Santiago se pinta de colores para recuperar barrios y revitalizar la vida comunitaria

Arte, participación ciudadana y sostenibilidad se unen en Santiago se Pinta de Alegría, una iniciativa que busca revitalizar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria mediante intervenciones urbanas desarrolladas junto a vecinos y organizaciones locales. A través de este proyecto, las comunidades participan activamente en la definición de las intervenciones, la selección de colores y la construcción de obras que reflejan la identidad y la historia de cada barrio.

Este año, Enel Distribución se suma como empresa colaboradora impulsando la renovación de fachadas y la realización de murales comunitarios en las comunas de Santiago y La Reina, donde la compañía también desarrolla proyectos para fortalecer la infraestructura eléctrica.

Las intervenciones consideran durante el mes de agosto dos jornadas de pintura de 4.050 metros cuadrados totales junto a vecinos, voluntarios y artistas locales, quienes trabajarán colaborativamente en la recuperación y embellecimiento de espacios de uso común.

“Estamos muy contentos de poder reforzar nuestro compromiso con las comunidades a través de proyectos de infraestructura que combinan innovación medioambiental y revitalización urbana. Creemos que recuperar fachadas de barrios patrimoniales o agregar identidad a sectores residenciales de los que formamos parte desde hace décadas, nos permite generar un impacto positivo en la calidad de vida en la ciudad”, comenta Montserrat Palomar, Responsable de Sostenibilidad de Enel Chile.

La iniciativa busca generar un impacto positivo que vaya más allá de la transformación visual de los entornos, fortaleciendo el sentido de pertenencia, promoviendo la apropiación de los espacios públicos y favoreciendo la integración comunitaria. Asimismo, incorpora un componente ambiental mediante el uso de pintura fotocatalítica desarrollada por Photio, tecnología que contribuye a la reducción de contaminantes presentes en el aire y que permite que las intervenciones aporten también a la sostenibilidad de la ciudad.

“Nosotros desarrollamos un aditivo para pinturas que al contacto con la luz simula el proceso de fotosíntesis, purificando el aire. Cada metro cuadrado donde se aplica esta nanotecnología tiene el mismo potencial descontaminante que dos árboles maduros”, explica Matías Moya, gerente general de Photio.

Gracias a esta alianza, Enel Distribución pintará 4.050 metros cuadrados con la tecnología de Photio, lo que equivale al potencial descontaminante de 8.100 árboles maduros. Así, continúa fortaleciendo su trabajo junto a las comunidades donde está presente, impulsando proyectos que combinan desarrollo territorial, innovación y sostenibilidad para mejorar la calidad de vida de las personas.