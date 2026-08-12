Jefa de Proyectos de Vialidad Ñuble bajo presión por obras que beneficiaron a familiares

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¡Buen día, Ñuble! Acá en en la región pasamos de la lluvia al frío sin intermediarios, pero seguimos al pie del cañón, atentos a lo que está ocurriendo en esta parte del país y a los temas que están marcando la conversación regional.

En esta edición revelamos las denuncias formuladas por funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad contra la actuación de la jefa del Departamento de Proyectos, relacionadas con la aprobación de dos caminos que, según el informe remitido a las jefaturas y autoridades, terminaron beneficiando a familiares directos. El detalle de los antecedentes y las reacciones que ha generado el caso, en las próximas líneas.

Además, les contamos sobre la preocupación que existe en torno al futuro del nuevo Hospital Regional de Ñuble. La megaobra se encuentra prácticamente terminada, pero persisten dudas respecto de los recursos necesarios para su puesta en marcha. El mes pasado, el Servicio de Salud Ñuble anunció el cobro de una garantía por cerca de $26 mil millones por incumplimientos contractuales de la empresa constructora, situación que agrega incertidumbre sobre la fecha de apertura del recinto, prevista para este segundo semestre. A ello se suma la inquietud de parlamentarios, autoridades regionales y funcionarios de la salud ante la posibilidad de que el actual escenario de recortes presupuestarios termine afectando también al nuevo hospital.

Se acerca, además, el 20 de agosto, una fecha envidiada por buena parte del país debido al feriado que ese día tienen Chillán y Chillán Viejo, y cuyo objetivo es convocar a la comunidad a la conmemoración de un nuevo natalicio de Bernardo O’Higgins. Esta vez, el tradicional desfile cívico-militar –habitualmente encabezado por el Presidente de la República– no será el único centro de la celebración. El Gobierno Regional incorporó foros, encuentros fotográficos y obras teatrales para acercar el legado del prócer a públicos diversos, especialmente a escolares y jóvenes. La idea, explican, es sacar la historia de O’Higgins de su marco exclusivamente militar y ceremonial para transformarla en una experiencia más ciudadana.

Y si de experiencias nuevas se trata, les presentamos a un grupo de pequeños agricultores que incorporará nuevos cultivos frutales a sus predios, entre ellos especies con alta capacidad de adaptación climática, como el pistacho, la macadamia y el calafate.

Finalmente, les contamos que avanza a pasos acelerados el proceso de traspaso desde Conaf al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo que, a partir de marzo, administrará las dos reservas naturales de la región: la Reserva Nacional Ñuble y la Reserva Nacional Huemules de Niblinto.

Todos los detalles a continuación.

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Jefa regional de proyectos de Vialidad “contra las cuerdas” por obras que beneficiaron a familiares

Una situación, a lo menos compleja, enfrenta la jefa regional del Departamento de Proyectos de Vialidad en Ñuble, Andy Jara Valenzuela, a raíz de una serie de denuncias internas que apuntan a la aprobación y tramitación de obras que habrían terminado beneficiando a familiares directos.

Las denuncias fueron formuladas por funcionarios de la propia Dirección Regional de Vialidad, quienes, mediante los conductos regulares, elaboraron un detallado informe –al que tuvo acceso Aquí Ñuble– y lo remitieron tanto a las jefaturas del servicio como a autoridades del Ministerio de Obras Públicas.

Un primer caso se refiere a la aprobación de un terreno destinado a las faenas de conservación de un camino básico en la Ruta N-884, entre las localidades de Santa Clara y Puente Pal Pal-Balsa Cerro Negro, en la comuna de Bulnes.

Tras la adjudicación de las obras, el 12 de agosto de 2022, por $897 millones, la empresa a cargo acordó arrendar por $600 mil mensuales un terreno para instalar sus faenas. “Dicho terreno fue arrendado a una sucesión notarial perteneciente por entero a la familia directa de la señora Andy Jara Valenzuela”, sostiene la denuncia. El documento agrega que el contrato de arriendo fue suscrito por un primo de la jefa regional, antecedente que, según los denunciantes, confirmaría el vínculo familiar.

Otro antecedente cuestionado se habría producido durante una modificación de contrato, cuando Jara remitió antecedentes para su aprobación y visto bueno al Gobierno Regional, organismo que financia el proyecto. “En tal organismo público, el funcionario encargado de recibir, tramitar o gestionar la revisión de dichos instrumentos presupuestarios e informativos regionales es el señor Juan Pablo Núñez Jara, quien es esposo –vínculo matrimonial vigente– de la jefa de Proyectos y, en consecuencia, pariente afín de la directora (s)”, señala el informe.

