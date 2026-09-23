El día en que fue ejecutado el alcalde de Chillán y su familia

Presentado por:

¡Hola, Ñuble! Espero que estén todos bien y sin resaca. Y al parecer es así, porque la sensación que dejó el “18” fue más bien de tranquilidad, buen comportamiento y austeridad. Un indicador de aquello puede ser el número de vehículos que circularon por las rutas de la región durante el fin de semana de Fiestas Patrias, que osciló en 137 mil, un 22% menos que lo proyectado por las autoridades previo a la celebración. ¿Incertidumbre ante la situación económica?

Donde no existen dudas es en los contenidos que les preparamos para esta edición y que pasamos a adelantar.

Comenzamos con un emblemático caso de violación a los derechos humanos durante la dictadura, como lo fue el asesinato a sangre fría de un alcalde en ejercicio y su familia, a plena luz del día, que logró su objetivo: imponer el silencio y el terror en la población en esos trágicos días posteriores al golpe de Estado de 1973. Este año se conmemoraron los 53 años del hecho frente a la placa que recuerda esa fatídica jornada.

Por otra parte, aún permanecen en la retina de muchos los voraces incendios del verano pasado en Ñuble y Biobío, ¿los recuerdan? Bueno, desde Conaf comenzaron a prepararse para la nueva temporada y ya se desplegaron las dos primeras brigadas en una estrategia escalonada que irá aumentando el número de contingente a medida que aumente también la temperatura.

Les contamos además de la reacción del Hospital Herminda Martín de Chillán al informe de Contraloría que reveló que 2.442 cirugías a familiares de funcionarios fueron realizadas en un tiempo de espera menor a la mediana establecida por el Ministerio de Salud. Ya adelantaron un sumario para determinar responsabilidades.

Desde el ámbito económico, las noticias no son alentadoras en el sector de la construcción. Así lo establecen las últimas cifras de permisos de edificación , que dieron cuenta de una fuerte caída en el mes de agosto, lo que instaló serias dudas sobre la reactivación de la actividad para este año.

, que dieron cuenta de una fuerte caída en el mes de agosto, lo que instaló serias dudas sobre la reactivación de la actividad para este año. Finalmente les contamos sobre un proyecto cultural que está acercando el teatro a comunidades rurales y apartadas que no siempre tienen la oportunidad de vivir de cerca este tipo de iniciativas.

y apartadas que no siempre tienen la oportunidad de vivir de cerca este tipo de iniciativas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los pormenores de las noticias que están dando que hablar en la región.

1

A 53 años del horror: el día en que una patrulla ejecutó a plena luz al alcalde de Chillán y su familia

El pasado 16 de septiembre se cumplieron 53 años del asesinato del alcalde de Chillán, Ricardo Lagos Reyes (47 años), su esposa Alba Ojeda Grandón (29), embarazada de seis meses, y uno de los hijos del edil, Carlos Lagos Salinas (19), en uno de los hechos más crueles ocurridos durante la dictadura en Ñuble.

El episodio está acreditado en diversas investigaciones judiciales, que culminaron con la sentencia del ministro de fuero de la Corte Suprema, Joaquín Billard, dictada el 20 de agosto de 2008 y ratificada por la Segunda Sala del máximo tribunal dos años más tarde.

Cinco días después del golpe de Estado de 1973, una patrulla de Carabineros llegó hasta el hogar del jefe comunal, militante socialista electo en 1970 y quien aún permanecía en el cargo, para allanar el domicilio “en busca de armas y explosivos”, según informaron las autoridades de la época.

El operativo se realizó cerca del mediodía, por lo que fue presenciado por buena parte de los vecinos del domicilio del edil, ubicado en la esquina de Avenida O’Higgins y calle Erasmo Escala, actualmente en la comuna de Chillán Viejo.

El hecho causó conmoción y permaneció invisibilizado durante años, oculto bajo el manto de la impunidad y el miedo.

