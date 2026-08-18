Spoiler, feedback y ghostear: las palabras en inglés que adoptaron los chilenos

Palabras como spoiler, feedback, streaming, prompt o ghostear dejaron de estar asociadas exclusivamente a ámbitos tecnológicos, laborales o al entretenimiento y comenzaron a incorporarse con naturalidad al español cotidiano en Chile. La expansión de las redes sociales, las plataformas digitales, las herramientas de inteligencia artificial y el consumo de contenidos globales ha hecho que términos en inglés circulen cada vez más entre personas de distintas edades, incluso entre quienes no tienen un dominio avanzado del idioma. Más que una simple moda lingüística, especialistas lo interpretan como parte de la adaptación del lenguaje a los nuevos contextos en que se desenvuelven los hablantes.

Para Ricardo Castro, Country Manager de Berlitz Chile, este fenómeno responde a una transformación en la forma en que las personas se relacionan con el inglés.

“El inglés dejó de estar presente únicamente en los libros, las salas de clases o determinados espacios profesionales. Hoy está en las plataformas que utilizamos, en las redes sociales, en la tecnología, en las series, en el trabajo y en las herramientas de inteligencia artificial. Por eso, muchas palabras llegan al español antes incluso de que busquemos una traducción para ellas”, señala.

La cultura digital es uno de los principales motores de este proceso. Redes sociales, videojuegos, plataformas de streaming y servicios tecnológicos mantienen a los usuarios en contacto permanente con expresiones en inglés.

Así ocurrió, por ejemplo, con spoiler, utilizada para advertir sobre la revelación de información importante de una película, serie, libro u otro contenido. Aunque existen expresiones equivalentes en español, el término en inglés se incorporó al uso habitual.

Algo similar sucedió con streaming, que pasó de ser un concepto técnico relacionado con la transmisión de contenidos por internet a utilizarse cotidianamente para hablar de películas, series, música y transmisiones en vivo.

“El lenguaje tiende a incorporar aquellas palabras que permiten expresar de manera rápida una idea que muchas personas comparten. Cuando un término se vuelve habitual en la experiencia cotidiana, deja de sentirse extranjero y comienza a funcionar como parte del propio idioma”, señala Castro.

La inteligencia artificial suma nuevos términos

La expansión de la inteligencia artificial también está incorporando vocabulario de origen inglés a las conversaciones.

Prompt, chatbot, feedback, machine learning y upgrade son algunos de los conceptos que comienzan a aparecer con mayor frecuencia, incluso fuera de contextos estrictamente tecnológicos.

Entre ellos, prompt se ha instalado rápidamente para referirse a las instrucciones que se entregan a una herramienta de inteligencia artificial. De ahí surgen expresiones como “hazme un prompt” o “mejoré el prompt”.

Castro, explica que “la inteligencia artificial está generando nuevas formas de trabajar, estudiar y buscar información, y naturalmente eso trae consigo nuevos conceptos. Muchas veces estos términos nacen en inglés porque gran parte de estas tecnologías se desarrollan y difunden primero en ese idioma”.

Cuando los anglicismos se mezclan con el español

La incorporación de estas palabras también ha generado formas híbridas de comunicación, conocidas como Spanglish, donde términos en inglés aparecen dentro de frases en español.

“Te mando el link”, “hagamos un meeting”, “necesito tu feedback”, “estoy online”, “te hago un update” o “eso es muy random” son ejemplos de esta convivencia entre ambos idiomas.

Pero los hablantes chilenos también adaptan estos términos a las reglas y formas propias del español. Ghosting, por ejemplo, se transforma en “ghostear”, mientras que spoiler puede convertirse en “spoilear”.

Así, en lugar de decir “me hizo ghosting”, es habitual escuchar “me acaba de ghostear”; y en vez de “no me hagas un spoiler”, “no me spoilees”.

“Es más bien una muestra de que el idioma está vivo y se adapta a los contextos en los que las personas se desenvuelven. Hoy podemos pasar de una conversación completamente en español a utilizar una palabra en inglés porque esa palabra es la que mejor representa lo que queremos decir en ese momento”, explica Castro.

El fenómeno tampoco se limita a las generaciones más jóvenes. Mientras palabras como cringe, slay, mood o random tienen mayor presencia entre adolescentes y jóvenes, términos como feedback, meeting, online, streaming o update atraviesan generaciones y aparecen tanto en conversaciones familiares como laborales.

El diccionario cotidiano de los chilenos

Entre las palabras de origen inglés que hoy forman parte de la comunicación cotidiana se encuentran:

Spoiler: revelación anticipada de información relevante sobre una película, serie, libro o historia.

revelación anticipada de información relevante sobre una película, serie, libro o historia. Prompt: instrucción o conjunto de indicaciones entregadas a una herramienta de inteligencia artificial.

instrucción o conjunto de indicaciones entregadas a una herramienta de inteligencia artificial. Streaming: transmisión o reproducción de contenidos audiovisuales a través de internet.

transmisión o reproducción de contenidos audiovisuales a través de internet. Feedback: retroalimentación, opinión o comentario sobre el desempeño, trabajo o resultado de una persona o proyecto.

retroalimentación, opinión o comentario sobre el desempeño, trabajo o resultado de una persona o proyecto. Update: actualización de información, estado o avance sobre un tema.

actualización de información, estado o avance sobre un tema. Online: conectado a internet o disponible en línea.

conectado a internet o disponible en línea. Link: enlace que permite acceder directamente a una página, archivo, contenido o plataforma.

enlace que permite acceder directamente a una página, archivo, contenido o plataforma. Meeting: reunión, especialmente en contextos laborales.

reunión, especialmente en contextos laborales. Random: algo inesperado, aleatorio o fuera de contexto.

algo inesperado, aleatorio o fuera de contexto. Cringe: sensación de vergüenza ajena o incomodidad frente a una situación.

sensación de vergüenza ajena o incomodidad frente a una situación. Mood: expresión para señalar que una situación o comentario representa un estado de ánimo con el que alguien se identifica.

expresión para señalar que una situación o comentario representa un estado de ánimo con el que alguien se identifica. Slay: expresión utilizada para elogiar a alguien que destaca o realiza algo especialmente bien, con seguridad o estilo.

Un vocabulario que también refleja la globalización

Para Castro, la incorporación de anglicismos puede ser también una vía de acercamiento al inglés desde experiencias cotidianas. “Muchas personas descubren que ya conocen más inglés del que creen. Tal vez no podrían mantener una conversación completa en ese idioma, pero utilizan diariamente palabras como spoiler, feedback, streaming o online. Ese vocabulario cotidiano puede ser una puerta de entrada para desarrollar otras habilidades lingüísticas”, comenta.

Desde esta perspectiva, la presencia de estas palabras no implica necesariamente un reemplazo del español, sino una adaptación del lenguaje a los contextos en que se desenvuelven sus hablantes.

El contacto con canciones, series, plataformas, redes sociales, nuevas tecnologías y personas de otros países ha ampliado los espacios donde se produce el aprendizaje de idiomas.

“El aprendizaje de un idioma no ocurre solamente cuando estamos frente a un libro o en una sala de clases. También ocurre cuando entendemos una canción, vemos una serie, utilizamos una plataforma, conversamos con alguien de otro país o interactuamos con una nueva tecnología. Mientras más conectado está nuestro mundo, más importante se vuelve comprender los códigos lingüísticos que lo atraviesan”, concluye Castro.