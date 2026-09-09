MUDA lanza plataforma gratuita que reunirá en un mapa los Sitios de Memoria de Chile

El Festival MUDA lanzará el próximo 11 de septiembre la App Sitios de Memoria, una nueva herramienta pública y gratuita que busca facilitar el acceso a la historia de los lugares vinculados a la memoria y los derechos humanos en Chile.

En la actualidad, el Estado chileno reconoce 1.132 centros de prisión, tortura y exterminio durante la dictadura, pero solo 17 reciben financiamiento estatal (menos del 1%). En este contexto, la aplicación busca contribuir a la visibilización de estos lugares y al conocimiento del trabajo que desarrollan las organizaciones encargadas de preservarlos.

“La memoria también tiene lugares, nombres y coordenadas. Queremos reunirlos en un gran mapa abierto para que cualquier persona pueda encontrarlos y conocer su historia”, señala Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, organizador del evento y vocero de MUDA.

UN MAPA ABIERTO PARA CONOCER LA MEMORIA DE CHILE

La aplicación permitirá explorar un mapa georreferenciado de todos los sitios de memoria de Chile, identificarlos según su ubicación y acceder a antecedentes históricos, fotografías y material visual de cada espacio. La herramienta busca acercar estos lugares a la ciudadanía y, especialmente, a las nuevas generaciones que desconocen los acontecimientos que allí ocurrieron.

En esta primera etapa, el desarrollo de contenidos se profundizará especialmente en los 12 sitios vinculados directamente a MUDA, que contarán con información ampliada y funcionalidades como tours virtuales. Entre ellos se encuentra el Sitio de Memoria Estadio Nacional Memoria Nacional junto a los otros once espacios que participaron del proceso asociado al Fondo Solidario de MUDA, entre ellos: Sitio de Memoria Cerro Chena, Sitio de Memoria Ex Tenencia Curacaví, Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, Sitio de Memoria Ex Nido 20, Sitio de Memoria Ex Nido 18, Sitio de Memoria Hornos de Lonquén, Sitio de Memoria Mulchén, Sitio de Memoria Irán 3037 (Ex Venda Sexy), Sitio de Memoria Casa de Miguel Red Solidaria, Sitio de Memoria Casa Valenzuela Velásquez, Talca y Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende de Puente Alto junto al Memorial por la Justicia y la Dignidad, Provincia Cordillera.

En una etapa posterior el proyecto contempla continuar enriqueciendo la plataforma con historias, testimonios y material documental para todos los sitios de memoria en Chile, en colaboración con las organizaciones responsables de preservar estos lugares y sus memorias.

Además, la plataforma Sitios de Memoria busca aprovechar una herramienta ya cotidiana como la geolocalización para hacer más accesible el conocimiento sobre una parte fundamental de la historia reciente de Chile. Así, una persona podrá identificar los sitios de memoria que existen en una ciudad o región, conocer qué ocurrió en ellos y acceder a información que permita comprender su importancia histórica.

“La memoria no pertenece solamente a los archivos, también puede habitar las herramientas con las que hoy conocemos y recorremos el mundo. Esta herramienta busca facilitar que las personas puedan descubrir lugares que forman parte de la historia del país y que, en muchos casos, permanecen desconocidos incluso para quienes viven en sus cercanías, afirma Acevedo.

Festival de música, arte y pensamiento

El Festival MUDA se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Parque Estadio Nacional y reunirá a cerca de 40 artistas nacionales e internacionales de distintas generaciones y estilos. El cartel incluye a Inti-Illimani, Sol y Lluvia, Ana Tijoux, Álex Anwandter, Javiera Mena, Camila Moreno, Electrodomésticos, Mauricio Redolés, Claudio Narea, Pascuala Ilabaca y Fauna, Candelabro, Tomo Como Rey, Gonzalo Yáñez, Daniel Muñoz y Los Concho’e Vino, Teorema, MC Millaray, Metalengua, Hermanos Ilabaca, Arak Pacha, Santo Barrio, Chinoy y Mil Guitarras para Víctor Jara, entre otros, junto a invitados internacionales como Víctor Heredia (Argentina), Systema Solar (Colombia), Kizaba (República Democrática del Congo) y Black Pantera (Brasil). A esta programación se suman la Carpa del Pensamiento, con destacadas figuras del periodismo, la literatura, las ciencias sociales y la cultura; la Carpa Andrés Pérez, dedicada a las artes escénicas; recorridos por los sitios de memoria del Estadio Nacional y espacios de encuentro, gastronomía, emprendimientos, arte y actividades para las familias.

“Queremos que el legado de MUDA no termine cuando se apaguen los escenarios. Por eso estamos desarrollando una herramienta pública que permita conocer y recorrer todos los sitios de memoria de Chile. El mapa estará disponible desde el comienzo y, en esta primera etapa, profundizaremos especialmente en los doce sitios que son parte de la organización de MUDA, con contenidos y experiencias como tours virtuales. Es un proyecto que queremos seguir enriqueciendo en el tiempo.”, concluye Acevedo.

Para MUDA, este proyecto amplía el propósito del festival más allá de sus jornadas de música, arte y reflexión. La aplicación permanecerá disponible después del encuentro y podrá seguir incorporando nuevos contenidos y lugares.

Más información en festivalmuda.cl