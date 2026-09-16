Alvarado responde a Matthei por su influencia en el Gobierno: “Yo tengo el tiempo para trabajar”

El biministro de Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, respondió a las declaraciones de la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), quien cuestionó su influencia política dentro del Gobierno.

En conversación con Radio Pauta, Matthei afirmó que a Alvarado “no lo inflan”, al analizar la conducción política del Ejecutivo y la relación entre sus ministros y los partidos oficialistas.

“Cuando uno ve, por ejemplo, un ministro del Interior que es político, que cacha perfectamente bien cuáles son las consecuencias políticas posibles de la falta de adhesión entre los partidos, de abandono del gobierno, lo que vivió de alguna manera el expresidente Piñera, que fue terrible, ellos lo ven. Pero yo tengo la impresión que nadie los infla”, señaló.

La exalcaldesa agregó que, según su impresión, el ministro de Hacienda, José Antonio Quiroz, tendría una relación directa con el Presidente y con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Tomás Irarrázaval. “Y yo creo que a Claudio Alvarado no lo inflan”, afirmó.

Al ser consultado por esas declaraciones, Alvarado dijo conocer a Matthei desde hace años y recordó que ambos compartieron militancia política y fueron integrantes de la Cámara de Diputados.

“Cada vez que ella ha requerido una colaboración mía en el ámbito político, siempre ahí hemos estado, ahí la hemos acompañado y ella tiene el legítimo derecho a expresar sus opiniones o a visualizar una acción del gobierno”, sostuvo.

Respecto de su rol, el biministro afirmó: “Mi rol como conductor político lo tengo absolutamente claro. Lo asumo con profunda responsabilidad y lo ejerzo todos los días”.

“Así, ella tiene el tiempo para opinar, yo tengo el tiempo para trabajar por el gobierno”, concluyó.