A juicio de los funcionarios denunciantes, estos hechos podrían configurar un conflicto de interés y una eventual infracción al deber de abstención.

Un segundo caso apunta a un proyecto de pavimentación de un camino básico por conservación de la Ruta N-72, en el acceso sur a Bulnes, específicamente entre Puente Las Raíces y Puente El Roble.

Debido a la ejecución de modificaciones y obras específicas en estructuras de riego y drenaje –sifones– en determinados sectores de la faja vial, se introdujo una modificación al contrato con la empresa responsable de los trabajos. Según la denuncia, esas adecuaciones alteraron las priorizaciones iniciales del kilometraje contemplado en el proyecto original.

De acuerdo con inscripciones de dominio citadas por los denunciantes, los propietarios directamente beneficiados por la pavimentación de ese tramo serían Marcelo Jara Sepúlveda, padre de Andy Jara, además de nueve tíos directos de la funcionaria.

“La pavimentación de ese tramo de la ruta S/R-N-687 no solo se traduce en una mejora en la calidad de vida de parientes directos de la señora Andy Jara Valenzuela, sino que además aumenta el avalúo fiscal y valor comercial de los inmuebles, entre los cuales se encuentran una casa perteneciente a Andy Jara y un restaurante (‘El Rancho de Don Pedro’). Esto, en desmedro de otros caminos o tramos de este mismo camino que, desde un punto de vista técnico, se justificaba que fueran considerados prioritariamente para su pavimentación”, sostiene la denuncia presentada por los funcionarios.

Por este último caso, los denunciantes agregan a los eventuales conflictos de interés y a la posible infracción al deber de abstención una eventual negociación incompatible, calificación cuya procedencia deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Como corolario, los funcionarios incorporan un último episodio ocurrido durante el Congreso Nacional de Expropiaciones, realizado en Ñuble. Según el informe, “el jueves 28 de mayo, en el contexto del Congreso Nacional de Expropiaciones que se desarrollaba en la Región de Ñuble, organizado por la Dirección de Vialidad, se contrató, para el traslado de participantes, una empresa de buses cuyo dueño es el padre del jefe del Subdepartamento Regional de Expropiaciones. Además, se realizó un almuerzo para los asistentes en un restaurante de propiedad de familiares de la señora Andy Jara Valenzuela, el restaurante El Rancho de Don Pedro”.

Este último hecho, aseguran los denunciantes, “fue la gota que rebalsó el vaso” y terminó por generar indignación entre funcionarios de Vialidad, quienes sostienen que los hechos descritos no corresponderían a casos aislados, sino a situaciones que, a su juicio, se habrían reiterado en el tiempo sin consecuencias.

Aquí Ñuble consultó por estas denuncias a los organismos involucrados. Desde la Seremi de Obras Públicas de Ñuble señalaron que “los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público” y que, en paralelo, la Dirección Regional de Vialidad solicitó la apertura de un sumario administrativo, actualmente en curso.

En tanto, desde el Gobierno Regional –organismo que financia la primera de las obras mencionadas– informaron que la denuncia fue recibida formalmente por la institución. Consultados específicamente por la actuación del funcionario que, además, es esposo de la jefa regional de Proyectos de Vialidad, indicaron que “la denuncia señalada fue recepcionada en la institución, hecho que originó una investigación interna y, paralelamente, el envío de estos antecedentes a la Contraloría General de la República”.

Pese a los intentos de este medio, no fue posible obtener una versión de Andy Jara Valenzuela. Desde la Dirección de Vialidad informaron que la funcionaria se encuentra actualmente con permiso.

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Hospital Regional de Ñuble se llena de dudas

¿Qué pasa con el futuro Hospital Regional de Ñuble? Esa es la incógnita que, como nubarrón, comenzó a instalarse sobre la obra pública más importante de la última década en la región. Aunque la infraestructura se encuentra prácticamente terminada –incluso con Imagenología ya instalada y funcionando–, durante las últimas semanas surgieron antecedentes que encendieron las alertas entre autoridades regionales, parlamentarios y funcionarios de la salud.

