La inquietante cifra de Valdivia: corrupción creció más de 13.000% en tres años

Hola, ¿cómo están? Este martes vuelven la lluvia y el viento a Los Ríos, con fuerza. La región está bajo Alerta Temprana Preventiva por el paso de dos sistemas frontales consecutivos: entre martes y jueves podrían caer hasta 120 milímetros de agua, con ráfagas de hasta 80 km/h en sectores costeros.

En Valdivia, mientras tanto, sigue sin resolverse otro problema: conseguir pellet. La Seremi de Energía había proyectado el ingreso de otras 300 toneladas durante la primera mitad de agosto, y anunció un monitoreo quincenal del mercado. Ese balance actualizado, hasta ahora, no se ha conocido públicamente. La escasez incluso abrió espacio para intentos de estafa usando el nombre de comercios locales.

Aquí lo que preparamos para ustedes en esta edición:

CESCRO cifra en 122% el aumento de los delitos que asocia al crimen organizado en Los Ríos desde 2022. El dato vuelve a abrir la duda sobre qué mide realmente el indicador, porque no todos esos ingresos corresponden a causas en las que la Fiscalía haya acreditado una organización criminal. Lo más llamativo, sin embargo, es el dato de corrupción. Este delito pasó de 6 ingresos en 2022 a 814 en 2025, un aumento de 13.466,7%.

Un encapuchado destruyó a martillazos dos botes del Club Okean y luego los lanzó al río Valdivia. El club entregó antecedentes sobre un exentrenador al que considera sospechoso, mientras la asociación regional evitó pronunciarse sobre el ataque.

Cinco pozos del sector Santa Laura, en Máfil, no cumplen las condiciones para consumo humano tras el derrame de aguas servidas ocurrido a comienzos de agosto. Salud detectó E. coli y confirmó dos casos de hepatitis A, aunque todavía no establece una relación causal directa con la rotura del ducto.

ANEF llevó a Contraloría un sumario por presunto acoso laboral en Sernapesca y acusa seis meses sin avances. El gremio cuestiona además que el exdirector regional investigado haya sido contratado posteriormente por la Dirección Nacional del mismo servicio.

CISFECh propone diagnosticar los suelos antes de entregar las futuras bonificaciones del SIGESS. La idea es que el programa permita medir si las intervenciones mejoran realmente su condición y no solo cuánto presupuesto logra ejecutar.

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Informe revela que en tres años corrupción en Valdivia creció un 13.467%

Datos dados a conocer este año arrojan que, en 2025, dos de cada tres ingresos que el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) asocia al crimen organizado en Los Ríos se concentraron en Valdivia.

El dato aparece en el tercer informe del Indicador Nacional de Crimen Organizado, presentado esta semana por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián, dirigido por Pía Greene. El estudio contabilizó 3.498 ingresos en la región durante 2025. Son 10,4% menos que el año anterior y 122% más que en 2022, casi el triple del alza nacional.

La cifra revive una discusión que Aquí Los Ríos ya abordó en noviembre, cuando la segunda versión del indicador generó cuestionamientos. El entonces delegado presidencial, Jorge Alvial, objetó que el estudio incorporara hechos ocurridos dentro de recintos penitenciarios dentro del indicador de crimen organizado. La División de Estudios y Políticas Públicas del Ministerio del Interior apuntó a otro problema: el 81% del indicador correspondía a infracciones a las leyes de armas y drogas, una composición que, según esa repartición, podía sobrerrepresentar el fenómeno en territorios donde esos delitos ocurrían sin evidencia de estructuras criminales.

La nueva medición incorpora un dato especialmente llamativo. La dimensión de corrupción pasó de 6 ingresos en 2022 a 814 en 2025, un aumento de 13.466,7%.

Esta tercera versión también aplicó un modelo de aprendizaje automático para agrupar las comunas según su nivel de criticidad y procesó 77 tipos de delitos ingresados al Ministerio Público que CESCRO considera asociados al crimen organizado, una clasificación que no implica que Fiscalía haya establecido esa vinculación en cada causa.

Greene ya había reconocido esa limitación. En noviembre se lo explicó así a este newsletter:

“Nosotros le entregamos un ponderador. Y los homicidios que no sabemos si están relacionados con crimen organizado los ponderamos con un número más bajo. Es la única manera que tenemos de poder ajustar una metodología que, claro, es imperfecta, y que ciertamente tiene problemas y tiene que ser perfectible“.

Aun con esas limitaciones, CESCRO sostiene que el crecimiento merece atención, advirtiendo que “el desafío estratégico es evitar que la contención en grandes urbes traslade el problema hacia territorios con menor presupuesto y capacidades operativas”.