El caso volvió a salir a la luz a inicios de los años 2000, luego de una querella presentada en nombre de la familia por el abogado chillanejo Eduardo Contreras Mella, quien, al igual que Lagos Reyes, había sido regidor de la entonces capital provincial de Ñuble. El profesional –quien presentó la primera querella contra Augusto Pinochet– sostuvo en su momento que el alcalde chillanejo no había sido incluido en ningún bando militar y que había sido ratificado en su cargo por el entonces jefe de plaza, Juan Guillermo Toro Dávila.

La causa avanzó durante los años siguientes mediante diligencias encabezadas por al menos tres ministros de fuero de la Corte Suprema. En ellas constan testimonios de testigos, excarabineros y vecinos, los que resultaron coincidentes.

Una vez acordonado el lugar, un grupo al mando de los tenientes de la Segunda Comisaría de Chillán, Luis Gajardo Arenas y Patricio Jeldres Rodríguez, ingresó al domicilio y ordenó a un grupo de trabajadores que realizaban reparaciones en el inmueble permanecer dentro de una bodega mientras duraba el procedimiento.

La familia, en tanto, fue conducida al patio y ubicada en la escalinata de acceso. En ese lugar fueron ejecutados mediante disparos de subametralladoras calibre 9 milímetros, según establecieron posteriormente las pericias balísticas y los informes del Servicio Médico Legal, descartando así la tesis del supuesto “enfrentamiento” comunicada en los bandos oficiales de la época.

Inicialmente, por estos hechos fueron procesados los dos tenientes mencionados, junto a los carabineros Juan Francisco Opazo Guerrero, Pedro Ernesto Loyola Osorio y Arturo Manuel Alarcón Navarrete. Finalmente, en su sentencia, el ministro Billard absolvió a los tres carabineros, al estimar que no existían pruebas suficientes para vincularlos directamente con los homicidios, pese a que se encontraban en el lugar.

En el caso de los tenientes, el juez condenó a Gajardo por tres homicidios calificados, debido a su responsabilidad de mando como jefe de la patrulla de Carabineros, mientras que Jeldres fue condenado como encubridor. Ambos recibieron penas de cinco y tres años, respectivamente, con el beneficio de la libertad vigilada.

Dos años más tarde, el 13 de julio de 2010, la Corte Suprema revisó la causa y estableció la condena de Luis Gajardo Arenas a cinco años y un día de presidio, como autor de los homicidios, mientras que Patricio Jeldres Rodríguez fue absuelto de la acusación de encubrimiento.

El nombre de Patricio Jeldres, sin embargo, volvería a aparecer en diversas causas judiciales abiertas posteriormente en Ñuble por violaciones a los derechos humanos.

El exteniente, quien alcanzó el grado de general de Carabineros y llegó a desempeñarse como jefe de la Zona Metropolitana antes de su retiro en 1999, fue condenado en enero de este año a dos penas de 15 años y un día de presidio efectivo: una como autor de los delitos de secuestro calificado de nueve personas y otra como autor de homicidios calificados contra tres víctimas.

El fallo fue dictado por el juez especial para causas de derechos humanos en Ñuble y Biobío, Carlos Aldana, y posteriormente ratificado por la Corte de Apelaciones de Concepción.

En el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, dado a conocer por el medio Resumen.cl, se establece que, tras el golpe militar de 1973, en la Segunda Comisaría de Chillán se creó una Comisión Civil integrada por carabineros de esa unidad, destinada a perseguir a los partidarios del depuesto gobierno de Salvador Allende y/o a los adversarios del naciente régimen militar.

Esta comisión estaba dirigida por el entonces teniente de Carabineros Patricio Jeldres Rodríguez y la integraban, entre otros, Herminio Fernández Mercado (fallecido), Juan Francisco Opazo Guerrero (fallecido), Marqués Rodolfo Riquelme Echeverría (fallecido) y Pedro Loyola Osorio (fallecido).

Entre sus funciones represivas, estos agentes practicaban detenciones y secuestros, sometían a interrogatorios y torturas a las personas detenidas y, posteriormente, ejecutaban a algunos prisioneros y hacían desaparecer sus cuerpos.

Se estima en 94 el número de detenidos desaparecidos en Ñuble y en 86 el de ejecutados políticos durante la dictadura.