Las señales se volvieron más preocupantes luego de que, el mes pasado, el Servicio de Salud Ñuble ordenara el cobro de una garantía “de fiel cumplimiento del contrato y de obligaciones laborales” y el “canje de retenciones”, por cerca de $26 mil millones, a UTP Grupo Inso, empresa contratista de la obra. El proyecto registra más de un 90% de avance y su puesta en marcha total está programada para el segundo semestre de este año.

La situación no solo abrió interrogantes respecto de la fecha definitiva de entrega del recinto. También reavivó las dudas sobre los recursos disponibles para financiar su funcionamiento, en un escenario marcado por recortes presupuestarios en salud y por un déficit de especialistas que la región arrastra desde hace años.

La preocupación quedó en evidencia durante la cuenta pública del delegado presidencial Diego Sepúlveda, realizada el 29 de julio en el Teatro Municipal de Chillán. Desde la primera fila, la senadora Loreto Carvajal interpeló a la autoridad para que realizara gestiones ante el Gobierno y entregara certezas respecto de los recursos que requerirá el nuevo hospital para comenzar a operar.

La parlamentaria sostuvo que “para habilitar de verdad el nuevo Hospital Regional de Ñuble se requieren entre $2.000 y $6.000 millones. Prometer infraestructura sin asegurar la gestión financiera para operarla es dejar tiradas a miles de familias que exigen una atención médica digna y a tiempo”.

Según Carvajal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comprometió “al menos” avanzar en la entrega de los $2.000 millones que considera indispensables para la puesta en marcha. “De nada nos sirve levantar infraestructura si el Gobierno no pone los fondos para hacerla funcionar”, afirmó.

El delegado recogió el guante y la semana pasada viajó a Santiago para reunirse con la ministra de Salud, May Chomalí, a quien transmitió directamente la preocupación instalada en Ñuble.

“Vinimos hasta Santiago para plantearle directamente a la ministra May Chomalí las necesidades que tiene Ñuble de cara a la puesta en marcha del nuevo Hospital Regional. Esta no es solamente una obra de infraestructura: requiere equipamiento, recursos, personal y una coordinación muy rigurosa para realizar el traslado de manera segura”, sostuvo Sepúlveda tras el encuentro.

“Estamos hablando de un recinto de 130 mil metros cuadrados, que contará con 530 camas, 15 pabellones y nuevos servicios de alta complejidad. Nuestro compromiso es trabajar de manera coordinada para que su implementación avance con responsabilidad, garantizando una atención segura, moderna y de calidad para las familias de Ñuble”, respondió, por su parte, la ministra.

Pese a esas gestiones, las dudas sobre el futuro del principal centro asistencial de la región ya están instaladas. Entre los funcionarios de la salud, las principales inquietudes apuntan a la contratación del personal necesario para operar el nuevo recinto y a los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno, que solo para el Hospital Herminda Martín significaron una merma de $2.099 millones.

Cecilia Mellafe, presidenta de la Federación de Profesionales Universitarios del Hospital de Chillán, señaló que la puesta en marcha del futuro hospital les preocupa “sobremanera”. “Hoy los funcionarios somos la parte más desprotegida en estos momentos, ya que los mismos que atendemos en espacios reducidos tendremos que atender en el nuevo hospital, con un volumen tres veces mayor”, afirmó.

Según la dirigenta, actualmente existe una brecha de al menos 1.200 funcionarios, mientras que hasta ahora se habrían cubierto apenas 60 nuevos cargos.

“Hemos tenido reuniones con autoridades locales y jefaturas de Finanzas. Algunos han desvirtuado la preocupación por los recursos afirmando que llegarán en algún momento, mientras otros han sido superhonestos y aseguran que los dineros no están”, sostuvo.

La inversión pública destinada a la construcción del nuevo Hospital Regional de Ñuble se sitúa actualmente entre los $248 mil millones y $250 mil millones, por sobre los $204 mil millones estimados al inicio de las obras.

“Nosotros como federación hemos puesto la alerta, pero si no llegan los recursos, pensamos que este edificio corre el riesgo de convertirse en un elefante blanco”, advirtió Mellafe.

Un mensaje de Inacap

INACAP llevará gastronomía patrimonial a la Fiesta de la Longaniza 2026

Entre el 21 y el 23 de agosto, INACAP Sede Chillán participará en una nueva versión de la Fiesta de la Longaniza de Chillán, uno de los principales encuentros gastronómicos que en 2025 reunió a más de 150 mil asistentes.

