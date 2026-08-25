Expresidenta Bachelet retoma agenda internacional luego de fuerte caída en su carrera para la ONU

La expresidenta chilena, Michelle Bachelet, está patrocinada por México y Brasil en su carrera por el puesto en la Secretaría General de las Naciones Unidas. México será el primer país que visitará para retomar su agenda internacional. La siguiente parada será Brasilia, pues con ambas gobernanzas deberán examinar si se mantiene en la carrera.

En la última votación no oficial de los quince países votantes, Bachelet recibió minorías de votos a favor, quedando en penúltimo lugar. La caída fue obvia al pasar de seis respaldos a solamente dos. Con el retroceso y rumores de una salida de su candidatura, la expresidenta mantendrá activa su agenda en el extranjero mientras sus defensores esperan que se reúna primero con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En su viaje a México, planeado hasta el viernes o sábado, Bachelet participará en una actividad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mientras se confirma su reunión con la presidenta mexicana.

Además, su entorno confirmó la intención de una próxima visita a Brasil para un encuentro con el presidente Lula da Silva, quien ha apoyado fervientemente su nominación. Esto se da con el mandatario brasileño en pleno período de campaña electoral para un nuevo período de gobernanza.

Los siguientes pasos de Bachelet son cruciales para su candidatura y su apuesta para volver a la carrera. Mientras visita las cancillerías, sus defensores mantienen su trabajo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para desplegar su apoyo hacia Bachelet para mantener los dos votos a su favor y sumar otros posibles votantes.

La posible baja de su candidatura nació por los dichos del exministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, quien indicó que “habrá que evaluar si se sigue con la candidatura. (…) Esa es una evaluación que les corresponde a los países que han presentado la candidatura”.

Sin embargo, el excanciller chileno en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, también comentó que la decisión recae en la candidata y que mantendrán su apoyo a pesar del desfavorable escenario.

La nominación de Michelle Bachelet se ve acompañada de otros ocho candidatos a la Asamblea General, con Rebeca Grynspan de Costa Rica liderando la carrera. A finales de julio, la expresidenta ya había quedado en cuarto lugar, pero en la última encuesta recibe (además de los dos votos a favor) seis rechazos y siete que no emitieron comentarios. Bachelet solo superó a la candidata tongana, Ivonne Baki.

Recordemos que, la votación es anónima y no oficial, pero con seis rechazos, si uno de los países es un votante con derecho a veto, significa una carrera terminada inmediatamente para Michelle Bachelet. Entre los países con esta facultad se encuentran: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

Hasta el momento, el país que se rumorea ser uno de los rechazos es Estados Unidos, pues se sospecha de este voto en contra por haber sido la única administración en no recibir a Bachelet; incluso con gestiones para establecer una visita en la cancillería estadounidense, la cita nunca se concretó.