Pese a permanecer invisibilizado durante años, el asesinato de Lagos Reyes y su familia fue recordado este 16 de septiembre en una ceremonia oficial organizada por la Municipalidad de Chillán Viejo, en el lugar donde hoy se levanta una placa conmemorativa.

El hijo mayor del edil, Ricardo Lagos Salinas, integrante de la Comisión Política del Partido Socialista en la clandestinidad, permanece desaparecido desde 1975, luego de ser detenido por la DINA.

2

Conaf despliega las primeras brigadas forestales para enfrentar la temporada de incendios

Coincidiendo con el primer foco de incendio de la temporada 2026-2027 en Ñuble –7,9 hectáreas afectadas en Cobquecura–, Conaf dio a conocer la instalación y despliegue de sus dos primeras brigadas forestales para enfrentar las emergencias durante el período de mayor riesgo.

El objetivo no es otro que mantener las medidas preventivas ante la llegada de los meses cálidos, y aún con el recuerdo vivo de los incendios que azotaron a Ñuble y Biobío entre enero y febrero de este año.

La puesta en marcha de estos equipos representa el primer paso de una planificación gradual y escalonada, la cual proyecta contar con un total de 20 brigadas terrestres operativas al 30 de octubre de 2026.

El director de Conaf Ñuble, Domingo González, destacó el valor estratégico de este hito indicando que “la instalación de estas dos primeras brigadas es un paso fundamental para dar inicio oficial a la cobertura operativa de la temporada 2026-2027. Contar desde ya con personal seleccionado, contratado y altamente capacitado en la gestión del fuego nos permite anticiparnos a los escenarios de riesgo y garantizar una respuesta oportuna y eficiente ante cualquier emergencia que amenace nuestro patrimonio natural y las vidas de nuestros vecinos“.

Durante la severa ola de incendios forestales que afectó a la zona centro-sur durante los meses del verano de 2026, la Región de Ñuble registró 10.007 hectáreas consumidas. El fuego obligó a decretar Alerta Roja Regional ante focos simultáneos, mientras que las comunas con mayores daños y superficies quemadas fueron Ránquil, con más de 4.350 hectáreas, y Quillón, con al menos 1.500 hectáreas consumidas.

Otros puntos críticos en Pinto y Ninhue dejaron cerca de 324 viviendas destruidas a nivel regional a fines de enero.

Junto con las altas temperaturas, el verano último estuvo marcado además por una cantidad inusualmente alta de incendios asociados a tormentas eléctricas. Conaf contabilizó 14 incendios de origen natural por rayos durante la temporada 2025-2026, fenómeno que la dirección regional calificó como una condición que no se había observado con esa frecuencia en los últimos cinco años.

El delegado presidencial de Punilla, Cristóbal Jardúa Campos, señaló que “se valora la instalación de estas primeras dos brigadas, en consideración de que se estiman condiciones complejas para esta temporada en relación con condiciones de riesgo para la generación de incendios forestales, así que hacemos también un llamado a la comunidad a sumarse comprometidamente con la prevención”.

Además del trabajo operativo de cara a la nueva temporada, se reactivaron las mesas técnicas junto a empresas forestales de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) para el diseño conjunto de cortafuegos y patrullajes preventivos en carreteras como la Ruta 5 Sur.

Un mensaje de Inacap

Climatización y Refrigeración una carrera clave para las industrias del Ñuble y que cuenta 100% de empleabilidad

Actualmente, la industria de la refrigeración es estratégica para sectores de alimentación, minería, retail, farmacéutica, entre otros, donde las competencias relacionadas con la refrigeración sostenible y la eficiencia energética resultan fundamentales para sus operaciones. Esto abre nuevas oportunidades para los futuros técnicos e ingenieros en Climatización y Refrigeración.

Iván Caro Lagos, director de carreras de Climatización y Refrigeración de INACAP Chillán destacó que “Hoy la climatización no solo busca entregar confort a las personas, sino también aportar a una mejor gestión energética y al uso eficiente de los recursos. La formación de especialistas en esta área es clave para acompañar la transformación tecnológica de las industrias y contribuir al desarrollo sostenible de nuestra región”

Datos del Informe de Seguimiento de Titulados INACAP 2025 destacan que esta carrera cuenta con una tasa de empleo del 100% al primer año de titulación.

