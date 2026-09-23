Corrida Familiar UCM 2026 reunirá deporte y solidaridad en un recorrido de tres kilómetros en Curicó

La Universidad Católica del Maule (UCM) convocó a la comunidad curicana a participar en la quinta edición de su Corrida Familiar, que se desarrollará el domingo 27 de septiembre. La actividad busca reunir a personas de todas las edades en torno al deporte, la vida saludable y la solidaridad.

El encuentro se enmarca en el programa de becas estudiantiles “Cultivando Futuro”, que apoya la permanencia de estudiantes de la UCM en la educación superior. La convocatoria será a partir de las 10:00 horas en la Plaza de Armas de Curicó.

“Queremos invitar a toda la comunidad curicana a ser parte de esta jornada, porque la corrida no solamente busca promover el deporte y los hábitos de vida saludable, sino también generar un espacio de encuentro para las familias y aportar, desde la solidaridad, a nuestros propios estudiantes”, señaló el director de la UCM sede Curicó, D

r. Enrique Muñoz Reyes.

La organización está a cargo de la Dirección de Vinculación con el Medio, la Dirección de sede Curicó y la Dirección General Estudiantil. En 2025, la corrida reunió a más de 500 participantes y, para esta edición, se espera una asistencia de entre 500 y 700 personas.

El lanzamiento de la actividad estaba programado para el 22 de septiembre en el campus Nuestra Señora del Carmen, junto al auspiciador Constructora Galilea y los colaboradores de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Curicó, Aguas Quitral y FELICUR S.A.

Un circuito familiar por las calles de la ciudad

La corrida tendrá un recorrido de tres kilómetros, con inicio y meta frente al Edificio Merced de la sede UCM Curicó. El circuito abarcará distintas calles del centro, entre ellas Yungay, Estado, Carrera, Jesús Pons, avenida España, San Francisco, Argomedo y Carmen.

Estudiantes de Educación Física de la universidad se distribuirán en distintos puntos del trayecto para orientar a los corredores y apoyar el desarrollo de la actividad. Antes de la partida, una profesora de la misma disciplina dirigirá una activación física.

La jornada contará con puntos de hidratación, una ambulancia, apoyo de Carabineros y una camioneta de la universidad. También habrá stands de carreras como Enfermería, Kinesiología y Nutrición, que acercarán sus conocimientos y servicios a la comunidad.

Alimentos para apoyar a estudiantes universitarios

El componente solidario de la corrida se concretará mediante la recolección de alimentos no perecibles, que irán en beneficio de estudiantes de los hogares universitarios de la UCM. A cambio de este aporte, los participantes recibirán una polera.

La entrega se realizará en el campus Nuestra Señora del Carmen, en los siguientes horarios:

Jueves 24 y viernes 25 de septiembre: de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

Sábado 26 de septiembre: de 09:00 a 13:00 horas.

Domingo 27 de septiembre: de 08:00 a 10:00 horas.

“Queremos que esta corrida año a año reúna a las familias y a personas de distintas generaciones en torno al deporte, pero también que se conserven los valores como la solidaridad y el encuentro con nuestra comunidad”, agregó el director de la UCM sede Curicó.

Por su parte, el coordinador de Deportes y Recreación de la Dirección General Estudiantil, Cristian Varas Amer, destacó el carácter abierto de la convocatoria: “la idea es que vaya la familia, participen todos los que quieran, ya que la actividad es una tradición en Curicó terminando el mes de septiembre; es inclusiva y no es competitiva, es familiar”.

Quienes participen recibirán una medalla. Las bases de la corrida están disponibles en www.ucm.cl y las consultas pueden dirigirse al correo corridafamiliarmaule@ucm.cl.