Los datos regionales de homicidios y victimización entregan otra referencia. Los Ríos registró 11 homicidios durante el primer semestre de 2025, uno menos que en igual período de 2024, con una tasa de 2,7 por cada 100 mil habitantes. La ENUSC 2024, en tanto, mostró que el 4,5% de los hogares urbanos de Los Ríos fue víctima de algún delito violento, frente al 8,5% nacional. Ambas mediciones observan fenómenos distintos al indicador de CESCRO.

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A martillazos: destruyen dos botes de Okean y club sospecha de exentrendador

El miércoles pasado, cerca de las 19:20 horas, un sujeto encapuchado entró a las dependencias del Club de Remo Okean, en Isla Teja, y destruyó a golpes dos embarcaciones. Luego las lanzó al río Valdivia.

“Los rompieron y los tiraron al agua para que se hundan“, cuenta el presidente del club, Gustavo Espinoza.

La Armada recuperó los botes unos dos kilómetros río abajo. Para la investigación existe además un registro del ataque: universitarios que se encontraban en una cabaña cercana grabaron al responsable y posteriormente entregaron las imágenes al club.

Con ese antecedente, Espinoza denunció el hecho en Carabineros durante la mañana del jueves y entregó una declaración de cerca de cinco páginas. También aportó antecedentes sobre un exentrenador de Okean al que considera sospechoso.

Los daños, explican desde el club, fueron avaluados en cerca de $6 millones, y las reparaciones podrían mantener ambas embarcaciones entre dos y tres meses fuera del agua. Mientras avanza la investigación, esta semana el abogado Leonardo Borges presentará una querella que, según Espinoza, incorporará nuevos antecedentes a la causa.

El episodio encuentra a Okean en medio de una disputa previa con la Asociación Deportiva Regional Austral de Remo. Aquí Los Ríos contó en julio que sus seis clubes afiliados habían rechazado por unanimidad la incorporación de Okean. Entre las razones entregadas posteriormente aparecían deficiencias de infraestructura y servicios básicos en su recinto. El club recurrió al Comité Nacional de Arbitraje y solicitó que sus 28 deportistas pudieran competir durante 2026 como invitados mientras se resolvía el conflicto, una solicitud que, según Espinoza, sigue sin respuesta.

Según el dirigente, tras el ataque no recibieron comunicación por parte de la asociación regional ni del Instituto Nacional de Deportes. La Municipalidad de Valdivia, en cambio, colaboró con el traslado de las embarcaciones.

“Por último son gestos“, dice Espinoza. “Lamentamos la situación, a pesar de que no son un club federado, igual estamos con ustedes. Son detalles, pero son significativos“.

Consultado este lunes, el presidente de la asociación regional, Carlos Soto, declinó referirse al ataque y hacer comentarios.

Presentado por:

Un mensaje de la UACh

UACh aprueba rediseño curricular de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Sede Puerto Montt

El Directorio de la UACh aprobó el proyecto de rediseño de las carreras de Ingeniería Civil de la Universidad Austral de Chile, contempla las nueve carreras de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, en el Campus Miraflores de Valdivia, y la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Sede Puerto Montt.

Entre sus principales resultados se encuentra la reducción de 11 a 10 semestres en las carreras de Ingeniería Civil, a partir del proceso de Admisión 2027, junto con modificaciones orientadas a favorecer la retención y la titulación oportuna, actualización de perfil de egreso e incorporación de contenidos de inteligencia artificial desde el primer año. En paralelo, el rediseño consideró ajustes específicos en carreras como Ingeniería en Construcción, Ingeniería Naval en Ingeniería Plan Común, con foco en favorecer la titulación oportuna y la retención estudiantil.

El proyecto de rediseño curricular, que se implementará a partir de la Admisión 2027, busca organizar de mejor manera los aprendizajes a lo largo de la carrera, y para ello se trabajó en un proceso participativo que fue validado por entes internos y externos a la Universidad entre ellos empleadores, egresados, estudiantes y docentes.

El Rector de la UACh, Dr. Egon Montecinos, destacó la aprobación de este importante proceso de modernización y rediseño de 10 carreras del área de la Ingeniería. “Hemos dado un paso significativo en la actualización de nuestra oferta académica, con una reorientación de estas carreras que responde a los nuevos desafíos de la formación profesional y fortalece nuestra propuesta académica para las futuras generaciones de estudiantes”.

La Vicerrectora Académica de la UACh, Dra. Scarlette Hernández, destacó la aprobación del rediseño de las carreras de Ingeniería de la Universidad, proceso que contempló una revisión integral de los perfiles de egreso de las diez carreras involucradas: “Este hito nos permite actualizar nuestra oferta formativa y responder a las actuales necesidades y desafíos que plantea el medio para las carreras de Ingeniería. En términos concretos, el rediseño también contempla que algunas de estas carreras reduzcan en un semestre su duración, avanzando hacia trayectorias formativas más pertinentes y actualizadas”.

