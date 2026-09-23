FBI investiga ciberataque sufrido: hackers dicen tener datos sensibles de casi todos sus agentes

El FBI abrió una investigación por una aparente vulneración de su portal de empleos, FBIjobs.gov, luego de que un grupo de hackers asegurara haber accedido a información sensible de prácticamente todos los agentes de la institución y de personas que han postulado a trabajar en ella.

“El FBI está al tanto de las afirmaciones sobre actividad no autorizada que afecta a FBIjobs.gov y actualmente está investigando”, informó la agencia en un comunicado.

El sitio, utilizado como principal plataforma para que los candidatos conozcan las oportunidades laborales del FBI e inicien sus procesos de postulación, permanecía fuera de servicio durante la mañana de este miércoles.

El ataque fue reivindicado por ShinyHunters. En un mensaje difundido en internet y dirigido al director del FBI, Kash Patel, y al subdirector a cargo de la división cibernética, el grupo afirmó haber “comprometido datos muy sensibles de casi TODOS los agentes del FBI y de las personas que presentaron una solicitud de empleo ante el FBI”.

Hasta ahora, esas afirmaciones no han podido ser verificadas. Un portavoz de la agencia declinó entregar mayores antecedentes sobre el alcance de la posible vulneración, mientras que un correo electrónico enviado a una dirección asociada a ShinyHunters no obtuvo respuesta.

El grupo vinculó su acción con un anuncio de servicio público difundido por el FBI en mayo, en el que la agencia lo describió como un “grupo de ciberdelincuentes especializado en filtraciones de datos a gran escala y extorsión”.

ShinyHunters aseguró sentirse “ofendido” por esas caracterizaciones y dio al FBI un plazo de una semana para corregir o retirar lo que considera acusaciones falsas en su contra.

En el documento cuestionado por los hackers, el FBI califica a sus integrantes como “actores malignos” y sostiene que suelen utilizar “afirmaciones reales o exageradas” sobre el acceso a información personal o sensible para exigir pagos a sus víctimas.

El episodio se suma a otros incidentes informáticos que han afectado recientemente a la agencia estadounidense. En marzo, el FBI informó que investigaba “actividades sospechosas” detectadas en un sistema interno que contiene información sensible relacionada con operaciones de vigilancia e investigaciones.

Durante ese mismo mes, un grupo de hackers proiraní aseguró haber vulnerado una cuenta de Kash Patel y difundió en internet fotografías, un currículum laboral y otros documentos personales atribuidos al director del FBI