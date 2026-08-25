La UC corta ciclo de 16 años: José María Buljubasich deja la gerencia deportiva

Universidad Católica oficializó este martes el fin de una era en la conducción deportiva del club. Por decisión del directorio de Cruzados, José María Buljubasich dejará la gerencia deportiva después de 16 años en el cargo.

“Por decisión del Directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo de Universidad Católica”, informó la institución al comunicar la salida del histórico exarquero.

La determinación se produce en medio de un opaco presente del primer equipo y luego de que aumentaran las críticas de los hinchas hacia la conducción deportiva tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata.

La molestia de la afición se profundizó durante la llave ante el conjunto argentino, que Universidad Católica enfrentó sin incorporar refuerzos para fortalecer el plantel. El adiós al torneo continental terminó por aumentar los cuestionamientos en un escenario en que el rendimiento del equipo tampoco ha logrado convencer.

En ese contexto, el directorio decidió cerrar el extenso ciclo del “Tati”, quien asumió la gerencia deportiva en 2010 y durante los últimos 16 años se convirtió en una de las figuras más influyentes de la institución.

Su vínculo con Universidad Católica, sin embargo, comenzó mucho antes de asumir funciones dirigenciales. Buljubasich fue arquero y capitán del primer equipo, se coronó campeón con los cruzados en 2005 y conserva el récord de imbatibilidad del fútbol chileno, con 1.352 minutos sin recibir goles.

Como gerente deportivo encabezó uno de los periodos más exitosos de la historia reciente del club. Cruzados destacó que bajo su gestión Universidad Católica conquistó “7 títulos nacionales, 4 Supercopas y una Copa Chile”.

El balance de sus últimos años, no obstante, estuvo marcado por los cuestionamientos relacionados con la conformación del plantel y los resultados deportivos. El presente del equipo y la reciente eliminación continental terminaron inclinando al directorio hacia un cambio en la conducción.

“Desde Cruzados agradecemos la gestión de José María, deseándole éxito en sus próximos desafíos profesionales”, expresó la concesionaria.

Universidad Católica entregará durante este martes mayores detalles sobre la determinación. Cruzados programó una conferencia de prensa para las 12:15 horas en la sala de prensa del Claro Arena.