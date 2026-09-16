Grau llama al FA a cuidar empleos posgobierno y defiende contratación de Sebastián Aylwin

El exministro de Hacienda y Economía, Nicolás Grau, llamó al Frente Amplio (FA) a fijar criterios para los trabajos que asumen sus antiguas autoridades, en medio del debate por eventuales conflictos de interés de exintegrantes del gobierno de Gabriel Boric que pasaron al sector privado.

En un mensaje de seis puntos enviado al comunal de Ñuñoa del partido, revelado por La Tercera, Grau afirmó que se trata de una discusión importante que la colectividad debió abordar antes.

“Quienes fuimos ministro/as, subses (subsecretarios), o jefes de servicio con visibilidad, debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno. No solo preocupándose de conflictos de interés, sino también de la ‘imagen’, ya que no hacerlo puede deteriorar la percepción que la ciudadanía tiene del FA”, planteó.

El exsecretario de Estado estableció, sin embargo, una diferencia respecto de quienes ocuparon cargos de menor responsabilidad o exposición, como las jefaturas de división. En esos casos, sostuvo, bastaría con que no existiera un conflicto de interés.

Grau argumentó que las dificultades para reinsertarse laboralmente también deben considerarse. “Yo he visto cómo le ha costado a mis equipos encontrar pega, a pesar de ser excelentes profesionales”, señaló.

Defensa a Sebastián Aylwin

El pronunciamiento surgió tras conocerse que Sebastián Aylwin, exjefe de la Oficina de Evaluación Ambiental, asesora a CleanTech Lithium en la tramitación de permisos ambientales para un proyecto de litio en el salar Laguna Verde.

Grau respaldó su contratación y sostuvo que es positivo que militantes del FA trabajen en proyectos vinculados con la Estrategia Nacional del Litio. Además, afirmó que el conocimiento técnico de Aylwin sobre evaluación ambiental es “altísimo”, por lo que consideró comprensible que una empresa buscara incorporarlo.

Según el exministro, cada exautoridad debe evaluar si una compañía la contrata por su experiencia profesional o por sus redes políticas. También defendió que militantes jóvenes desarrollen carreras en empresas privadas, argumentando que la izquierda necesita conocimiento y profesionales con experiencia en esos espacios.

El debate había cobrado fuerza después de que el exjefe de gabinete del expresidente Boric, Matías Meza-Lopehandía, transparentara que trabaja en KOM, una empresa dedicada al lobby. La directiva del FA resolvió insistir en la necesidad de regular esta actividad y anunció que analizará los casos conocidos.