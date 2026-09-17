Chile desembarca en San Sebastián con ocho películas en competencia

Chile estará presente en 7 secciones de la 74º del Festival de Cine de San Sebastián, que empieza este viernes, partiendo por Sección Oficial, informó Cinema Chile.

Se estrenarán ocho títulos que abarcan desde consagrados directores hasta debutantes, y con fuerte presencia en largometrajes internacionales rodados en el país incluyendo reparto local.

A esta fuerte presencia se suma una delegación de alrededor de 40 profesionales encabezada por 5 Casas Productoras, seleccionadas por el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual (CAIA): A simple Vista Producciones, Planta Producciones, Diego Pino Comunicaciones Audiovisual, Errante Producciones y Juntos Films. A su vez, CinemaChile (Agencia de promoción internacional del Audiovisual de Chile) presentará por primera vez en San Sebastián su catálogo de proyectos correspondientes a la temporada 26-27.

Programa

En esta edición la cinematografía chilena estará presente en casi todas las secciones del Festival. Desde Sección Oficial con Mis muertos tristes de Pablo Larraín, en New directors con la ópera prima Bloques erráticos de Thomas Woodroffe, pasando por dos largometrajes en Horizontes Latinos de la mano de dos realizadoras de gran trayectoria: El deshielo de Manuela Martelli y La perra de Dominga Sotomayor.

En Zabaltegi estará con el cortometraje Para los contrincantes de Felipe Luis; en la prestigiosa sección de Perlas llega con Wild Horse Nine rodada en Rapa Nui y que cuenta con destacadas actrices chilenas como Mariana di Girolamo y Paola Gianini. A su vez, Made in Spain exhibe la película Este cuerpo mío del director de origen chileno Afioco Gnecco y también rodada, en buena parte, en Chile. Y en Zinemira (sección del Cine Vasco) aterriza con la coproducción entre España, Chile y Argentina, Winnipeg el barco de la esperanza, película de animación.

El ministro de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, valoró que la gran presencia de Chile en San Sebastián, “una de las más relevantes de los últimos años, es algo que nos llena de orgullo, porque es el resultado de un trabajo sostenido de apoyo estatal a nuestras productoras, que hoy compiten y coproducen de igual a igual en uno de los circuitos más exigentes del cine mundial”.

Industria y catálogo

En el área de industria encabezan la delegación chilena las cinco casas productoras seleccionadas y apoyadas por el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual del Estado (CAIA): A simple Vista Producciones, Planta Producciones, Diego Pino Comunicaciones Audiovisual EIRL y Errante Producciones.

Por su parte, el director de la Oficina Comercial de ProChile en España, Gabriel Guggisberg, esta repercusión del cine chileno se debe a que “su industria está creciendo, gracias a la diversidad temática de géneros y la innovación en sus narrativas, que genera interés en distribuir, o trabajar con creadores y técnicos de nuestro país”. Además resaltó que “Chile cuenta con un acuerdo de coproducción con España y ha desarrollado una industria de servicios audiovisuales que tiene cada vez más presencia en el mundo, además de tener locaciones únicas y talento desarrollado para el sector”.

En esa misma línea, Gabriela Sandoval, miembro de la junta directiva de CinemaChile comenta que entre varias de las actividades que impulsa esta agencia de promoción, en conjunto con ProChile y la Film Commission Chile, estará el lanzamiento del catálogo 26-27 de la cinematografía del país. “Se trata de una herramienta que permite saber cuáles son los proyectos y en qué etapa están. Es un mapa muy completo con toda la información para que la industria internacional que quiere trabajar con nuestro país pueda hacerlo”.

En el Foro de coproducción han sido seleccionado tres proyectos: Mamá ceniza de Tana Gilbert de la productora Errante (Chile-Alemania) y Piedras gigantes de Christopher Murray producida por Planta y Los inexpertos, ópera prima de Felipe Solari, proyecto argentino en coproducción con México y Chile quien participa a través de la productora Quijote Films.

La cuestión criminal es una coproducción entre Argentina y Chile que llega a WIP(Working in Progress) Latam. La dirige el argentino Matías Italo Scarvaci y la productora chilena es By LACE Films. A su vez en el XXII Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetera Chile estará representado por Ventanas, producido por Bruto Films y Nacrovia bajo la dirección de Martin Seeger.

Por otra parte, Daemon, el primer largometraje de Valeria Hofmann, forma parte de Ikusmira Berriak, (programa de residencias y desarrollo de proyectos que apoya e impulsa el talento emergente y la creación audiovisual). El proyecto es una coproducción España-Chile y está producido por la chilena Máquina y la española Amore Cine.

En Meet Them!, iniciativa que permite la ampliación de redes entre profesionales y actividades de industria estarán: Florencia Rodriguez (Oro Films) Jetzabel Moreno (Valpollywood SPA) y Alba Gavilari (Agosto Cine).

También asistirán a presentar sus proyectos las productoras Hugo Miller Producciones y Gatoperro Films. La delegación de más de 40 profesionales además contará con dos destacados productores como jurados en el Premio Egeda Platino Industria: Adrián Solar y María Elena Wood.