Presidente Kast decreta estado de catástrofe en Tocopilla por daños del sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, debido a los daños provocados por las lluvias y aluviones que afectan a la zona norte del país.

El Mandatario anunció que dispondrá “de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”.

Kast agregó que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se encuentra desde la noche del lunes en la región.

Además, informó que próximamente asumirá un jefe de la Defensa Nacional, quien quedará encargado de coordinar el despliegue de las fuerzas en la provincia.