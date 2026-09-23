Farmear aura: una nueva moda viral y el desafío educativo

Estas últimas semanas ha aparecido un nuevo fenómeno viral: el “farmear aura”. Esta acción consiste en exhibir gestos, bailes y looks que proyecten seguridad con el fin de “ganar puntos de aura” frente a los espectadores, abriendo el debate en torno a la legitimidad de esta forma de expresión, pero también respecto a cómo las redes sociales y sus algoritmos definen las tendencias, logrando que los jóvenes lo integren a su identidad.

El concepto une dos universos culturales, por un lado, el “Farmear” que proviene del mundo de los videojuegos y consiste en repetir acciones para acumular recursos y experiencias; y por otro, el “aura”, asociado al carisma, presencia y confianza que tiene una persona y la hace destacar del resto. Esta tendencia se ha expandido a través de redes como TikTok o Instagram mediante la repetición de videos donde se muestran las “batallas de aura”, siendo un fenómeno con especial desarrollo en América Latina.

Su viralización no es solo fruto de la imitación, dado que los algoritmos de IA premian los contenidos más vistos, lo que multiplica su impacto. Esto nos lleva a discutir si efectivamente los jóvenes adoptan la tendencia de manera libre, o si solo es impuesta por las redes.

Otro punto de preocupación es hasta que punto la necesidad de validación externa de ciertos adolescentes hace que se tomen estas modas virales, en muchos casos, para afianzar el valor personal. Si bien las redes en algunas ocasiones se usan para fortalecer el apoyo a causas o individuos, también requiere de un análisis cuando fomentan la adopción de tendencias, e invita a reflexionar sobre la necesidad del desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes. No se trata de cuestionar el movimiento, sino comprender si se sigue por deseo personal o por moda.

Nuevamente se abre una oportunidad para la educación al analizar este fenómeno, por ejemplo, cuestionando quién define las reglas de lo viral, los intereses en la recomendación de las redes o la necesidad de aprobación de los jóvenes, así como establecer la diferencia entre expresarse o actuar por validación externa.

Las modas digitales cada vez son más masivas y recurrentes, por lo cual es importante la alfabetización crítica y digital de los adolescentes, junto con estar alerta a los mensajes que nos tramiten.