“El Estado de bienestar en un edificio”: por qué las bibliotecas son clave en Finlandia

“Son lugares donde cualquiera puede acceder al conocimiento, conocer a otras personas y participar en el debate público, independientemente de sus ingresos o procedencia”, añade Hirvonen.

Si bien estos son valores fundamentales de la biblioteconomía en todo el mundo, explica Hirvonen, en los países nórdicos están consagrados en la ley. Según la Ley de Bibliotecas finlandesa, las bibliotecas públicas deben promover la democracia, la libertad de expresión y la ciudadanía activa (algunos otros países nórdicos también tienen políticas similares).

La inversión de Finlandia refleja este compromiso: en 2025, el país destinó casi US$430 millones a sus bibliotecas públicas, lo que equivale a US$76 dólares por persona, en comparación con el promedio de US$13,5 dólares por persona en Reino Unido y un gasto total en bibliotecas públicas de US$15.200 millones o US$45 dólares por persona en Estados Unidos.

“Las bibliotecas pueden apoyar directamente la democracia; esto es algo que el mundo puede aprender de Finlandia”, afirma el experto en bibliotecas R. David Lankes, de la Universidad de Texas, quien cree que las bibliotecas prosperan cuando las comunidades las utilizan activamente para aprender, debatir y crear conocimiento de forma conjunta.

Por ejemplo, como socios del Modelo Nacional de Apoyo Digital de Finlandia, muchas bibliotecas finlandesas ofrecen un amplio apoyo digital para que ciudadanos de todos los orígenes puedan acceder a los servicios digitales del país.

Los bibliotecarios ayudan a los usuarios a desenvolverse en la burocracia digital, desde servicios tributarios y cuentas bancarias hasta portales de pensiones e historiales médicos digitales, y habitualmente les ayudan a redactar currículos y solicitudes de empleo.

Como resultado, un estudio reciente sobre las bibliotecas finlandesas concluyó que estas funcionan como una infraestructura fundamental para la inclusión.

“Esto fomenta la inclusión”, afirma Mervi Vaara, gerente de servicios bibliotecarios regionales en Oulu. “La biblioteca es como un espacio común para todos”.

En consecuencia, un análisis de 38 estudios de todo el mundo reveló que las bibliotecas públicas generan sistemáticamente un mayor valor que su costo, devolviendo entre US$3 y US$5 por cada dólar invertido.

El estudio subraya que las bibliotecas crean beneficios tanto directos —como el ahorro derivado del préstamo en lugar de la compra y el apoyo a quienes buscan empleo— como indirectos, incluyendo una mayor alfabetización, competencia digital, empleabilidad y bienestar comunitario.

En las evaluaciones anuales realizadas por las autoridades regionales de Finlandia, las bibliotecas encabezan sistemáticamente la lista de los servicios públicos más valorados. “Llegamos prácticamente a todo el mundo, independientemente de su estatus social o cultural”, afirma Vänttinen. “Esto es verdadera democracia cotidiana”.

En el informe de 2023, los finlandeses describieron las bibliotecas como fuentes fiables de información y contenido digital. “La confianza en las instituciones gubernamentales lleva décadas disminuyendo”, señala Lankes, haciendo referencia a encuestas globales como el Barómetro de Confianza Edelman, que muestra un descenso constante y a largo plazo de la confianza en las instituciones públicas en muchos países.

“Pero la confianza en las bibliotecas y los bibliotecarios sigue siendo extremadamente alta”.

Lankes argumenta que las bibliotecas se encuentran entre los pocos espacios públicos donde la gente puede simplemente estar presente sin la presión de consumir. “No puedes ir al ayuntamiento y simplemente pasar el rato. No puedes ir a la comisaría y simplemente pasar el rato”, dice Lankes. “Pero puedes venir a la biblioteca y simplemente ser”.

Y si bien los finlandeses aún tienen un alto nivel de confianza en las instituciones públicas, según las encuestas, se enfrentan a lo que los investigadores denominan una “paradoja de la participación”: a pesar de confiar en las instituciones, muchos ciudadanos sienten que tienen poca influencia real en las decisiones políticas.

En última instancia, las bibliotecas también pueden cerrar esa brecha, afirma Elina Eerola, del fondo finlandés de innovación Sitra, quien colaboró en un informe sobre cómo las bibliotecas pueden promover la democracia.

Eerola explica que las bibliotecas pueden crear espacios accesibles donde los ciudadanos puedan reunirse con los responsables de la toma de decisiones y participar en debates. Los proyectos piloto de Sitra han utilizado las bibliotecas para organizar debates comunitarios y eventos que conectan directamente a los ciudadanos con políticos e instituciones públicas.

Un impacto personal

Para algunos finlandeses, el impacto de las bibliotecas no se mide en estadísticas.

Nasima Razmyar, ahora miembro del Parlamento finlandés, llegó de Afganistán como refugiada a los 8 años. Todavía recuerda el momento en que recibió su primer carné de biblioteca: el primer objeto físico que poseyó en Finlandia.

“Cuando firmé y lo recibí, de repente sentí que ese lugar me pertenecía”, dice Razmyar.

Al crecer en el barrio de Käpylä, en Helsinki, pasaba las tardes estudiando en la biblioteca local después de clase. “Mis padres no hablaban finlandés, así que los bibliotecarios a veces me ayudaban con los deberes”, cuenta.

“Esa biblioteca local era un símbolo de igualdad”, afirma. “Todo el sistema de bienestar finlandés en un solo edificio”.