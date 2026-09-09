Realizan masiva jornada de reclutamiento para llenar cupos laborales en Talca

Entrevistas, evaluaciones y pruebas asociadas a los distintos cargos disponibles marcaron el “Encuentro de Talentos Dreams”, realizado en Inacap Talca como parte del proceso de conformación de los equipos que trabajarán en el nuevo polo comercial de la ciudad.

Este proceso de reclutamiento se enmarca en la construcción del nuevo Dreams Talca, complejo que se emplazará en el ex recinto Fital y forma parte del proyecto Parque Ferial del Maule, iniciativa que busca transformar este tradicional espacio en un nuevo polo de desarrollo urbano, económico y cultural para la región.

Con una inversión de US$21 millones y una superficie de 7 mil m2, el recinto contempla casino, boulevard gastronómico, tiendas, museo, anfiteatro, juegos infantiles, áreas verdes, espacios para ferias y exposiciones y un centro de convenciones con capacidad para hasta 1.250 personas. En su etapa de operación, se proyecta además la generación de alrededor de 150 empleos permanentes.

La instancia consideró puestos en áreas como administración, seguridad, bóveda, marketing y juegos, entre otras, e incorporó una metodología dinámica orientada a conocer las competencias de los candidatos y acercarlos a la cultura de la compañía.

Más de 7 mil personas participaron inicialmente de la convocatoria, de las cuales cerca de 600 avanzaron hasta la etapa presencial.

La jornada también contó con la participación de autoridades laborales de la región. Ervin Castillo, seremi del Trabajo y Previsión Social del Maule, indicó que “Valoramos esta instancia liderada por Dreams, en colaboración con INACAP Talca, para el reclutamiento de personas que ocuparán puestos de trabajo en sus futuras instalaciones. Esto refleja el dinamismo económico y laboral que puede generar el proyecto, en medio de la compleja situación laboral que hemos debido enfrentar”.

En la misma línea, Óscar Morales, director regional del Sence, sostuvo que la llegada de la compañía representa una oportunidad para trabajadores y trabajadoras de la zona. Por su parte, Soledad Schott, vicerrectora de INACAP Talca, destacó la importancia de vincular las necesidades del sector productivo con las capacidades de quienes buscan empleo. “Instancias como esta permiten conectar el talento local con nuevas oportunidades de trabajo y, al mismo tiempo, acercar a las personas a procesos de selección acordes con las actuales necesidades del mercado laboral”, señaló.

“La cantidad de postulaciones da cuenta del interés que existe por acceder a nuevas oportunidades laborales en Talca. En esta etapa buscamos conocer a los candidatos, evaluar sus competencias y avanzar en la conformación de los equipos que trabajarán en el proyecto”, señaló Daniel Gómez, gerente general de Dreams Talca.

Al finalizar la jornada, se informó que asistió la gran mayoría de las cerca de 600 personas convocadas, quienes recibieron información clara sobre los cargos disponibles y las distintas etapas de selección.