante más de un centenar de personas, los padres de Cristóbal Miranda, el joven de 20 años asesinado en una fiesta de año nuevo en Espacio Marina (Talcahuano), efectuaron el lanzamiento de la fundación que lleva el nombre de su hijo.

Caroline Olivares, madre del joven –que comenzaría a estudiar Derecho este año–, dijo en la ceremonia que “no podemos ya seguir normalizando la violencia. Nos hemos acostumbrado a escuchar noticias de violencia a cada instante”. Del mismo modo, criticó la banalización de la violencia por redes sociales: “Nos hemos acostumbrado a ver las peleas grabadas por un teléfono. Ya no nos está llamando la atención leer comentarios en redes sociales llenos de odio. Nos hemos acostumbrado a que un insulto es normal, a que una amenaza es una broma, a que humillar a otros es un entretenimiento”.

En su discurso, añadió: “No queremos que otro padre tenga que aprender a vivir en un silencio que nunca termina. No queremos que otro hermano espere un regreso que nunca llega. Si gracias a esta fundación un joven decide alejarse de la violencia, si un padre vuelve a conversar con su hijo, si una madre encuentra herramientas para proteger a su familia, si una sola vida se logra salvar, entonces, todo nuestro esfuerzo habrá valido la pena”.

Junto con ello, fustigó –aunque sin nombrarlo– a Marcos Bofi, organizador del evento en el que su hijo fue atacado, asegurando que este había dejado de lado sus obligaciones en materia de seguridad.

El abogado de la familia, Remberto Valdés, también apuntó en el mismo sentido, indicando que “a Cristóbal correspondía el derecho sagrado a la vida y a su seguridad. Este derecho le fue arrebatado no solo por la violencia directa, sino por la omisión, la negligencia inexcusable y la codicia”, agregando que “quienes organizan eventos masivos no pueden eludir su posición”.

En la ceremonia, realizada en el salón del mural del Gobierno Regional, con la presencia del gobernador Sergio Giacaman, entre otras autoridades, se dio a conocer también el teaser de un documental que se está realizando en torno al caso.

En la causa hay siete imputados formalizados (dos de ellos en prisión preventiva y cinco bajo arresto domiciliario total), de más de 15 usuarios del grupo de Instagram “Tokyo Manji”, por medio del cual se organizaron con el propósito de golpear a Cristóbal Miranda y su hermano aquella noche.

De hecho, a las 00:03 del 1 de enero de este año, como lo recordó el abogado Valdés, el saludo de año nuevo de uno de los miembros del grupo fue: “hoy meamos a los Miranda”, corolario de una serie de chats que comenzaron 12 días antes, entre los que hay mensajes como “maten a los careputa”, “hoy va a salir uno del team Miranda” u “hoy quedan vegetales”.

Un mensaje de Inacap

Profesores de liceos del Biobío realizan pasantía docente en Mercado Libre

En el marco del Programa Cauce de INACAP San Pedro de la Paz, 14 docentes de la especialidad de administración mención logística de los liceos Politécnico Carampangue, Profesional de la Madera, Yobilo de Coronel y Comercial Andrés Bello López de Coronel participaron de una pasantía docente para fortalecer su formación en esta área.

Esta iniciativa contempló dos jornadas. La primera se desarrolló en Mercado Libre en San Pedro de la Paz donde los docentes conocieron las operaciones de la empresa de comercio electrónico y recorrieron sus instalaciones en Megacentro acompañados por el ingeniero logístico Francisco Merino, First Mile Team Leader de Mercado Libre en la zona.

“A través de la pasantía docente logramos impactar positivamente en la formación de los estudiantes de educación media técnica-profesional, porque los profesores tienen la posibilidad de conocer los procesos de las empresas in situ y llevar esos aprendizajes a sus alumnos”, destacó Cecilia Díaz, coordinadora Cedem-Cauce.

La segunda instancia se desarrolló en INACAP Sede San Pedro de la Paz, donde los docentes fueron capacitados en software FlexiSim por el profesor Iván Valenzuela, docente de la Sede Concepción-Talcahuano.

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A sala cerrada: Corte rechaza querella contra jueza amiga de abogadas de narcos

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó de manera unánime la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la magistrada Cherie Palomera Astroza, titular del Juzgado de Garantía de Los Ángeles. La jueza, según la Fiscalía, sería parte de la trama de corrupción que se investiga en el Poder Judicial de Los Ángeles y que ya tiene formalizados a un defensor penal, un funcionario judicial, dos abogadas de narcotraficantes (amigas de la jueza Palomera) y un sicario.

La resolución de la Tercera Sala del tribunal de alzada determinó que no existen antecedentes serios para autorizar la persecución penal de la jueza,a quien se le imputaban delitos de prevaricación judicial, supuestamente cometidos entre los años 2016 y 2024.

