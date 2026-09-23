Mauricio Daza, previo al juicio contra Hermosilla: “El problema en Chile es la impunidad”

“Estamos en Chile y en Chile el problema no es tanto la corrupción sino la impunidad”. Con esa advertencia, el abogado Mauricio Daza abordó en Al Pan Pan de El Mostrador la etapa judicial que enfrenta Luis Hermosilla, luego de que la Fiscalía Metropolitana Oriente cerrara la investigación del caso Audio-Factop y presentara acusación contra seis imputados.

El Ministerio Público solicitó para Hermosilla una pena total de 17 años de presidio por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias. En la misma acusación pidió 20 años para Daniel Sauer y 18 años para María Leonarda Villalobos. Las penas corresponden a solicitudes de la Fiscalía y deberán ser discutidas ante los tribunales.

Daza, quien fue querellante en casos como Penta, SQM, Corpesca y Cascadas, sostuvo que los antecedentes conocidos hacen pensar que existen pruebas suficientes para acreditar la participación de Hermosilla en los delitos que se le imputan. Sin embargo, advirtió que el avance de las investigaciones no permite anticipar cuál será su desenlace judicial.

“Uno no puede dar nada por sentado”, afirmó.

Sus aprensiones, explicó, “tienen que ver con una cultura de impunidad que existe históricamente en nuestro país respecto de los delitos de corrupción cometidos por altas autoridades, y ese es un problema estructural que existe”.

Daza dimensionó el alcance del caso más allá de la acusación presentada en la arista Audio-Factop y sostuvo que, considerando las distintas investigaciones surgidas en torno a Hermosilla, “es la acusación judicial más grave que se conoció en los últimos 30 años por lejos”.

El abogado mencionó, entre otros casos, las investigaciones que han alcanzado a figuras que ocuparon altos cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público. En ese contexto, aludió a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y a los exintegrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa y Verónica Sabaj.

Daza también apuntó al exdirector general de la PDI Sergio Muñoz Yáñez y al exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra como ejemplos de la extensión que, a su juicio, adquirieron las distintas aristas derivadas del caso.

Respecto de Guerra, destacó la relevancia del cargo que ejerció en el Ministerio Público y recordó que, durante su período como fiscal regional, llegó a desempeñarse como fiscal nacional subrogante. Daza ha cuestionado públicamente durante la investigación cualquier salida judicial que, desde su perspectiva, pueda traducirse en impunidad.

Es precisamente ese historial el que lleva al abogado a mantener cautela frente al desenlace de las causas, pese a su evaluación de las pruebas recopiladas.

“Estamos en Chile y en Chile el problema no es tanto la corrupción sino la impunidad”, insistió Daza.

La causa Audio-Factop ya dejó atrás su etapa investigativa. La Fiscalía presentó acusación contra Ariel y Daniel Sauer, Luis Flores, Antonio Jalaff, Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. La audiencia de preparación del juicio oral quedó fijada para el 13 de octubre, instancia en la que se discutirá, entre otras materias, qué pruebas podrán ser incorporadas al eventual juicio.