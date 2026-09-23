Trabajador muere durante labores de mantención en Minera Escondida y sindicato exige investigación

Un trabajador de Minera Escondida murió este miércoles mientras realizaba labores de mantención en el área mina, en la Región de Antofagasta. La compañía, operada por BHP, suspendió sus actividades operacionales tras el accidente, mientras Sernageomin desplegó personal en la faena para investigar sus causas.

Según antecedentes preliminares entregados por organismos de emergencia, el hecho ocurrió en el sector de mantención de equipos de la faena. Carabineros concurrió al lugar y Sernageomin inició las diligencias correspondientes. Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente la secuencia exacta que derivó en la muerte del trabajador.

El Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida confirmó que el fallecido era integrante de la organización y que se encontraba desarrollando labores de mantención al momento del accidente.

La organización sindical exigió una investigación “exhaustiva” por parte de las autoridades administrativas y judiciales y puso el foco en las condiciones de seguridad de la faena. “Todo trabajador tiene derecho a volver sano y salvo de sus labores”, sostuvo, junto con solicitar el reforzamiento de los protocolos y su supervisión.

El sindicato señaló además que meses atrás se había registrado otro incidente de alto potencial en la misma área y que, tras ese episodio, había planteado la necesidad de fortalecer las medidas preventivas. En su declaración sostuvo que las exigencias de continuidad operacional y productividad no deben afectar el control de riesgos y anunció que seguirá de cerca las investigaciones y las medidas que adopte la empresa.

Escondida, en tanto, informó que dio aviso inmediato a las autoridades y activó sus protocolos internos. La compañía suspendió sus operaciones y abrió una investigación para determinar las circunstancias del accidente, además de expresar sus condolencias a la familia y compañeros del trabajador fallecido.

Sernageomin confirmó el accidente fatal y dispuso el despliegue de su equipo regional de Antofagasta para recopilar antecedentes y desarrollar la investigación técnica correspondiente.