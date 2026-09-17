Celebraciones seguras en Fiestas Patrias

En esta semana de celebración es importante recordar que en 2025 hubo 23 muertes en accidentes viales y 399 personas detenidas por conducción bajo los efectos de alcohol y/o drogas a lo largo del país. Aunque estas cifras muestran una reducción respecto a algunos años anteriores, el balance sigue siendo preocupante. El llamado de las autoridades apunta a reforzar el autocuidado, al cumplimiento de las normas de tránsito y la responsabilidad ciudadana para disminuir los accidentes este fin de semana largo.

Entre los accidentes que ocurren durante estas celebraciones, particularmente preocupante son aquellos que afectan a la población infantil. Uno de ellos es el uso de hilo curado para elevar volantines y también aquellos derivados del uso inadecuado o del no uso de las sillas infantiles en los vehículos. Y si a ello se suma el aumento de consultas en los servicios de urgencias por enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), también resulta necesario poner atención en las medidas de prevención en el manejo y conservación de los alimentos, pues forma parte de las costumbres de estas fechas salir a lugares abiertos a compartir un buen asado.

Por lo tanto, es importante considerar medidas de protección para evitar situaciones que puedan enturbiar el desarrollo de una celebración. En ese sentido, conviene procurar que la elaboración de alimentos se realice en un recinto que cuente con condiciones óptimas de infraestructura, con una correcta higiene de manos y de los alimentos.

Tanto en la confección de comidas como en la preparación de bebidas solo debe utilizarse agua potable, los alimentos deben estar en buen estado y los utensilios de cocina, incluidas las superficies, también deben mantenerse limpios. Asimismo, es necesario mantener una separación física entre los alimentos crudos y cocidos, especialmente carnes y verduras, y conservar las carnes en envases sellados.

Aquellos alimentos elaborados que no sean distribuidos o consumidos de inmediato deben guardarse en recipientes adecuados, con tapa, limpios y rotulados, idealmente refrigerados. También es recomendable evitar el consumo de huevos crudos en mayonesa casera o en postres con merengue crudo, así como evitar alimentos de dudosa procedencia, como la comida callejera.

Con la finalidad de reducir los riesgos de accidentes de tránsito que puedan generarse a raíz de las actividades propias de las fiestas patrias, es fundamental tener presente que quien va a manejar no puede consumir ningún tipo de bebida alcohólica. Conviene planificar el viaje y salir con anticipación, revisar las condiciones mecánicas del vehículo antes de partir y utilizar el cinturón de seguridad tanto en los asientos delanteros como en los traseros.

En caso de asistir a eventos masivos junto a niños y/o adultos mayores, es importante mantenerlos siempre cerca y a resguardo. También hay que tener precaución de apagar completamente fogatas y parrillas, evitar instalarlas cerca de árboles o ramas que puedan inflamarse con facilidad y, en zonas boscosas o de pastizales, apagar de manera segura las colillas de cigarros; al terminar el asado, conviene mojar las brasas o cenizas con agua. Finalmente, en el caso de las parrillas a carbón o leña, se debe evitar el uso de líquidos inflamables para encenderlas y mantener siempre un recipiente con agua cerca de la parrilla.