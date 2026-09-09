Golpe al bolsillo antes del 18: fuerte alza de bencinas y diésel desde este jueves

A días del inicio de los desplazamientos por Fiestas Patrias, los combustibles volverán a meter presión al bolsillo. El informe divulgado este miércoles por ENAP contempla desde este jueves 10 de septiembre un alza de $35 por litro para las gasolinas de 93 y 97 octanos y un salto bastante mayor para el diésel: $89 por litro.

El ajuste llega justo antes de una de las semanas de mayor movimiento vehicular del año y constituye un tercer movimiento consecutivo al alza en las gasolinas, después de dos ciclos de retrocesos. El MEPCO, mecanismo utilizado para amortiguar las variaciones de los combustibles, realiza sus ajustes cada tres semanas.

El golpe más fuerte vuelve a concentrarse en el diésel, combustible clave para el transporte de carga y pasajeros. En paralelo, el kerosene no registrará variación, mientras que el gas licuado de petróleo de uso vehicular tendrá una baja estimada de $6,1 por litro.

La estimación considera, entre otros factores, los precios internacionales de importación y la operación del MEPCO y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP). Los precios de paridad de ENAP ya venían mostrando durante las últimas semanas un encarecimiento de las gasolinas en el mercado de referencia.

Eso sí, ENAP puso el cortafuegos habitual: la estatal no fija el precio que finalmente pagan los automovilistas. Su reporte corresponde a valores estimados en su relación con las distribuidoras, mientras son estas las que determinan libremente los precios de venta en las estaciones de servicio.

Así, el nuevo ajuste aterriza en un momento particularmente sensible: cuando miles de familias comienzan a sacar cuentas para los viajes del 18, la señal de precios vuelve a apuntar hacia arriba.