A través de la Carpa Gastronómica de INACAP estudiantes, docentes y chefs desplegarán demostraciones culinarias, degustaciones y actividades vinculadas al patrimonio gastronómico local: la longaniza de Chillán.

Bajo el lema “Talento y Fogón: Mujeres que Cocinan Patrimonio en Chillán” la actividad permitirá que estudiantes del Área de Gastronomía pongan en práctica sus conocimientos en un escenario real, compartiendo con el público y poniendo en práctica sus competencias junto a sus docentes.

“Este año quisimos reconocer el papel que han tenido las mujeres en la conservación de nuestro patrimonio gastronómico. A esto se suma la preparación de 5.000 choripanes por parte de nuestros estudiantes, una muestra concreta del aprendizaje, compromiso y vinculación con el entorno que promovemos en INACAP”, señaló Liliana Puentes Cartes, directora del Área Gastronomía de INACAP Sede Chillán.

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Celebración del natalicio de O’Higgins busca “sacarlo de su marco exclusivamente militar”

Todo está listo en Chillán Viejo para el tradicional desfile cívico del 20 de agosto, con motivo de la conmemoración del 248° aniversario del natalicio de Bernardo O’Higgins.

Junto con la confirmación de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado y de las ramas de las Fuerzas Armadas, que participarán en el tradicional acto cívico-militar, este año la celebración tendrá un sello especial, de la mano de una intensa agenda de actividades programadas por el Gobierno Regional a través de Ñuble 250, estrategia de desarrollo e infraestructura que busca proyectar iniciativas hacia 2028, cuando se conmemorarán los 250 años del natalicio del prócer y los diez años de la creación de la Región de Ñuble.

Camila Flores, secretaria ejecutiva de Ñuble 250, explicó que el objetivo es instalar una programación cultural sostenida de cara a 2028 y fortalecer la vinculación con la comunidad, especialmente con niños, niñas y adolescentes, “que encarnan el futuro de la región”, aseveró.

Una de las primeras actividades es el Concurso Fotográfico Escolar “Reviviendo la Historia”, organizado por el Servicio Local de Educación Pública Valle Diguillín y el Gobierno Regional. El director ejecutivo del SLEP Valle Diguillín, Claudio Guíñez, explicó que la convocatoria está dirigida a establecimientos de Chillán, Chillán Viejo, Bulnes, El Carmen, Pemuco, San Ignacio y Yungay. Cada comunidad educativa podrá presentar una fotografía original e inédita que recree un acontecimiento de la vida de O’Higgins mediante personajes, vestuario, escenografía y ambientación.

La iniciativa busca combinar conocimiento histórico, creatividad y trabajo colaborativo. La premiación se realizará el 18 de agosto, a las 12:00 horas, en el Salón Arturo Prat del Gobierno Regional.

El programa contempla además la presentación de una obra infantil inspirada en la vida del “Padre de la Patria” en el Liceo Técnico Libertador Bernardo O’Higgins de Chillán, junto con el Foro Juvenil de Ideas “Trazos de Libertad”, que se realizará en el Salón Prat del Gobierno Regional y convocará a 15 establecimientos educacionales de Ñuble para promover una reflexión plural y territorial sobre el significado actual de la libertad.

El foro parte de la siguiente premisa: si O’Higgins es presentado únicamente como una figura militar o ceremonial, puede resultar distante para las nuevas generaciones.

En la víspera del natalicio, el 19 de agosto, a las 16:00 horas, el Salón Diguillín del Gobierno Regional albergará el Tercer Cabildo Regional Ñuble 250, instancia en la que instituciones públicas, alcaldes, asociaciones de municipalidades, universidades y representantes de la sociedad civil y del sector privado revisarán los avances de la Agenda Ñuble 250 y propondrán acciones de alcance regional para la conmemoración de 2028.

El cierre será el 20 de agosto, a las 18:00 horas, en la Gran Sala del Teatro Municipal de Chillán, con un concierto gratuito y abierto a todo público de la Orquesta Sinfónica de Ñuble. El repertorio combinará creaciones de Violeta Parra y Víctor Jara con obras de Franz Schubert y Ludwig van Beethoven.

Francisco Sepúlveda, director de la orquesta, valoró la participación del elenco en una fecha significativa para la región y el país, y expresó su expectativa de que personas de todas las edades puedan disfrutar de la música, reflexionar y ampliar sus horizontes a través de ella.

