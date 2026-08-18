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Presidente Kast decreta estado de catástrofe en Tocopilla por daños del sistema frontal PAÍS Caputa de pantalla

Presidente Kast decreta estado de catástrofe en Tocopilla por daños del sistema frontal

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La medida contempla el despliegue de recursos humanos y materiales. Máximo Pavez ya se encuentra en la región y se designará a un jefe de la Defensa Nacional. [EN DESARROLLO]

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Presidente José Antonio Kast decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, afectada por fuertes lluvias y aluviones. El Gobierno desplegará recursos humanos y materiales, mientras el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ya se encuentra en la región. También se designará a un jefe de la Defensa Nacional.
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El Presidente José Antonio Kast decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, debido a los daños provocados por las lluvias y aluviones que afectan a la zona norte del país.

El Mandatario anunció que dispondrá “de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”.

Kast agregó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se encuentra desde la noche del lunes en la región.

Además, informó que próximamente asumirá un jefe de la Defensa Nacional, quien quedará encargado de coordinar el despliegue de las fuerzas en la provincia.

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