El fallo descartó que los encuentros sociales (como la organización del cumpleaños de la jueza por parte de las abogadas) y las comunicaciones personales entre ellas fueran prueba suficiente de una “inhabilidad manifiesta”. “Los antecedentes descritos en la querella dan cuenta de encuentros sociales y comunicaciones que pueden sustentar una relación personal entre la capitulada y las mencionadas abogadas, además de mensajes de estas últimas con el funcionario Nelson Sáez Reyes sobre programación de audiencias. Sin embargo, aun aceptando la interpretación amplia del artículo 224 N° 7, no se aportan antecedentes serios para establecer que, en cada causa, concurría una inhabilidad manifiesta que la jueza conocía y omitió comunicar“, dice el fallo.

Al analizar capítulos específicos de la querella, como sobreseimientos definitivos en causas de tráfico de drogas que beneficiaron a clientes de las abogadas amigas de la jueza, la Corte concluyó que no se acreditó el elemento de actuar “a sabiendas” contra ley expresa. Los ministros señalaron que aunque algunas decisiones pudieran considerarse jurídicamente discutibles, estas respondían a la valoración de antecedentes complejos y no a una voluntad deliberada de contravenir la ley. Un factor relevante fue que el propio Ministerio Público no interpuso recursos contra varias de las resoluciones incluidas en la querella.

El fallo también abordó los antecedentes de contexto, como el hecho de que el despacho de la magistrada fuera utilizado por fiscales y defensores para compartir café durante los recesos. Sobre este punto, los ministros fueron enfáticos al señalar que, si bien ciertas relaciones personales o prácticas podrían ameritar una evaluación ética o disciplinaria, estas no pueden sustituir los requisitos legales necesarios para configurar un delito de prevaricación penal. “Las relaciones personales, reuniones o prácticas que pudieran merecer una evaluación ética o disciplinaria no pueden sustituir la concurrencia preliminar de los elementos que la ley exige para la prevaricación penal“, reza el fallo.

La resolución fue dictada a sala cerrada por la Tercera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Hadolff Ascencio Molina, Rodrigo Cortés Gutiérrez y el abogado (i) Agustín Chereau González. Aunque después se entregaron los detalles a través de Comunicaciones del Poder Judicial.

Desde la Fiscalía del Ñuble, que está a cargo de esta investigación, informaron que “el fallo va a ser analizado por el Ministerio Público para efectos de evaluar la procedencia de un recurso de apelación ante la Corte Suprema”.

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Reagendan preparación de juicio oral para arista con la que partió el escándalo de los convenios en Biobío

Aunque estaba programada para el viernes recién pasado, a solicitud de las defensas se reagendó la audiencia de preparación de juicio oral por la causa “Mi Hogar Asuncionista”. Finalmente quedó fijada para el 3 de noviembre, a las 9 horas.

En esta causa, se acusa a la exencargada de la Unidad de Participación Ciudadana del Gobierno Regional, Tamara Vidal, al exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de la repartición, Simón Acuña Medina, a Viviana Leal Palma (secretaria del Directorio de la Fundación Mi Hogar Asuncionista) y a Claudio Portiño Cortés (pareja de Tamara Vidal), por irregularidades administrativas y financieras relacionadas con la adjudicación y ejecución de un convenio por $160 millones,correspondientes a fondos concursables del Gobierno Regional.

Además de la reprogramación, el Ministerio Público informó su decisión de no perseverar en el procedimiento parcial contra una treintena de imputados, entre ellos el exgobernador Rodrigo Díaz, la Fundación Mi Hogar Asuncionista y Espacios Humanos SpA.

Según la investigación de la Fiscalía, mientras Tamara Vidal era funcionaria del Gobierno regional, diseñó un proyecto llamado “En mi establecimiento educacional Yo opino y participo”, para que fuera presentada por la Fundación Mi Hogar Asuncionista, en la que su amiga Viviana Leal era parte del directorio. Además, se contrató como coordinador a Claudio Portiño, pareja de Tamara Vidal.

Las irregularidades fueron descubiertas cuando Vidal le pidió a una compañera de trabajo recibir una transferencia de $1.050.000. La compañera en el Gobierno Regional se dio cuenta de que esta transferencia provenía desde la Fundación Mi Hogar Asuncionista. A Vidal se le inició un sumario, pero el 30 de junio de 2023 Tamara Vidal envió un correo a la Fiscalía para autodenunciarse y entregar antecedentes sobre otros casos que debían ser investigados, entre ellos el de la Fundación En Ti (la cual fue arrendada por Camila Polizzi para acceder a fondos públicos).

Un dato para despedirnos: el 21 de agosto a las 18 horas está programado un concierto que dará que hablar. Tocarán en el Foro de la Universidad de Concepción las bandas Candelabro y Cámara Chilena de la Destrucción. Además, se sumará una banda penquista por definir. El concierto es organizado por la Federación de Estudiantes de la UdeC.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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