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Agricultores de Ñuble serán pioneros en la incorporación de nuevas especies frutales en la región

Un total de 23 agricultores de las 21 comunas de la Región de Ñuble recibieron el diploma que acredita a sus predios como parcelas demostrativas del proyecto “Fruticultura Sostenible y Resiliente al Cambio Climático en la Región de Ñuble”.

La iniciativa, impulsada por INIA Quilamapu y apoyada por el Gobierno Regional, busca introducir y validar especies con alta adaptabilidad climática, como el pistacho, la macadamia y el calafate, además de potenciar el cultivo del castaño marrón y el papayo.

Para favorecer el éxito de cada huerto, el proyecto contempla un acompañamiento técnico permanente, que incluye la preparación especializada de los terrenos, supervisión agronómica y la entrega de los insumos básicos necesarios para la mantención de los frutales durante el período de ejecución.

“Para que estas parcelas sean exitosas, garantizamos un soporte integral a los productores. Esto se inicia con labores clave como la preparación del suelo, la entrega de insumos base, en conjunto con el monitoreo y la orientación técnica. De esta forma, aseguramos un desarrollo óptimo de los frutales y además acompañamos al agricultor en cada etapa del proyecto”, explicó el investigador de INIA Quilamapu y encargado de la iniciativa, Jorge Retamal.

La incorporación de estas nuevas especies frutales representa, según sus impulsores, una oportunidad relevante para el desarrollo productivo local. “Para la asociación de agricultores esto es un momento histórico. Es una causa noble y de un impacto tremendo que va en beneficio de pequeños productores que tienen una agricultura de subsistencia. Esto les va a permitir dar un salto tremendo a la fruta, cambiándoles (sic) la vida desde el punto de vista productivo y económico”, sostuvo Carlos González, presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble.

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, destacó el alcance territorial del proyecto y su potencial impacto en los productores locales. “La implementación de estas unidades demostrativas representa un paso concreto y transformador para la agricultura de la región. A través de este trabajo en conjunto con INIA Quilamapu, estamos llevando inversión, infraestructura y tecnología de innovación a las 21 comunas de Ñuble”, afirmó.

Durante la ceremonia de certificación se destacó, además, que la iniciativa beneficiará a más de mil agricultores mediante la introducción, capacitación y fortalecimiento de especies frutales innovadoras que presentan una alta adaptabilidad climática.

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Avanza traspaso de dos reservas naturales de Ñuble al SBAP

Con celeridad avanzan en Ñuble las gestiones para concretar el traspaso de la administración de las dos reservas naturales existentes en la región desde Conaf al nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Si bien la nueva institucionalidad comenzó oficialmente a operar el 1 de febrero de 2026, tras la entrada en vigencia de la Ley N° 21.600, el traspaso efectivo de la administración de parques y áreas protegidas fue postergado hasta marzo de 2027.

Y como los plazos avanzan, se realizó una jornada de capacitación impartida por profesionales del nuevo servicio y dirigida a representantes de la institucionalidad ambiental regional. En la instancia se abordaron los principales ámbitos de acción del SBAP, sus instrumentos para la conservación de la biodiversidad, las facultades de fiscalización y los desafíos asociados a la implementación de esta nueva estructura en el territorio.

“Para el nuevo servicio es fundamental contar con la participación de las distintas instituciones, porque permite comprender las funciones y facultades del SBAP, resolver inquietudes y fortalecer la coordinación necesaria para enfrentar de manera conjunta los desafíos ambientales de la región”, explicó el director regional (s) del SBAP Ñuble, Nicolás Gatica.

La jornada dio continuidad al trabajo desarrollado previamente a través de la Mesa Regional de Gestión del Cambio, instancia orientada a avanzar en la implementación del nuevo servicio y a fortalecer la coordinación entre las instituciones involucradas en el proceso de transición.

El director de Conaf Ñuble, Domingo González, destacó el compromiso de los equipos regionales durante este proceso. “En Ñuble estamos comprometidos con aportar toda la experiencia y el conocimiento técnico de nuestros equipos para que esta transición sea exitosa. La gestión que por años ha desarrollado Conaf en las áreas protegidas constituye una base sólida para la implementación del SBAP”, sostuvo.

Las áreas protegidas que Conaf deberá traspasar a la administración del nuevo SBAP son la Reserva Nacional Ñuble y la Reserva Nacional Los Huemules del Niblinto.

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Es todo por ahora. ¡Nos vemos la próxima semana! Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.