3

Hospital de Chillán anuncia sumario por cirugías preferenciales a familiares de funcionarios

El Hospital Herminda Martín de Chillán (HCHM) salió al paso tras un informe de la Contraloría Regional de Ñuble, con fecha de mayo de 2025, relativo a las listas de espera quirúrgicas no GES comprendidas entre 2020 y 2024. Dicho informe estableció que de un total de 21.547 cirugías realizadas en este centro asistencial, 3.905 correspondían a familiares de funcionarios del establecimiento (18,1%), y de ellas, 2.442 fueron realizadas en un tiempo de espera menor a la mediana establecida por el Ministerio de Salud.

A la fecha, según el órgano contralor, el recinto solo ha corregido una parte de los hallazgos realizados por la entidad fiscalizadora en dicho informe de 2025 y que las principales irregularidades se mantienen.

La misma situación se constató en otras 173 intervenciones practicadas a trabajadores del hospital. Dos hechos por los que el hospital todavía no entrega una justificación ni explica los criterios empleados para tomar una decisión en desmedro de los demás pacientes de la localidad, según el ente fiscalizador.

Frente al informe, desde la dirección del establecimiento emitieron una declaración pública, en la que se informe que “en relación con las observaciones formuladas por la Contraloría sobre los mecanismos de priorización, registro, control y trazabilidad de la lista de espera, el HCHM instruyó un sumario administrativo y se encuentra dando cumplimiento a las acciones requeridas para fortalecer estos procesos“.

Respecto a los cuestionamientos, aclararon que se trata de personas beneficiarias de Fonasa y usuarias del sistema público de salud, cuya atención quirúrgica correspondía al Hospital Clínico Herminda Martín de acuerdo con las prestaciones que entrega el establecimiento.

Sobre el tiempo en que fueron intervenidos los familiares de funcionarios, desde el hospital chillanejo afirmaron que “es importante precisar que la existencia de un vínculo laboral o familiar con una persona funcionaria no permite, por sí sola, establecer que haya existido una priorización indebida. La oportunidad de cada intervención quirúrgica responde a distintos antecedentes clínicos y administrativos, cuya correcta aplicación y trazabilidad forman parte de las materias observadas y actualmente en revisión“.

Ante estas observaciones que persisten, Contraloría ordenó al servicio iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

La declaración, firmada por la directora del establecimiento, doctora Ximena Espinoza, agrega que “los equipos clínicos y administrativos del HCHM están abocados al cumplimiento de las medidas instruidas por la Contraloría General de la República y al fortalecimiento de los procesos asociados a la gestión de la lista de espera, con énfasis en su trazabilidad, control y transparencia“.

En su informe, la Contraloría estableció además que 23 pacientes fallecidos seguían apareciendo en la lista de espera local, sin que el hospital haya rectificado esta anomalía. Sobre este punto, la declaración no hizo referencia.

4

Permisos de edificación sufren fuerte “frenazo” e instalan la preocupación en la construcción

La construcción no logra despegar en Ñuble. En la región con mayor desempleo del país –que registró un 11% en el trimestre móvil mayo-julio de 2026–, el número de personas ocupadas en el sector sufrió una fuerte disminución de 17,8% durante los últimos 12 meses.

Una señal positiva se observó en las cifras de permisos de edificación. En agosto se autorizaron 2.718,61 metros cuadrados (m²), un 2,7% más que lo registrado durante el mismo mes de 2025, cuando alcanzó los 2.646,03 m².

Sin embargo, la cifra de permisos del octavo mes del año para edificaciones en Chillán fue 79% inferior a los 12.926,20 m² registrados en julio, situación que generó preocupación en el sector de la construcción.

Para el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Ñuble (CChC), Ignacio Ruz, “las cifras de agosto muestran que el mayor dinamismo observado en julio no se sostuvo durante este mes”.

Si bien la superficie acumulada continúa por sobre la registrada el año pasado, el dirigente gremial señaló que “necesitamos generar condiciones que permitan dar continuidad a la inversión y al desarrollo de proyectos habitacionales. Avanzar en certezas y agilizar las tramitaciones es fundamental para que la construcción pueda contribuir de manera sostenida al empleo y al crecimiento de nuestra región”.

