“Revela ignorancia de los que nos gobiernan”: critican ausencia de duelo oficial por Patricio Guzmán

Este viernes será la ceremonia fúnebre del cineasta Patricio Guzmán en París, en medio de críticas por el silencio oficial tras el fallecimiento del principal documentalista del país.

Más allá de lamentar su deceso en las redes sociales, el gobierno del Presidente José Antonio Kast no decretó duelo y el Ministerio de las Culturas tampoco realizó ningún homenaje oficial al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile (2023).

Contrasta con lo ocurrido apenas el año pasado, cuando con motivo del fallecimiento del actor Héctor Noguera, que obtuvo el mismo galardón nacional que Guzmán, la entonces entonces administración del Presidente Gabriel Boric decretó luto oficial.

También hubo duelo oficial en 2018, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, con ocasión del fallecimiento del cantante Lucho Gatica, y en 2016, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, al morir el dramaturgo Juan Radrigán.

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“Insólito”

“Desde FIDOCS creemos que Patricio Guzmán merece ser despedido con todos los honores. Nos parece insólita la ausencia de un reconocimiento institucional a la altura de su legado, no solo como cineasta, sino también como fundador del Festival en 1997”, señalaron desde el Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) a través de su director, Martín Castillo.

“En plena transición, Patricio abrió un espacio para recuperar obras realizadas durante la dictadura e impulsó la trayectoria de jóvenes realizadores”, agregó.

Esto será parte de los homenajes que la entidad le ha preparado para esta edición aniversario, que comenzarán el jueves 1 de octubre en la Cineteca Nacional —en la primera parada de “Camino a FIDOCS 30”— y continuarán durante el Festival en noviembre.

El día de la muerte del artista, el Ministerio de las Culturas se limitó a señalar que lamentaba “profundamente la partida de Patricio Guzmán, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023, figura fundamental del cine y la cultura nacional”.

“A través de su obra, Patricio Guzmán construyó un legado que trascendió nuestras fronteras y que seguirá dialogando con las nuevas generaciones. Nuestras condolencias y cariño a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica”, expresó.

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Entre el oficialismo, quién se manifestó fue el ex ministro de las Culturas y actual senador Luciano Cruz-Coke.

“Muere en Paris Patricio Guzmán, Premio Nacional y el documentalista chileno más premiado de nuestra historia. Su obra es de una factura impecable y reconocida dentro de un género audiovisual complejo de abordar en el mundo entero”, manifestó.

Cruz-Coke recordó que tuvo la ocasión de tenerlo como profesor en la licenciatura de cine documental en la Escuela de Cine de Chile, bajo la dirección de Carlos Flores.

“Una persona en apariencia hosco, sin embargo sensible en el trato, con enorme rigor y ética de trabajo. Su legado de trabajo lo transcenderá”, señaló Cruz-Coke.

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“Ni duelo oficial ni homenaje a Patricio Guzmán, o sea, un llamado tácito y a la vez elocuente a olvidar aquellas partes de nuestro pasado nacional que nos incomodan y que, a la par, no se ajustan a los intereses de quienes ejercen hoy el poder”, comentó el ex rector, ex convencional, escritor y académico Agustín Squella.

“A ver si pasando por alto la vida y obra del cineasta chileno conseguimos hacer lo mismo con lo que se hizo en casi 20 años de dictadura. Hacer como si nada hubiera ocurrido y ninguno de los horrores producido es una manera torpe e ingenua de hacerse los desatendidos. Voy a decir algo fuerte, pero por momentos, por varios momentos, tengo la sensación de que el actual gobierno es un gobierno de juguete”.

Crítica de Larraín

La falta de reconocimiento fue advertida esta semana por el cineasta Pablo Larraín, durante su participación en el Festival de Cine de San Sebastián.

“El gobierno y el Estado de Chile decidieron ignorar totalmente su figura, su muerte, su obra, diciendo absolutamente nada, y revelando no solo la desidia y el desprecio, sino que infinita ignorancia de quienes nos gobiernan”, criticó Larraín.

“Es una muy triste noticia que alguien con una obra tan relevante para nosotros y ver el mundo haya sido ignorado de forma tan brutal”.

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Las críticas también vinieron desde el mundo de los actores, en las voces del vicepresidente del sindicato de actores (SIDARTE), Ernesto Orellana, y el actual diputado Ignacio Achurra.

Orellana señaló a El Mostrador que “mientras el indolente y arrogante ministro de Cultura del gobierno ultra conservador y autoritario de Kast, se dedicaba a su inútil revancha por redes sociales para defender el maltrato animal que expone el rodeo contraviniendo incluso un dictamen legal de clausura en Peñalolén, la sociedad civil con conciencia social y educación cultural, respeto por los Derechos Humanos, la Memoria Histórica y por las Artes de Chile, lamentábamos el fallecimiento de uno de los artistas más importantes del país reconocido a escala internacional”.

“Chile le debe a Patricio Guzmán las imágenes que nos ayudaron a muchas generaciones a comprender qué pasó en Chile en su historia reciente, plasmada en documentales cuyos premios son extensos. De ahí que haya sido merecedor del Premio Nacional de Artes, por su largo compromiso por el desarrollo cultural y artístico y por no descansar jamás por búsqueda de verdad, reparación y memoria histórica”.

A su juicio, “el silencio del gobierno sólo demuestra su ignorancia, su agenda ideologizada, su falta de perspectiva democrática, su acotada visión cultural, su lamentable negacionismo y una profunda falta de respeto por alguien que representó a Chile durante tantas décadas. No sorprende, pero no deja de confirmarnos pésima administración cultural que nos gobierna”.

Un lugar destacado

Por su parte, en una Carta al Director publicada por el sitio de radio Biobio, Achurra destacó que Guzmán no fue solamente uno de los cineastas más importantes de Chile, sino “uno de nuestros creadores de mayor reconocimiento internacional y autor de una obra monumental que durante más de medio siglo llevó la historia, la profundidad del dolor y la esperanza y la memoria de Chile a las pantallas del mundo”.

“Por eso resulta triste e incomprensible la decisión del Gobierno de no declarar duelo oficial por su muerte, especialmente considerando que este reconocimiento ha sido decretado anteriormente ante el fallecimiento de otros Premios Nacionales y figuras relevantes de nuestra cultura”, lamentó.

“Sin necesidad de establecer comparaciones entre trayectorias artísticas, cuesta discutir que Patricio Guzmán ocupa un lugar entre los creadores más destacados de nuestra historia. Su extraordinario reconocimiento internacional, la influencia de su obra y la relevancia histórica de películas como La batalla de Chile, Nostalgia de la luz, El botón de nácar y La cordillera de los sueños así lo acreditan”, escribió Achurra.

“El reconocimiento del Estado a uno de sus grandes creadores no debiera depender de la afinidad política con su obra. Patricio Guzmán ayudó a conservar la memoria de Chile y convirtió esa memoria en patrimonio universal. Su trayectoria ameritaba, sin duda, la declaración de duelo oficial”, remató.