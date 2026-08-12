Recuerdan a Victor Carlson, profesor de teatro e inglés: deja legado tanto en Chile como Venezuela

El jueves 18 de junio de 2026 falleció Victor Carlson Mahan, actor y académico nacido y criado en Valparaíso. Hizo clases de actuación y fue el encargado de la reapertura de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, sede Valparaíso en 1974, año en que se reabre la carrera tras el cierre por el golpe de Estado de 1973. También fue profesor y director de la Carrera de Inglés y literatura inglesa en el Pedagógico.

Como integrante de la Asociación Teatral de Valparaíso ATEVA fue intérprete en obras como “Esperando a Godot” en 1960, con Arnaldo Berríos, Silvio Viancos y Jorge Arrué, dirigidos por Marcos Portnoy, y “A propósito de Brecht” en 2017, obra que homenajea a Arnaldo Berríos y a Juan Barattini, donde participó en las proyecciones, dirigida por Marta Contreras. También se desempeñó como director y actor de diversos montajes del Departamento de Teatro adscrito al Área de Arte y Tecnología de la Universidad de Chile, sede Valparaíso entre 1966 y 1974. Falleció en Venezuela, donde se radicó luego de su exilio durante la dictadura civil-militar chilena.

Isis Maldonado, actriz formada en la Carrera de Teatro de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, señala: “Él nos hizo clases y fue nuestro profesor de egreso, hay una generación completa que nos recordamos muy bien de él. Fue un excelente profesor, además hizo clases de literatura inglesa y curiosamente fue campeón de natación. Era una persona de un nivel de educación altísimo, sabía mucho y era muy ecuánime. Luego del golpe militar se fue a Venezuela, donde llegó a trabajar al Pedagógico en Caracas, siendo un profesor muy estimado”.

“Hay varias generaciones que lo han considerado un gran maestro. Tremendo actor, uno de los últimos trabajos que recuerdo haber visto antes de su exilio fue ‘Canciones para mirar’, de María Elena Walsh. Hizo bastante recorrido por los cerros, tuve la suerte de verlo actuar en tres oportunidades. Me dirijo a su familia, a Carmen, su hermana, por el gran dolor que sentimos por la pérdida de ese tremendo hombre”.

Astrid Q. Fuentealba, académica de la Escuela de Teatro UV, relata: “El año ‘74 se reabre la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, sede Valparaíso, tras haber sido cerrada luego del golpe de Estado. En ese momento Victor Carlson era profesor del Pedagógico, lo que actualmente es la Universidad de Playa Ancha, donde dirigía la Carrera de Inglés. Entonces ocurre un fenómeno particular del que nos habló la profesora Elena Prieto; él, como gran parte de los profesores de la carrera de Teatro, era una persona de izquierda, pero como estaba en el Pedagógico y se mantuvo en la dirección de la Carrera de Inglés, las personas del régimen pensaron que no era problemático y lo llamaron para que reabriera Teatro y se encargara del cierre de proceso de las personas que faltaba titular”.

“Victor Carlson, en ese momento crítico no sabía si negarse o no a la petición, por lo que habló con Elena Prieto y con Arnaldo Berríos para pedirles ayuda en el proceso de reapertura, porque todos tenían miedo, tanto de decir que sí como de no aceptar, pero creían en que no se podía dejar a la deriva a las y los estudiantes que estaban formando. Entonces le planteó al nuevo rector, impuesto por el régimen, que el aceptaba siempre y cuando contrataran a Elena y Arnaldo, porque él no podía encargarse solo del proceso. Ellos tres reabren la carrera y convocan a los estudiantes que habían quedado a la mitad del proceso el año anterior. Él alcanza a estar solo ese año, porque luego la tensión política fue mucha, entonces decidió dejar sus cargos y partió al exilio en Venezuela”.

Claudio Marín, director de la Escuela de Teatro UV, declara: “Como Escuela lamentamos la partida de estos próceres del teatro porteño, con su fallecimiento nos recuerdan lo que significa para el teatro actual la labor que ellos realizaron para que estemos donde estemos, un teatro comprometido, un teatro político, un teatro de resistencia. Entonces creo que recordar, de alguna u otra forma, es generar una historia de permanencia con estas personas que integraron ATEVA, que debemos intentar conmemorar, historizar, ensayar, pensar de manera permanente, creo que es nuestra obligación como artistas escénicos locales”.

“El teatro es un arte efímero, es necesario el ejercicio constante de reflexión, de resistencia a través del archivo, de escritura crítica para encargarnos de que esa historia sea transmitida a las nuevas generaciones, continuar con la construcción del relato local reconociendo el quehacer de diversas personas y compañías teatrales, tanto en vida como en la posteridad. ATEVA es parte de nuestra historia reciente, a veces no hay suficiente distancia como para dimensionar la tremenda importancia de esta compañía. Hace poco falleció Marta Contreras, todavía estamos en deuda con una reflexión para integrar a las nuevas generaciones. Nuestro más sentido pésame como Escuela a la familia de Victor Carlson y a todos sus seres queridos, incluyendo a quienes se formaron con él en las artes escénicas”.

En el documental “Nacer en otro lugar”, dirigido por su nieto Jesús Rivero, Victor Carlson se refiere a lo vivido en tiempos de dictadura. “En ese momento vivir en Chile podría definirlo como una gran amargura y una gran desazón; todo se había perdido, todo lo que tú tenías, el teatro se había perdido y la universidad estaba regentada por personas que seguían el régimen de ese momento, que era el régimen de Augusto Pinochet, entonces había que, un poco, someterse a todos los dictámenes y a todas las regulaciones que te imponían, eso significa que tú habías perdido, digamos, la libertad de poder expresarte en el salón de clases”. A propósito de sus vínculos familiares y amistosos en Chile, declara: “Tengo recuerdos realmente extraordinarios, excelentes, de solidaridad, de afecto”.