La vivienda concentró la mayor proporción de la superficie autorizada durante agosto, con 1.530,08 m², equivalentes al 56,28% del total mensual. A ello se sumaron 1.062,15 m² destinados a comercio y 126,38 m² correspondientes a otros usos.

En materia habitacional, durante agosto se registraron cinco proyectos individuales de viviendas en extensión, sin iniciativas en altura. En total, el mes contabilizó autorizaciones para cinco casas y ningún departamento, una cifra muy inferior a las 185 viviendas autorizadas en julio, correspondientes a 153 casas y 32 departamentos.

Con los resultados de agosto, Chillán acumula 81.403 m² autorizados entre enero y agosto de 2026, superando los 68.132 m² registrados durante igual período de 2025, lo que representa un crecimiento aproximado de 19,5% en la superficie acumulada respecto del año anterior.

Desde la CChC Ñuble enfatizaron la importancia de observar la evolución de los próximos meses, considerando las variaciones que ha experimentado la superficie autorizada. En ese sentido, el gremio reiteró la necesidad de facilitar el desarrollo de nuevos proyectos y promover condiciones que permitan mantener activa la construcción, por su aporte al empleo y a la economía regional.

5

“Ñuble en movimiento”: la itinerancia que lleva teatro a siete comunas de la región

“Ñuble en Movimiento” es una iniciativa que acerca las artes escénicas a distintos territorios de la región, con el propósito de descentralizar el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro entre las compañías, sus creaciones y las comunidades.

La iniciativa, que en 2026 celebra su tercera versión, es liderada por la Fundación Teatro La Matriz y financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, en la línea Artes Escénicas Itinerantes Regionales, convocatoria 2026.

El proyecto contempla la circulación de cinco montajes por siete comunas de Ñuble, articulando una programación que durante septiembre tendrá nuevos encuentros con el público. La itinerancia comenzó el 10 de septiembre en la Biblioteca Municipal de Ñiquén, con la presentación de El extraño caso de Lucas y Mister Hyde, montaje de la Compañía de Títeres Pelafustán. La obra, desarrollada desde el lenguaje de los títeres, propone un acercamiento al teatro a través de una historia que combina imaginación, juego y reflexión.

El recorrido continuó el 21 de septiembre con La pequeña Lilén, de la Compañía Meraki, que llegó hasta la Escuela María Luisa Espinoza Ruiz, en el sector San Miguel de la comuna de San Ignacio. La misma obra tendrá una nueva presentación el 28 de septiembre, esta vez en la Escuela Glorias Navales de Ninhue.

La programación también contempla, para el 26 de septiembre, la presentación de Bajo el Agua, de la Compañía Undosa Movimiento, en la Casa de la Cultura de Ñipas, comuna de Ránquil. Esta obra de danza contemporánea nace de una investigación personal de su autora en torno al mar, las características del agua y la manera en que estas se conectan con las emociones humanas.

La propuesta plantea un viaje sensible en el que el movimiento del cuerpo se desarrolla en relación con un imaginario construido a partir de conceptos como mar, sensación, humano, sangre, extremidades, anémonas y recorrido. Desde la Fundación Teatro La Matriz explicaron que, durante la investigación, emergieron ideas como profundidad, calma, ritmo, extrañeza e inmensidad, entendidas como elementos propios de la creación.

Para los convocantes, más que una cartelera de funciones, “Ñuble en Movimiento” propone una forma de entender la circulación artística desde una perspectiva territorial: acercar las obras a las comunidades y permitir que cada espacio se transforme también en escenario para el encuentro y la experiencia cultural.

En este proceso, la mediación cultural adquiere un rol fundamental, generando instancias de diálogo y participación que permiten a los públicos aproximarse a los procesos creativos y establecer nuevas relaciones con las artes escénicas.

Con cada presentación, el proyecto fortalece un circuito regional que conecta a artistas, obras y espectadores, poniendo en valor la diversidad territorial de Ñuble y contribuyendo a que el teatro, los títeres y la danza sean experiencias cercanas, accesibles y significativas para las comunidades.

Presentado por:

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.