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, Dr. Enrique Suárez Silva destacó el proceso de actualización curricular de las carreras de Ingeniería: “Esta actualización curricular incorpora nuevos contenidos y competencias en las distintas especialidades, incluyendo ámbitos como la inteligencia artificial y certificaciones que buscan fortalecer la formación de nuestros estudiantes y hacer nuestras carreras más atractivas y pertinentes a las actuales demandas del mundo laboral”.

Noticia completa

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Derrame en Máfil: cinco pozos usados por vecinos quedan fuera de norma

Cinco pozos del sector Santa Laura, en Máfil, no cumplen las condiciones para consumo humano tras el derrame de aguas servidas ocurrido a comienzos de agosto, según los análisis realizados por la Seremi de Salud.

“Invertimos en pozos sobre $2 millones, que hoy se perdieron“, contó Juan Carlos Muñoz, presidente del comité del sector, a BioBioChile.

La falla se produjo en un ducto de Suralis y afectó a nueve terrenos ubicados a metros de la carretera entre Máfil y Valdivia, afectando a 13 familias del sector que se abastecen a través de napas subterráneas.

Las muestras detectaron falta de cloro y presencia de Escherichia coli en cinco pozos, mientras otras ocho muestras seguían en análisis. Como fueron tomadas después del vertimiento, Salud precisó que los resultados no permiten establecer por sí solos que la rotura del ducto haya causado la contaminación.

Vecinos reportaron malestares estomacales y la vocera del sector, María Angélica Coronado, informó de personas diagnosticadas con hepatitis A. La Seremi confirmó dos casos y coordinó vacunación para una treintena de habitantes, además de exámenes para quienes presentaron síntomas.

Tras una reunión entre Suralis, el municipio y los vecinos se acordó instalar dispositivos de cloración en los pozos, mientras se avanza hacia una conexión de agua potable y aguas servidas.

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ANEF cuestiona demora de sumario por presunto acoso en Sernapesca

Un sumario abierto en febrero por una denuncia de presunto acoso laboral en Sernapesca Los Ríos llegó a Contraloría con un antecedente adicional: el exdirector regional investigado renunció a fines de mayo y durante junio fue contratado nuevamente por el servicio, esta vez como profesional de la Dirección Nacional.

La investigación comenzó después de que un funcionario denunciara hostigamiento laboral, junto con la asignación de labores ajenas a sus funciones y turnos nocturnos que, según su versión, no se aplicaban de igual forma al resto de los trabajadores. Sernapesca abrió entonces un sumario para esclarecer los hechos.

Seis meses después, ANEF Los Ríos sostiene que el procedimiento permanece paralizado y recurrió a Contraloría para que revise su tramitación. El gremio incorporó además la contratación del exdirector, que constató mediante Transparencia, y pidió al organismo fiscalizador que requiera a Sernapesca los antecedentes que explican esa decisión.

“Nos causa extrañeza, nos genera dudas. Generalmente este tipo de contrataciones no se dan“, señaló el dirigente regional de ANEF, Álex Risco.

El cargo que dejó el exdirector regional continúa sin titular y este lunes se informó la apertura de un concurso de Alta Dirección Pública para proveerlo. Mientras ese proceso avanza, el sumario que originó la denuncia sigue sin una resolución pública que establezca responsabilidades.

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CISFECh propone medir los suelos antes de entregar incentivos agrícolas

El Centro de Investigación de Suelos y Funciones Ecosistémicas de Chile (CISFECh) presentó este lunes en la Universidad Austral de Chile su primer policy brief, en el que propone exigir una caracterización técnica mínima de los suelos antes de entregar las bonificaciones del futuro SIGESS.

El Centro ya había llevado la propuesta en julio ante la Comisión de Agricultura del Senado. Su argumento es que los suelos responden de manera distinta según sus características, por lo que una misma intervención puede tener resultados diferentes en distintas zonas del país. Sin una medición previa, advierte CISFECh, tampoco es posible saber después si los recursos públicos mejoraron efectivamente su condición.

El diagnóstico sería financiado por el propio programa. CISFECh propone además un monitoreo permanente que permita medir los resultados de las intervenciones sobre los suelos, y no solo cuánto presupuesto se ejecutó.

La propuesta fue presentada en un panel en la UACh, donde la directora de la Sociedad Agrícola y Ganadera de la región de Los Ríos (SAVAL F.G.), Marcela Espinoza, destacó el vínculo con la investigación: “Como gremio es fundamental estar vinculados a la academia. Nosotros dependemos, sin lugar a dudas, de la investigación“.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.